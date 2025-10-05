¡ÚPARCELLE JEWELRY ²£ÉÍÅ¹¡Û10·î¤Î¿·ºî¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹(²£ÉÍ¹âÅç²° 1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì)
NEW ARRIVALS¢£¡Ú10·î9Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡ÛSquare Cent Couleur and Octagon Petit Fleur
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿··¿¥¸¥å¥¨¥êー¡ÖSquare Cent Couleur¡Ê¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡Ë¡×¤È¡ÖOctagon Petit Fleur¡Ê¥ª¥¯¥¿¥´¥ó ¥×¥Æ¥£¥Õ¥ëー¥ë¡Ë¡×¤Î2ÅÀ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç10·î9Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Square Cent Couleur¡Ê¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡Ë
°Û¤Ê¤ëÂç¤¤µ¤È·Á¤ÎÊõÀÐ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢1ËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¶â¤ò¶ËÎÏ¸«¤»¤º¡¢ÊõÀÐ¤Î¥«¥éー¤äµ±¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿ºî¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£ÆóÃÊ±Û¤·¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê²£¤«¤é¤Î¸÷¤â¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡§ÀÇ¹þ128,700±ß¤è¤ê(K10YG¡¦Å·Á³ÀÐ)
Octagon Petit Fleur¡Ê¥ª¥¯¥¿¥´¥ó ¥×¥Æ¥£¥Õ¥ëー¥ë¡Ë
½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æºé¤¯²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥×¥Æ¥£¥Õ¥ëー¥ë¤Ë¡¢¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¥«¥Ã¥È¤ÎÊõÀÐ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÇÛ¤·¤¿¿·ºî¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¤ÎÊõÀÐ¤òÄÞ¤ÇÎ±¤á¤ë¤³¤È¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²£´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¥ëー¥ë¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢µ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¯¥¿¥´¥ó ¥×¥Æ¥£¥Õ¥ëー¥ë¡§ÀÇ¹þ117,000±ß¤è¤ê(Pt950¡¦K10YG¡¦Å·Á³ÀÐ)
¢£ Cent Couleur ― ¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¤Ë½©¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì
¿·¤·¤¤ºÌ¤ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ÖCent Couleur¡Ê¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤¬²£ÉÍÅ¹¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¤Ï¡¢¼ïÎà¡¦Âç¤¤µ¡¦·Á¤Î°Û¤Ê¤ëÊõÀÐ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¿§¹ç¤¤Ë¤«¤ÊÊõÀÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿ºÌ¤µ¤«¤é¡ÖÊõÈ¢¤Î¤è¤¦¡×¤È¤ªµÒÍÍ¤«¤éÉ½¸½¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊõÀÐ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤ËÃÏ¶â¤ÏÌÜÎ©¤¿¤»¤º¡¢ÀÐËÜÍè¤Îµ±¤¤È¿§Ì£¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡É¤Ï¡Ö100¤Î¿§ºÌ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÇÛ¿§¤ä¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥«¥éー¡¢²Ö¡¹¤Î¿§¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÇÛ¿§¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¤Ï¡¢½©¤Î¾ð·Ê¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°ïÉÊ¡£²Ì¼Â¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÀÖ¤ä¡¢·²ÀÄ¤Î¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ëÀÄ¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¾ð¤ò½É¤·¤¿ÇÛ¿§¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÇÛ¿§¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤ò±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ë¼è¤ë¤Ò¤È¤È¤¤â¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥íー¥º¥«¥Ã¥È¤ÎÊõÀÐ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡§ÀÇ¹þ95,700±ß¤è¤ê(K10YG¡¦K10WG¡¦K10CG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)
¢£ Shank-Wrapped Bracelet ― ¿·¤¿¤Êµ±¤¤ò¼ê¸µ¤Ë½É¤·¤Æ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñー¥ë¤ä¥Õ¥ë¥ªー¥ÀーÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥¯´¬¤¡×¤Î¥·¥êー¥º¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥ó¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥·¥ã¥ó¥¯´¬¤¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¦¿Í¤¬¶âÀþ¤òÇ±¤ê¡¢ÍÏÀÜ¤·¤ÆÊõÀÐ¤òÎ±¤á¤Æ¤¤¤¯¼ê»Å»ö¤¬¸÷¤ëµ»Ë¡¤Ç¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÂçÎ³¥Ñー¥ë¥¿¥¤¥×¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ê¥¤¥È¤ä¥ª¥Ñー¥ë¤Ê¤É¤ÎÊõÀÐ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ñー¥ë¤ÈÊõÀÐ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥¯´¬¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»Å¾å¤²¤Ï¡¢Âµ¸ý¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢½©¸ý¤ÎÄ¹Âµ¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯ÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£¼ê¸µ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥¯´¬¤¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ51,700±ß¤è¤ê(K18YG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¿¿¼î¡¦»¹¸ê)¢¨²èÁü¤Ï»²¹Í¾¦ÉÊ¤Ç¤¹
TOPICS¢£ October Birthstones - Opal and Tourmaline
²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï10·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Í·¿§¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡Ö¥ª¥Ñー¥ë¡×¤È¡¢Æú¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê°ìÅÀ¤â¤Î¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ñー¥ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃÏ¿§¤ÈÍ·¿§¸ú²Ì¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢²£ÉÍÅ¹¤Ç¤âÆþ²Ù¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤â¤È¤Ø·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÊõÀÐ¤Ç¤¹¡£ÆýÇò¿§¤ÎÃÏ¤Ë¤Û¤Î¤«¤ÊºÌ¤ê¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡Ö¥³¥â¥ó¥ª¥Ñー¥ë¡×¤ÏÍ·¿§¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤¹¤¬¡¢²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï¡Ò¥Ý¥ó¥Ý¥Í¡Ó¥·¥êー¥º¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡ÈÌµ¤¤¿§¤¬Ìµ¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉË¤«¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ê¡¢Ã±¿§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥¤¥«¥éー¤äÃæ´Ö¿§¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ê£»¨¤Ê¿§¹ç¤¤¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥°¥êー¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢À¤³¦»°Âç´õ¾¯ÀÐ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥é¥¤¥Ð¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤â¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÀÐ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥«¥éー¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÀÐ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
10·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç½©¤ÎÁõ¤¤¤Ë²Ú¤ä¤®¤ò¡£
²£ÉÍÅ¹¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë10·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¥¸¥å¥¨¥êー
¢£ ¡ÚÆþ²Ù¡ÛPomponne Un Seul ―¥Ñー¥»¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥êー¥º
ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖPomponne¡Ê¥Ý¥ó¥Ý¥Í¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤¬²£ÉÍÅ¹¤Ø¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊõÀÐ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥Í ¥¢¥ó¥¹ー¥ë¡×¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ó¥Ý¥Í¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È»þ¡¢10mm¤ä8mm¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï4mm¤ä¾®¤Ö¤ê¤Î¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¥«¥Ã¥È¤ÎÊõÀÐ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãæ±û¤Î¥ëー¥¹¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥á¥ì¥¹¥Èー¥ó¤ò³°¸þ¤¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÃæ±û¤ÎÊõÀÐ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼è¤ê´¬¤¤Î¾®¤µ¤ÊÀÐ¤¿¤Á¤â¸÷¤ò¼õ¤±¤Æµ±¤¡¢1ËÜ¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¿§¤Èµ±¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥Í¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Ä¤¤½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀÐ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¥¬¥é¥ê¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢È¿ÂÐ¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤ëÇÛ¿§¤ä¡¢¥¤¥¨¥íー¤Î¼è¤ê´¬¤¤Ë¥¤¥¨¥íー¥À¥¤¥ä¤È¥¤¥¨¥íー¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÌ¥¤»Êý¤ÏÌµ¸Â¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÁÇÅ¨¡×¤ÈËè²ó¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ó¥Ý¥Í ¥¢¥ó¥¹ー¥ë¡§ÀÇ¹þ69,300±ß¤è¤ê(K10YG¡¦K10WG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)
JEWELRY EVENTS
