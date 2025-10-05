¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMixa ¡ß Murder Mystery µµ¸ÍÁÈver.¡Ù2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËMixalive TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÎ®¹Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¥Öー¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤Ë¥¤¥Üー¥ó¡¢±ö¡¢¥¿¥«¡¢¤¿¤í¤Á¤ó¡¢Æ£¸¶¡¢¥ëー¥Ä¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMixa ¡ß Murder Mystery µµ¸ÍÁÈver.¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢Mixalive TOKYO¡Ê¥ß¥¯¥µ¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡Ë¤ÎTheater Mixa¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤È¤Ï¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ä³Æ¡¹¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀßÄê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äーÆ±»Î¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤ë»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¿äÍý¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡ØMixa ¡ß Murder Mystery¡Ù¤Ï¡¢Mixalive TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êーÀìÌçÅ¹¡ÖMYSTERY SPACE Rabbithole¡Ê¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ûー¥ë¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£µµ¸ÍÁÈ¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Þ¥À¥ß¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡ØMixa ¡ß Murder Mystery µµ¸ÍÁÈver.¡Ù
¢£½Ð±é¡§
¥¤¥Üー¥ó¡¢±ö¡¢¥¿¥«¡¢¤¿¤í¤Á¤ó¡¢Æ£¸¶¡¢¥ëー¥Ä
¢¨½Ð±é¼Ô¤Ï¸Þ½½²»½ç¤Ç¤¹¡£
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Ãë¤ÎÉô ¡Ø¿åÊ¿Àþ¤ËÄÀ¤à¥¢¥ê¥¢¡Ù 12¡§30³«¾ì/13¡§00³«±é
Ìë¤ÎÉô ¡Ø·îÉ´¹ç¤¬ºé¤¯»þ¡Ù 17¡§30³«¾ì/18¡§00³«±é
¢£²ñ¾ì¡§Theater Mixa
ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-14-3 Mixalive TOKYO 6F
¢£¸ø¼°SNS¡§https://twitter.com/Mixalive_TOKYO (https://twitter.com/Mixalive_TOKYO)¡Ê@Mixalive_TOKYO¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¢£ÎÁ¶â
Íè¾ì¼Ô¥Á¥±¥Ã¥È¡§Ãë¡¿Ìë ³Æ6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁÊÌ¡Ë
¢¨¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·ー¥È¡Ê1¥¥ã¥éÊ¬¡ËÉÕ¤¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¸ÇÄê¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨°ìÉô¥¹¥Æー¥¸¤¬¸«¤Ë¤¯¤¤ÀÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§Ãë¡¿Ìë ³Æ2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁÊÌ¡Ë
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÄÌ¤··ô¡§4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁÊÌ¡Ë
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È
¥¤ー¥×¥é¥¹¡¢streaming¡Ü¤Ë¤ÆÃêÁª¼õÉÕ¡¦ÈÎÇä¡£
¡ÚÍè¾ì¡Ûhttps://eplus.jp/murdermystery-kameido/
¡ÚÇÛ¿®¡Ûhttps://eplus.jp/murdermystery-kameido-ol/
¢£Íè¾ì¼Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕÆüÄø
¡üÃêÁªÈÎÇä¿½¹þ´ü´Ö¡§10·î5Æü(Æü)12¡§00～10·î26Æü(Æü)23¡§59
¡ü°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î2Æü(Æü)12¡§00 ～Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÃêÁªÀè¹Ô¤¬Ëþ¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆüÄø
ÈÎÇä´ü´Ö¡§10·î5Æü(Æü)12¡§00～12·î27Æü(ÅÚ)12¡§00
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤â¹ØÆþ²ÄÇ½
¢£¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°´ü´Ö
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»～12·î27Æü(ÅÚ)23¡§59¤Þ¤Ç
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑX¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°
#¥Þ¥À¥ß¥¯
#¥Þ¥À¥ß¥¯µµ¸ÍÁÈ
¼çºÅ¡§¹ÖÃÌ¼Ò
¢¨¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP¡Êhttps://online.mixalivetokyo.com/blogs/information/madamisukameido¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£MYSTERY SPACE Rabbithole¡Ê¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ûー¥ë¡Ë¤È¤Ï
MYSTERY SPACE Rabbithole¡Ê¥é¥Ó¥Ã¥È¥Ûー¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êーÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¤È¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤Ê¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤«¤ò¿äÍý¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÊª¸ì¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÈÈ¿ÍÌò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¥ß¥¹¥Æ¥êー¾®Àâ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤È¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤ÎÃ£À®´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
Mixalive TOKYO
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-14-3
»ÜÀßÆâÍÆ¡§¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢6¤Ä¤Î¥Ûー¥ë¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊLIVE¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¥Ó¥ë
»ÜÀßµ¬ÌÏ¡§ÃÏ²¼2³¬¡¢ÃÏ¾å9³¬¡Ê1～3³¬½ü¤¯¡ËÌó850ÄÚ¡ÊÌó2,810Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ë
URL¡§https://mixalivetokyo.com/