11·î28Æü(¶â)¸ø³«Í½Äê±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤­¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÖNEW JAPAN ROAD in ISHIKARI ～¥¿¥¤¥Á³®Àû¶½¹Ô～¡×¤Ë´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãª¶¶¹°»ê¡Ë¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥àー¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç´ÓÍ¤²ð¡¢°Ê²¼¥Ö¥·¥íー¥É¥àー¥Ö¡Ë¤Ï10·î19Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖNEW JAPAN ROAD in ISHIKARI ～¥¿¥¤¥Á³®Àû¶½¹Ô～¡×¤Î´§¶¨»¿¤Ë¡¢11·î28Æü(¶â)¸ø³«Í½Äê±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤­¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£



¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬Â£¤ëÃÏ¸µ¡¦ÀÐ¼í»Ô½Ð¿È¤Î¡ÈÀ»Äë¡É¥¿¥¤¥ÁÁª¼ê¤Î³®ÀûÂç²ñ¡ÖNEW JAPAN ROAD in ISHIKARI ～¥¿¥¤¥Á³®Àû¶½¹Ô～¡×¤Ë¡¢11·î28Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤­¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤Î´§¶¨»¿¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊÏ¢Æ°´ë²è¤âº£¸åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Çº£¸å¤ÎÆ°¤­¤ËÃíÌÜÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡ª





¡Ú´§¶¨»¿Âç²ñ¡Û


2025Ç¯10·î19Æü(Æü)


¡Ö¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤­¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～ presents NEW JAPAN ROAD in ISHIKARI ～¥¿¥¤¥Á³®Àû¶½¹Ô～¡×


https://www.njpw.co.jp/tournament/card/597117





¢£¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤­¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤È¤Ï


¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤­¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª ～·§½ÐË×～¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§¡Ö·§½ÐË×¡¦ ½ÅÊÖÃÏµå¡×¡Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬¤¯¤Þ¤Î·»Äï¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£



À¤³¦¤Ç¤â100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Ìó1500²¯±ß¤òÄ¶¤¨Ëè²óÂç¥Ò¥Ã¥È¡ªËÜºî¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤­¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤â¡¢¶½¹Ô¼ýÆþÌó200²¯±ß¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¤Î¥ìー¥È¡Ë



¤½¤Î¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡ª 2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÌó70´Û¤Ç¸ø³«¡ªÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤ÏW¼ç±é¤È¤Ê¤ë¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡£Å·Á³¤À¤±¤É°¦¤µ¤ì¥­¥ã¥é¤Î¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ë¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¹¾¸ýÂóÌé¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤Î±§ÃèÀ¸Êª¥¢¥Ö¤Ë¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤­¤¬È´Å§¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£







¢£¾å±Ç´Û¡õ¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥ÉÈ¯ÇäÆü


Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ç¾å±Ç¡ª¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É¤ÏËÜÆü10·î3Æü(¶â)¤è¤ê¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡ª


¡¦Âç¿Í(Âç³ØÀ¸°Ê¾å)¡§1,600±ß(ÀÇ¹þ¤ß)


¡¦¾®¿Í(3ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç)¡§900±ß¡¡


¢¨¾®¿Í·ô¤Ï¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¡Ö²¼Éß¤­¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£


¢¨ÈÎÇä¤ÎÍ­Ìµ¤Ï·à¾ì¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·à¾ì¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡Ú³µÍ×¡Û


¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤­¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù


¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥Ë¥á¡¢ËÁ¸±¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¢¥­¥Ã¥º


¢£¾å±Ç»þ´ü¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¸ø³«Í½Äê




¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û


¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¶¯¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©


¤¯¤Þ¤Î·»Äï¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥êー¥º¡£


À¤³¦¤Ç¤â100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Ìó1500²¯±ß¤òÄ¶¤¨Ëè²óÂç¥Ò¥Ã¥È¡ªËÜºî¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤­¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤â¡¢¶½¹Ô¼ýÆþÌó200²¯±ß¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¤Î¥ìー¥È¡Ë



¤½¤Î¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡ª ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤ÏW¼ç±é¤È¤Ê¤ë¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡£Å·Á³¤À¤±¤É°¦¤µ¤ì¥­¥ã¥é¤Î¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ë¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¹¾¸ýÂóÌé¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤Î±§ÃèÀ¸Êª¥¢¥Ö¤Ë¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤­¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£



¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤È¥¢¥Ö¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©


Èþ¤·¤¤ÃÏµå¤«¤é±§Ãè¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤òÁÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ§¾ð¤¬¡¢¤¤¤Þ¿·¤·¤¤´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª




¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û


¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¸¤Ê¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ï¡¢¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£


¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¼ºÇÔ¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë·»¤Î¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£



¤¢¤ëÆü¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê¿¹¤ËÆæ¤ÎÈô¹ÔÊªÂÎ¤¬Íî¤Á¤Æ¤­¤Æ¡¢


ÉÔ»×µÄ¤ÊÅ´¤Î²ô¤ò¤Î¤¾¤­¤³¤ó¤À¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ï¡¢ÆÍÁ³Å·ºÍ¤Ë¡ª



¤½¤ó¤Ê¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤ÎÁ°¤Ë±§ÃèÀ¸Êª¤Î¥¢¥Ö¤¬¸½¤ì¤ë¡£


¥¢¥Ö¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤ÎÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¡Ö¥³¥¢¡×¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢


¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤òÀâÆÀ¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£



¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢µðÂç¤Ê°­¤ÎÁÈ¿¥¤¬¤Õ¤¿¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª



¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°­¼Ô¤òÅÝ¤·¡¢ÃÏµå¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡Ä¡©



¡Ú½Ð±é¡Û


¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡§¹¾¸ýÂóÌé


¥¢¥Ö¡§¼·³¤¤Ò¤í¤­


¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦¡§Ê¡»³½á


¤­¤ç¤¦¤µ¤ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ


¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Ö¥ë¡§¿¹ÀîÃÒÇ·


¥ß¥»¥¹¡¦¥Ö¥ë¡§Æü³ÞÍÛ»Ò



¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û


´ÆÆÄ¡§¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¤¥Àー¡ÊÎÓÒ»Ã£¡Ë


²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÅÄ¹ÀÌ¦


ËÝÌõ¡§Æ£¸¶Í³´õ


²»¶ÁÀ©ºî¡§³Ú²»¼Ë


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Fantawild Animation


¸¶Âê¡§·§½ÐË×¡¦½ÅÊÖÃÏµå


ÇÛµë¡§¥Ö¥·¥íー¥É¥àー¥Ö


À©ºî¡¦Äó¶¡¡§ÌÌÇò±Ç²è



¡ã¸ø¼°HP¡¦SNS¡ä


¢¡¸ø¼°HP¡§http://kuma.movie


¢¡¸ø¼°X¡§https://x.com/Kuma20251128


¢¡¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/channel/UCexhmwhQ2zmBDt2Q6qM3hdg?si=w5iDCm4tDKvP9yTF



¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ­¤Îµ­ºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


(C)Fantawild Animation Inc.


(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd.