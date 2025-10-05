¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMixa ¡ß Murder Mystery µµ¸ÍÁÈver.¡Ù2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËMixalive TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò


Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÎ®¹Ô¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÂç¥Öー¥à¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤Ë¥¤¥Üー¥ó¡¢±ö¡¢¥¿¥«¡¢¤¿¤í¤Á¤ó¡¢Æ£¸¶¡¢¥ëー¥Ä¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMixa ¡ß Murder Mystery µµ¸ÍÁÈver.¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢Mixalive TOKYO¡Ê¥ß¥¯¥µ¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡Ë¤ÎTheater Mixa¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤È¤Ï¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ä³Æ¡¹¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀßÄê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äーÆ±»Î¤¬¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Çµ¯¤­¤ë»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¿äÍý¥¤¥Ù¥ó¥È¡£



¡ØMixa ¡ß Murder Mystery¡Ù¤Ï¡¢Mixalive TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êーÀìÌçÅ¹¡ÖMYSTERY SPACE Rabbithole¡Ê¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ûー¥ë¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£µµ¸ÍÁÈ¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Þ¥À¥ß¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£




¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û


¡ØMixa ¡ß Murder Mystery µµ¸ÍÁÈver.¡Ù


¢£½Ð±é¡§


¥¤¥Üー¥ó¡¢±ö¡¢¥¿¥«¡¢¤¿¤í¤Á¤ó¡¢Æ£¸¶¡¢¥ëー¥Ä


¢¨½Ð±é¼Ô¤Ï¸Þ½½²»½ç¤Ç¤¹¡£


¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë


Ãë¤ÎÉô ¡Ø¿åÊ¿Àþ¤ËÄÀ¤à¥¢¥ê¥¢¡Ù 12¡§30³«¾ì/13¡§00³«±é


Ìë¤ÎÉô ¡Ø·îÉ´¹ç¤¬ºé¤¯»þ¡Ù 17¡§30³«¾ì/18¡§00³«±é


¢£²ñ¾ì¡§Theater Mixa


ÅìµþÅÔË­Åç¶èÅìÃÓÂÞ1-14-3 Mixalive TOKYO 6F


¢£¸ø¼°SNS¡§https://twitter.com/Mixalive_TOKYO (https://twitter.com/Mixalive_TOKYO)¡Ê@Mixalive_TOKYO¡Ë



¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û


¢£ÎÁ¶â


Íè¾ì¼Ô¥Á¥±¥Ã¥È¡§Ãë¡¿Ìë ³Æ6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁÊÌ¡Ë


¢¨¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·ー¥È¡Ê1¥­¥ã¥éÊ¬¡ËÉÕ¤­¡¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¸ÇÄê¤Ç¤¹¡£


¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä


¢¨°ìÉô¥¹¥Æー¥¸¤¬¸«¤Ë¤¯¤¤ÀÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§Ãë¡¿Ìë ³Æ2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁÊÌ¡Ë


ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÄÌ¤··ô¡§4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁÊÌ¡Ë



¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È


¥¤ー¥×¥é¥¹¡¢streaming¡Ü¤Ë¤ÆÃêÁª¼õÉÕ¡¦ÈÎÇä¡£


¡ÚÍè¾ì¡Ûhttps://eplus.jp/murdermystery-kameido/


¡ÚÇÛ¿®¡Ûhttps://eplus.jp/murdermystery-kameido-ol/



¢£Íè¾ì¼Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕÆüÄø


¡üÃêÁªÈÎÇä¿½¹þ´ü´Ö¡§10·î5Æü(Æü)12¡§00～10·î26Æü(Æü)23¡§59


¡ü°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î2Æü(Æü)12¡§00 ～Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»


¢¨¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÃêÁªÀè¹Ô¤¬Ëþ¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£



¢£ÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆüÄø


ÈÎÇä´ü´Ö¡§10·î5Æü(Æü)12¡§00～12·î27Æü(ÅÚ)12¡§00


¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤â¹ØÆþ²ÄÇ½



¢£¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°´ü´Ö


¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»～12·î27Æü(ÅÚ)23¡§59¤Þ¤Ç



¼çºÅ¡§¹ÖÃÌ¼Ò



¢¨¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP¡Êhttps://online.mixalivetokyo.com/blogs/information/madamisukameido¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢£MYSTERY SPACE Rabbithole¡Ê¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ûー¥ë¡Ë¤È¤Ï


MYSTERY SPACE Rabbithole¡Ê¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ûー¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êーÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¤È¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤Ê¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤«¤ò¿äÍý¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÊª¸ì¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÈÈ¿ÍÌò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¥ß¥¹¥Æ¥êー¾®Àâ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤È¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤­¤ÎÃ£À®´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£




Mixalive TOKYO


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶èÅìÃÓÂÞ1-14-3


»ÜÀßÆâÍÆ¡§¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢6¤Ä¤Î¥Ûー¥ë¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊLIVE¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¥Ó¥ë


»ÜÀßµ¬ÌÏ¡§ÃÏ²¼2³¬¡¢ÃÏ¾å9³¬¡Ê1～3³¬½ü¤¯¡ËÌó850ÄÚ¡ÊÌó2,810Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ë


URL¡§https://mixalivetokyo.com/