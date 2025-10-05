¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 10·î5Æü³«ºÅ ÀÅ²¬¥¸¥§ー¥É vs Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À ÂÐÀï¥ªー¥ÀーÈ¯É½
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 10·î5Æü³«ºÅ ¡ÖÀÅ²¬¥¸¥§ー¥É vs Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¡×¤ÎÂÐÀï¥ªー¥Àー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡úYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é
¢ªhttps://www.youtube.com/live/4HcY-TaepSI?si=hi6L3QrvlEQbAQoM
¡úÂ®Êó¤Ï¤³¤Á¤é
¢ªhttps://tleague.jp/schedule/detail.php?id=1171
¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é
¢ªhttps://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=11&away=4(https://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=11&away=4)