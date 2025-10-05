¡ØHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßIMPACT¡Ù¹ñÆâÂç²ñ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡¢°Ê²¼¥Ö¥·¥íー¥É¡Ë¤Ï¡¢2DÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¡ØHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßIMPACT¡Ù½é¤Î¹ñÆâÂç²ñ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¡¢µÚ¤Ó¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¤Ë¤Æ·è¾¡Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßIMPACT¡Ù¹ñÆâÂç²ñ¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¡õ¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡ª
¡ØHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßIMPACT¡Ù½é¤Î¸ø¼°Âç²ñ¡ÖNENPACT ARENA¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡¤Î2ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Steam(R)ÉôÌç¡¦PlayStation(R)5ÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Steam(R)ÉôÌç¤Ï11·î1Æü(ÅÚ)13:00¤«¤é¤Î³«ºÅ¡¢PlayStation(R)5ÉôÌç¤Ï11·î2Æü(Æü)13:00¤«¤é¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤«ÊÒÊý¤Î¤ß¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³«ºÅÆü»þ¡Û
Steam(R)ÉôÌç¡§11·î1Æü(ÅÚ) 13:00～
PlayStation(R)5ÉôÌç¡§11·î2Æü(Æü) 13:00～
¡ÚÂç²ñ¥ëー¥ë¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/14827/table/8987_1_ead9d15a7da951efafb37dec9a0dd4fb.jpg?v=202510050456 ]
¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー¾ò·ï¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/14827/table/8987_2_08c00a315c192f73eb5378e06593527b.jpg?v=202510050456 ]
¢£¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
12·î20Æü(ÅÚ)¡¦12·î21Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026 ¥Ö¥·¥íー¥É¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡Âç²ñ¤Ø½Ð¾ì¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÂ£Äè¡¢Í¥¾¡¡¦½àÍ¥¾¡¡¦3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾ÞÉÊ¤ÎÂ£Äè¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßIMPACT¤È¤Ï¡Ù
¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×½é¤ÎËÜ³ÊÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ËÜºî¤Ï3ÂÐ3¤ÎÇ°Ç½ÎÏ¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤ÎÁêÀ¤ä¥Áー¥àÊÔÀ®ÆâÍÆ¤¬½ÅÍ×¡ª
¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¥Áー¥à¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
Steam¡§https://store.steampowered.com/app/2456420/HUNTERHUNTER_NENIMPACT/
PlayStation Store¡§https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007325
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hunterhunter-ni.bushiroadgames.com/
¸ø¼°£Ø¡§@hunterNI_games(https://x.com/hunterNI_games)
YouTube¡§https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4(https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4)
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§2DÂÐÀï³ÊÆ®
È¯Çä¡§2025Ç¯
µ¡¼ï¡§ PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)/Steam(R)
¢¨¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～2¿Í(¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ)
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢ÈËÂÎ»ú¡¢´ÊÂÎ»ú
¢¨´Ú¹ñ¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜÂ³¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×É¬¿Ü
¥¢¥Ë¥á¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤È¤Ï
1998Ç¯¤è¤ê½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤Ï¡¢
ÉÚ³ßµÁÇî »á¤¬ÉÁ¤¯¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¥¹¥Èー¥êー¡£
Éã¤ÈÆ±¤¸¥Ï¥ó¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤È²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥¿ ー»î¸³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¥´¥ó¤¬¡¢
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¡¦¥¥ë¥¢¡¢¥ì¥ª¥ê¥ª¡¢¥¯¥é¥Ô¥«¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢
¡ÖÌ¤ÃÎ¡× ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ºî¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ TV ¥¢¥Ë¥á¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤Ï2011Ç¯10·î¤«¤é2014Ç¯9·î¤Þ¤Ç
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó Â¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸¶ºî¤ÎÇ®¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢
¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¥ïー¥ë¥É¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤· ¤Æ¡¢º£¤â¾°¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô(¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ò´Þ¤à)8400ËüÉô¤òÆÍÇË