²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï10·î¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¡ÖÀ®ß·DAY¡×¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤¿¡ÖTrunk Show¡×¡¢ÃÂÀ¸ÀÐ¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡ÖStone Marche¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬½¸¤¦¡ÖCaravan¡×¤Ê¤É¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²£ÉÍÅ¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âº®»¨¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¤ªÅÅÏÃ¡Ê045-594-8851¡Ë¡¢¤Þ¤¿Å¹Æ¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ À®ß· Day ― 10·î5Æü(Æü) ― ÁÏ¶È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï¡¢10·îºÇ½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®ß·DAY¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÀ®ß·ÂÙ²ð¡Ê@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)¡Ë¤¬¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¤È½Ü¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·È¤¨¤ÆÍèÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¤ÎµÇ°¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ñ¥ô¥§¥ê¥ó¥°¡ÖChou Chou¡Ê¥·¥å¥·¥å¡Ë¡×¤È¡ÖMira¡Ê¥ß¥é¡Ë¡×¡£ÉáÃÊ¤ÏÀÐ¤òÂ·¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¡¢À®ß·¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀÐ¤º¤ÄÁª¤Ó¡¢ÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Ì©¤ËÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ô¥§¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Î±¤á¤ëÀÐ¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¼ê¶È¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£½Å¤Í¤Å¤±¤Ë¤â±Ç¤¨¤ëºÇ¿··¿¤ÎºÙ¿È¤Î¡Ö¥·¥å¥·¥å¡×¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢À®ß·¤¬Çã¤¤ÉÕ¤±¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ä¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ À®ß·DAY at PARCELLE JEWELRY ²£ÉÍÅ¹
¡û ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡û ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍ½Ìó»þ´ÖÂÓ¡§14:00～¡¢16:00～
¡û ²ñ¾ì¡§PARCELLE JEWELRY ²£ÉÍÅ¹
¡û ¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§TEL¡§045-594-8851
À®ß·ÂÙ²ð
¥·¥å¥·¥å¡§º¸¤¬½éÂå¡¢Ãæ±û¤È±¦¤¬ºÙ¿È¤Î¿··¿
¥ß¥é¡§²èÁü¤Ï»²¹Í¾¦ÉÊ
¢£ Trunk Show ― 10·î16Æü(ÌÚ)¡¦17Æü(¶â)
²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTrunk Show¡×¤ò¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ¤ä¡¢¤Þ¤À°ìÈÌÈ¯ÇäÁ°¤Î¿·ºî¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ç¡¢·îÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤¦ÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£·î¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ÖLa fraise¡Ê¥é¡¦¥Õ¥ìー¥º¡Ë¡×¡£¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤Î°Õ¾¢¤Èµ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥à¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡È¥í¥¤¥ä¥ë¥´ー¥ë¥É¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿K9¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¤ò¡¢ÀÐÏÈ¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ðー¡ÊSV925¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Î¼ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°Â¦¤Ë¤½¤Ã¤È·¹¤±¤é¤ì¤¿²ÄÎù¤Ê²Ö¤Ó¤é¤¬Î©ÂÎ´¶¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¥ß¥ëÂÇ¤Á¤Î±ï¾þ¤ê¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬°ìÎ³¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥ó¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÄÞ¤Ë¼é¤é¤ì¡¢¸÷¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¤é¤á¤¤òÁý¤·¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤âÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥é¡¦¥Õ¥ìー¥º¤ÏÆü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢½©¤Î¶õµ¤¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È±Ç¤¨¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥é¡¦¥Õ¥ìー¥º¡§ÀÇ¹þ126,500±ß¤è¤ê(K9YG¡¦SV925¡¦Å·Á³ÀÐ)
¢£ Stone marche ― 10·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü) ― ¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½¸¤á¤Æ
