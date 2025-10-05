¹â»Ô¡¦¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×50¡ó¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×34¡ó
[KSI¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº] ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡ÊÂè2²ó¡Ë
¿·»º¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯ºö³èÆ°¤ä¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥ºÎÎ°è¤ÇÁí¹çÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦µªÈø°æÄ®ÀïÎ¬¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊKSI¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÌ½êÄ¾ºÈ¡Ë¤Ï¡¢·î¤Ë2²óÄøÅÙ¡¢»þ»ö´Ø·¸¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº¤Î³µÍ×
¡¡10·î4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ä¡¢ºÇÍ¥Àè¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤À¯ºö¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Æü¡¢Á´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê¾å¤Î1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶ÛµÞ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×5³ä
¡¡10·î4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤¬·×50.5¡ó¡¢¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×34.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï15.0¡ó¡£
¡¡¡Ö´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢20Âå¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯6³äÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯¼ýÊÌ¤Ç¤Ï1,000Ëü±ß°Ê¾å¤Î³ÆÁØ¤Ç7³äÂæ¤È¤Ê¤êºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬Á´°÷¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬7³äÂæ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¶¦»ºÅÞ¤Ï2³äÂæ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï3³äÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï5³ä¡£
ÁíºÛÁª¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È°ÍÍê¡ÖÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×8³ä
¡¡ÁíºÛÁª¤Î¿Ø±Ä¤¬¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¤Ç¼«¿È¤Î¿Ø±Ä¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¸õÊä¤òÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÉ½¼¨¤Î¤Ê¤¤ÀëÅÁ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿°ÍÍê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×¤¬81.6¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¡ÖÌäÂê¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×8.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï9.9¡ó¡£
¡ÖÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¿Í¤ò¿¦¶ÈÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¸øÌ³°÷¡ÊÃÄÂÎ¿¦°÷¤ä¶µ¿¦°÷¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬6³äÂæ¤ÇºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¡¢ÊÝ¼é¤¬9³äÂæ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
ºÇÍ¥Àè¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤À¯ºö¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ29¡ó
¡¡¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ËºÇÍ¥Àè¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦À¯ºö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤¬29.4¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¸½¶âµëÉÕ¡×15.1¡ó¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¡×9.7¡ó¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÎÈ´ËÜÅª²ò·è¡×8.4¡ó¡¢¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡×7.6¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ò»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤È¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤¬4³äÂæ¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¡Ê¥Ë¥åー¥¹¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥çー¡¢¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤ÎÈ¯¸ÀÅù¡Ë¤Ç¡¢¼ç¤Ë²¿¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤«¡¢Ê£¿ô²óÅú¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤É¤Î¸õÊä¤¬ÅöÁª¤·¤½¤¦¤«¡×44.9¡ó¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö³Æ¸õÊä¤ÎÀ¯ºö¡×27.8¡ó¡¢¡Ö³Æ¸õÊä¤Î·Ç¤²¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×25.0¡ó¡¢¡ÖÆÃÄê¸õÊä¤ËÍÍø¡¿ÉÔÍø¤Ê¾ðÊó¤Î¶¯Ä´¡×21.6¡ó¡¢¡ÖÁíºÛÁª¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤äÏ¢Î©¤Î¹ÔÊý¡×17.4¡ó¡¢¡Ö¸õÊä¼Ô¤Î¿ÍÊªÁü¤ä·ÐÎò¡×17.4¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ç¤Ï¡Ö³Æ¸õÊä¼Ô¤Î·Ç¤²¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤¬Í£°ì¤Î4³äÂæ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î²¼¤Çº£¸å¡¢²¾¤Ë½°µÄ±¡Áªµó¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÅêÉ¼¤·¤¿¤¤À¯ÅÞ¤Ï¤É¤³¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ17.9¡ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ8.4¡ó¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ7.9¡ó¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ4.9¡ó¡¢»²À¯ÅÞ4.9¡ó¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ3.0¡ó¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ2.0¡ó¡¢¶¦»ºÅÞ1.6¡ó¡¢¸øÌÀÅÞ1.4¡ó¡¢¥Áー¥à¤ß¤é¤¤1.0¡ó¡¢¼ÒÌ±ÅÞ0.4¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¡¦À¯¼£ÃÄÂÎ1.0¡ó¡£¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤32.7¡ó¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤8.4¡ó¡¢ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤4.5¡ó¡£
¡¡¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï7³äÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ç¤Ï8³äÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°²ó9·îÄ´ºº¤è¤ê1.6¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º
¡¡À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï¼«Ì±ÅÞ16.6¡ó¡ÊÁ°²ó25Ç¯9·î26ÆüÄ´ºº15.0¡ó¡Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ7.7¡ó¡Ê7.4¡ó¡Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ5.8¡ó¡Ê6.8¡ó¡Ë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ4.4¡ó¡Ê4.4¡ó¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ3.2¡ó¡Ê4.8¡ó¡Ë¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ3.2¡ó¡Ê3.6¡ó¡Ë¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ1.9¡ó¡Ê2.1¡ó¡Ë¡¢¸øÌÀÅÞ1.2¡ó¡Ê1.3¡ó¡Ë¡¢¶¦»ºÅÞ0.9¡ó¡Ê1.0¡ó¡Ë¡¢¥Áー¥à¤ß¤é¤¤0.5¡ó¡Ê0.6¡ó¡Ë¡¢¼ÒÌ±ÅÞ0.1¡ó¡Ê0.1¡ó¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¡¦À¯¼£ÃÄÂÎ0.8¡ó¡Ê1.0¡ó¡Ë¡¢»Ù»ý¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ï¤Ê¤¤50.7¡ó¡Ê49.7¡ó¡Ë¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ê¥¯¥í¥¹½¸·×¤¢¤ê¡Ë¤Î¾ÜºÙ
https://ksi-corp.jp/topics/survey/2025/web-research-102.html
µªÈø°æÄ®ÀïÎ¬¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊKSI¡§https://www.ksi-corp.jp/(https://www.ksi-corp.jp/)¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡KSI¤Ï2017Ç¯¤Ë¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2020Ç¯4·î¤ËÆÈÎ©¤·¤¿Ì±´Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÊÌ½êÄ¾ºÈ¤Ï¡¢1999Ç¯¤è¤ê¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎË¡Ì³ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Yahoo! JAPAN¤¬¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÂçÊÑ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÀ¯ºöÄó¸À³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿·»º¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯ºö³èÆ°¤ä¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥º¡Ê¥í¥Ó¥¤¥ó¥°¡¢À¯ºö¾Ä³°¡ËÎÎ°è¤ÇÁí¹çÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥¤¥·¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¡¢KSI´±¸øÄ£¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½»Ù±ç¡¢¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯³èÆ°¡¢Ä´ºº»ö¶È¡¢À¯ºö´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KSI¤ÎSNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/ksijapan
https://www.facebook.com/KioichoStrategyInstitute