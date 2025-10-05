ÇòÈ±À÷¤áÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢ー¥Ëー¥«¥éー¡×º´µ×¥¤¥ª¥óÅ¹¤¬10·î1Æü¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó～Í½ÌóÉÔÍ×¡¦Ã»»þ´Ö»Å¾å¤²¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¤Ë¤è¤ë½¢Ï«»Ù±ç¤â～
ÇòÈ±À÷¤áÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢ー¥Ëー¥«¥éー¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëº´µ×Ê¿¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÌóÉÔÍ×¡¦Ã»»þ´Ö»Å¾å¤²¡¦¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥«¥éー¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËÄÌ¤¨¤ëÇòÈ±À÷¤áÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Ëー¥«¥éーº´µ×¥¤¥ª¥óÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÉô¶ÈÌ³¡Ê¥¿¥ª¥ë¤ÎÀöÂõ¡¦¤¿¤¿¤ß¡Ë¤ò¡¢º´µ×»ÔÆâ¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¡Ö¥Ý¥ó¥¿ー¥¸¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÆ¯¤¯¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥«¥éーºÞ»ÈÍÑ
¡ÚÆÃÄ§¡Û
1.µ¤·Ú¤ËÍ½Ìó¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¡¡»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ä¡¢¤ª»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤Þ¤¹¡£
2.Ã»»þ´Ö¤Ç¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
¡¡ÈþÍÆ»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤ÄÃúÇ«¤Ê»Ü½Ñ¤Ç¡¢º¬¸µÀ÷¤á¤Ê¤éÌó40Ê¬¡£Ë»¤·¤¤Êý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
3.¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥«¥éー¤ÇÈ±¤ÈÆ¬Èé¤ËÍ¥¤·¤¤
¡¡¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Äã»É·ã¤Ê¥«¥éーºÞ¤Ç¡¢¼«Á³¤Ç±ð¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
4.ÃÏ°èÏ¢·È¤Ë¤è¤ë½¢Ï«»Ù±ç¤ò¼Â»Ü
¡¡Å¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¿¥ª¥ë¤ÎÀöÂõ¶ÈÌ³¤ò¡¢º´µ×»Ô¤Î¾ã¤¬¤¤¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¡Ö¥Ý¥ó¥¿ー¥¸½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç¡¡B·¿ºî¶È½ê¡×ÍÍ¡Êhttps://www.lftrz-saku.com/about.html#greet¡Ë¤Ø°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·²ÇÏ¸©Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼«¼Ò¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º´µ×Å¹¤ÏÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.ÌÀÏ¯²ñ·×¡¦°Â¿´²Á³Ê
¡¡º¬¸µÀ÷¤á2,500±ß¡¢Á´ÂÎÀ÷¤á3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÈÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¡£ÌÀÎÆ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£·î¸ÂÄê¤Ç 500³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¤µ¤é¤Ë¸ø¼°£Ì£É£Î£ÅÅÐÏ¿¤Ç1000±ß°ú¤¥¯ー¥Ý¥ó¥²¥Ã¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°LINE¤Ç¤Ïº®»¨¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ä¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://lin.ee/nUk3iGs
ÃËÀ¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¢ー¥Ëー¥«¥éー º´µ×¥¤¥ª¥óÅ¹
½êºßÃÏ¡§¢©385-0029 Ä¹Ìî¸©º´µ×»ÔÄ¹ÅÚÏ¤1119-1 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëº´µ×Ê¿ ¥Õー¥É¥³ー¥ÈÆâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ18:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ¡Ê¥¤¥ª¥ó±Ä¶ÈÆü¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-2911-1011
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://arnie-color.com
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
º£¸å¤â¡Öµ¤·Ú¤Ë¡¦°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¤¨¤ë¡×ÇòÈ±À÷¤áÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
ÈþÍÆ¤ÈÊ¡»ã¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤ÃÏ°è¶¦À¸·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òun charme
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ±¿±Ä¥Ö¥é¥ó¥É
ÇòÈ±À÷¤áÀìÌçÅ¹¥¢ー¥Ëー¥«¥éー
¤Þ¤ÄÌÓ¥¨¥¯¥¹¥Æ¡¡poco a poco
¥Ñ¥ó¹©Ë¼¤¢¤Ë¤Þー¤È
°ì°æ¥«¥Õ¥§
½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©¸ãºÊ·´Åì¸ãºÊÄ®¸¶Ä®590-3
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏ°ìÈþ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÇòÈ±À÷¤áÀìÌçÅ¹¤Î±¿±Ä¡¢ÈþÍÆ¡¦Ê¡»ã¡¦ÃÏ°è³èÀ»ö¶È
³°´Ñ
Å¹Æâ
¥ªー¥È¥·¥ã¥ó¥×ー
¡Úµá¿Í¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Êç½¸¿¦¼ï ÈþÍÆ»Õ¡¡
ÅÚÆü½Ð¶Ð²ÄÇ½¤ÊÊý
¥Ñー¥È¡¦¼Ò°÷Æ±»þÊç½¸
½»½ê¡¡Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ôº´µ×Ê¿±ØÆî11-10 2³¬¥Õー¥É¥³ー¥ÈÆâ
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡ËÌÎ¦¿·´´Àþ º´µ×Ê¿±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤Ç8Ê¬
¤Þ¤¿¤´ÉÔÌÀÅÀ¤Ê¤É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
µá¿Í¾ÜºÙ¢ªhttps://job-medley.com/facility/529941/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¢ー¥Ëー¥«¥éー º´µ×¥¤¥ª¥óÅ¹ ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§info@arnie-color.com
TEL¡§0279-26-8088