ÊõÀÐ¤È¤ªµÒÍÍ¤ò·ë¤Ö¡È¤´±ïÆü¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖStone marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¡£µ¨Àá¤´¤È¤Î¥ëー¥¹¡ÊÍçÀÐ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´õ¾¯ÀÐ¤ò´Þ¤à100ÀÐ°Ê¾å¤ò¡¢¤·¤«¤âÄÌ¾ï¤ÎÌóÈ¾³Û¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï¡¢10·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡ÖStone Marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×10·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü) ¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¿§¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉË¤«¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡¢Ã±¿§¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢2¿§¤¬¿ÀÈëÅª¤Ëº®¤¸¤ê¹ç¤¦¥Ð¥¤¥«¥éー¤Þ¤Ç¡¢É½¾ðË¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊõÀÐ¡£Âç¹Ò³¤»þÂå¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥êー¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÈ¯¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎStone Marche¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸·Áª¤·¤¿¥ëー¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥êー¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥É¤ä¥êー¥Ù¥ë¥¯¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Ë¤ª»ÅÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¥«¥Ã¥È¤Î¥Ð¥¤¥«¥éー¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥Í¤Ë¤ª»ÅÎ©¤Æ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÃæ¤«¤é¿§¤Èµ±¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿2ÀÐ¤Î¡Ö8mm¥Ð¥¤¥«¥éー¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¥êー¥Ù¥ë¥·¥êー¥º¤ÎÃåÍÑ´¶¤â¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥¹¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÃÏ¶â¤Î¥«¥éー¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥¤¥«¥éー¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó
¥Ý¥ó¥Ý¥Í¤Ê¤É¤Ë¤ª»ÅÎ©¤Æ¤â
¢£ Caravan ― 10·î31Æü(¶â) ― ¥Ñー¥»¥ë¤ÎÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ
¡ÖCaravan¡Ê¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢PARCELLE JEWELRY¤¬¸Ø¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÀ®ß·ÂÙ²ð¡Ê@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)¡Ë¡¢ÂåÉ½¤ÎÉÊÅÄ¶×·Ã¡Ê@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥äー¤ÎµÜËÜÍÛ»Ò¡Ê@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬²£ÉÍÅ¹¤Ë½¸¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥Àー¥¸¥å¥¨¥êー¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦Êý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤ÎÊõÀÐ¤Î¿§¤ä·Á¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊõÀÐ¤ò¿·¤¿¤Ê¤«¤¿¤Á¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä¡¢¥µ¥¤¥ºÄ¾¤·¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¡§ÉÊÅÄ¶×·Ã¡¢±¦¡§µÜËÜÍÛ»Ò
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹
²£ÉÍ¹âÅç²°1³¬¤Ë¤¢¤ë¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡¢²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¶áÎÙ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Æü¡¹Î©¤Á´ó¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤òÃµ¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÀ¤â¤Î¤Î¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊµÇ°Æü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÀÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¼ê»Å»ö¤Î²¹¤â¤ê¤ò´Ö¶á¤Ë¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ñー¥»¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û Å¹Ä¹¡§³À¥¡Ê@haruka__parcelle(https://www.instagram.com/haruka__parcelle/)¡Ë
¡û Å¹ÊÞ¡§¢©220-8601 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1-6-31 ¹âÅç²°²£ÉÍÅ¹ 1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì
¡û ÅÅÏÃ¡§045-594-8851(Ä¾ÄÌ)
¡û Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_yokohama/
¢þ ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¤è¤ê20:00¤Þ¤Ç
¢þ ÄêµÙÆü¡§É´²ßÅ¹¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡£PARCELLE JEWELRY
2013Ç¯¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¾®¤µ¤ÊÏ©ÌÌÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿PARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Ç¤¹¡£¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Îµ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡¢¿·½É¡¦²£ÉÍ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¤¤¤è¤Æ¤Ä¡Ê¾¾»³»Ô¡Ë¤Î³Æ¹âÅç²°¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¢Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢Äá²°É´²ßÅ¹¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ª¤è¤ÓPOP UP SHOP¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
