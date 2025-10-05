11·î28Æü(¶â)¸ø³«Í½Äê±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÖNEW JAPAN ROAD in ISHIKARI ～¥¿¥¤¥Á³®Àû¶½¹Ô～¡×¤Ë´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãª¶¶¹°»ê¡Ë¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥àー¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç´ÓÍ¤²ð¡¢°Ê²¼¥Ö¥·¥íー¥É¥àー¥Ö¡Ë¤Ï10·î19Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖNEW JAPAN ROAD in ISHIKARI ～¥¿¥¤¥Á³®Àû¶½¹Ô～¡×¤Î´§¶¨»¿¤Ë¡¢11·î28Æü(¶â)¸ø³«Í½Äê±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬Â£¤ëÃÏ¸µ¡¦ÀÐ¼í»Ô½Ð¿È¤Î¡ÈÀ»Äë¡É¥¿¥¤¥ÁÁª¼ê¤Î³®ÀûÂç²ñ¡ÖNEW JAPAN ROAD in ISHIKARI ～¥¿¥¤¥Á³®Àû¶½¹Ô～¡×¤Ë¡¢11·î28Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤Î´§¶¨»¿¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊÏ¢Æ°´ë²è¤âº£¸åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Çº£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡ª
¡Ú´§¶¨»¿Âç²ñ¡Û
2025Ç¯10·î19Æü(Æü)
¡Ö¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～ presents NEW JAPAN ROAD in ISHIKARI ～¥¿¥¤¥Á³®Àû¶½¹Ô～¡×
https://www.njpw.co.jp/tournament/card/597117
¢£¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª ～·§½ÐË×～¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§¡Ö·§½ÐË×¡¦ ½ÅÊÖÃÏµå¡×¡Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬¤¯¤Þ¤Î·»Äï¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤â100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Ìó1500²¯±ß¤òÄ¶¤¨Ëè²óÂç¥Ò¥Ã¥È¡ªËÜºî¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤â¡¢¶½¹Ô¼ýÆþÌó200²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¤Î¥ìー¥È¡Ë
¤½¤Î¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡ª 2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÌó70´Û¤Ç¸ø³«¡ªÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤ÏW¼ç±é¤È¤Ê¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡£Å·Á³¤À¤±¤É°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ë¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¹¾¸ýÂóÌé¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤Î±§ÃèÀ¸Êª¥¢¥Ö¤Ë¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤¤¬È´Å§¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾å±Ç´Û¡õ¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥ÉÈ¯ÇäÆü
Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ç¾å±Ç¡ª¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É¤ÏËÜÆü10·î3Æü(¶â)¤è¤ê¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡ª
¡¦Âç¿Í(Âç³ØÀ¸°Ê¾å)¡§1,600±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¡¦¾®¿Í(3ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç)¡§900±ß¡¡
¢¨¾®¿Í·ô¤Ï¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¡Ö²¼Éß¤¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¤ÎÍÌµ¤Ï·à¾ì¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·à¾ì¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥Ë¥á¡¢ËÁ¸±¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¢¥¥Ã¥º
¢£¾å±Ç»þ´ü¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¸ø³«Í½Äê
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¶¯¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©
¤¯¤Þ¤Î·»Äï¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥êー¥º¡£
À¤³¦¤Ç¤â100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Ìó1500²¯±ß¤òÄ¶¤¨Ëè²óÂç¥Ò¥Ã¥È¡ªËÜºî¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤â¡¢¶½¹Ô¼ýÆþÌó200²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¤Î¥ìー¥È¡Ë
¤½¤Î¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡ª ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤ÏW¼ç±é¤È¤Ê¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡£Å·Á³¤À¤±¤É°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ë¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¹¾¸ýÂóÌé¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤Î±§ÃèÀ¸Êª¥¢¥Ö¤Ë¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤È¥¢¥Ö¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©
Èþ¤·¤¤ÃÏµå¤«¤é±§Ãè¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤òÁÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ§¾ð¤¬¡¢¤¤¤Þ¿·¤·¤¤´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¸¤Ê¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ï¡¢¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¼ºÇÔ¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë·»¤Î¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê¿¹¤ËÆæ¤ÎÈô¹ÔÊªÂÎ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢
ÉÔ»×µÄ¤ÊÅ´¤Î²ô¤ò¤Î¤¾¤¤³¤ó¤À¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ï¡¢ÆÍÁ³Å·ºÍ¤Ë¡ª
¤½¤ó¤Ê¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤ÎÁ°¤Ë±§ÃèÀ¸Êª¤Î¥¢¥Ö¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ö¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤ÎÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¡Ö¥³¥¢¡×¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢
¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤òÀâÆÀ¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢µðÂç¤Ê°¤ÎÁÈ¿¥¤¬¤Õ¤¿¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°¼Ô¤òÅÝ¤·¡¢ÃÏµå¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡Ú½Ð±é¡Û
¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡§¹¾¸ýÂóÌé
¥¢¥Ö¡§¼·³¤¤Ò¤í¤
¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦¡§Ê¡»³½á
¤¤ç¤¦¤µ¤ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Ö¥ë¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥ß¥»¥¹¡¦¥Ö¥ë¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¤¥Àー¡ÊÎÓÒ»Ã£¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÅÄ¹ÀÌ¦
ËÝÌõ¡§Æ£¸¶Í³´õ
²»¶ÁÀ©ºî¡§³Ú²»¼Ë
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Fantawild Animation
¸¶Âê¡§·§½ÐË×¡¦½ÅÊÖÃÏµå
ÇÛµë¡§¥Ö¥·¥íー¥É¥àー¥Ö
À©ºî¡¦Äó¶¡¡§ÌÌÇò±Ç²è
¡ã¸ø¼°HP¡¦SNS¡ä
¢¡¸ø¼°HP¡§http://kuma.movie
¢¡¸ø¼°X¡§https://x.com/Kuma20251128
¢¡¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/channel/UCexhmwhQ2zmBDt2Q6qM3hdg?si=w5iDCm4tDKvP9yTF
¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)Fantawild Animation Inc.
(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd.