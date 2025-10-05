¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÍøÍÑ¼Ô¤Î82.3%¤¬¡Ö·ù¤Ê·Ð¸³¤¢¤ê¡×¡£ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¼Ì¿¿º¾µ½¡×¡¢º§³è¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡©
·ëº§ÁêÃÌ½êPresia(https://presia.jp/agent/)¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë20Âå～50Âå¤ÎÃË½÷158Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤ÎÌó8³ä¤¬¿¿·õ¤Ê¡ÖÎø³è¡¦º§³è¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î82.3%¤¬²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä·ù¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó6³ä¤¬ÇË¶É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
82.3%¤¬¡Ö·ù¤Ê·Ð¸³¤¢¤ê¡×¡£¼Ì¿¿º¾µ½¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Î±³¡¢ÆÍÁ³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¾å°Ì¤Ë
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢158Ì¾Ãæ130Ì¾¡Ê82.3%¡Ë¤¬²¿¤é¤«¤Î¡Ö·ù¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶ËÃ¼¤Ë°ã¤¦¡×¤¬31Ì¾¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÊÇ¯¼ý¡¦¿¦¶È¤Ê¤É¡Ë¤Ë±³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê25Ì¾¡Ë¡¢¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÆÍÁ³¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê25Ì¾¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç·ù¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¡©
ÍøÍÑ¼Ô¤Î13.3%¤Ï¡ÖÎø¿Í»ý¤Á¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö´ûº§¼Ô¡×¡¢Í·¤ÓÌÜÅª¤â
¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌÜÅª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÈÁÇÀ¤ÎÉÔ³Î¤«¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ·¤ÓÁê¼êÃµ¤·¡×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¤¬20Ì¾¡Ê12.7%¡ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥ä¥ê¥â¥¯¡¦Í·¤ÓÌÜÅª¤Î¿Í¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤â10Ì¾¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÃÄê¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢8.2%¤Ë¤¢¤¿¤ë13Ì¾¤¬¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡¢5.1%¤Ë¤¢¤¿¤ë8Ì¾¤¬¡ÖÎø¿Í¤¬¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¡£¿¿·õ¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ËÜÅö¤ËÆÈ¿È¤Ç¡¢¤«¤Ä¿¿·õ¤ÊÌÜÅª¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÍøÍÑ»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸òºÝÁê¼ê¤Ï¤¤¤¿¤«¡©
¸òºÝ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤âÌó6³ä¤¬ÇË¶É¡£·ëº§¤È¤¤¤¦¥´ー¥ë¤Ï±ó¤¤
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²¿¿Í¤È²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1～3¿Í¡×¡Ê70Ì¾¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë½Ð²ñ¤¦·Ð¸³¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¼ÂºÝ¤Ë²¿¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿83Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë59%¤Ë¤¢¤¿¤ë49Ì¾¤¬´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È¸òºÝ¤·¤¿¤«¡©
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼ÔÁ´ÂÎ158Ì¾¤Î¤¦¤Á¡Ö·ëº§¤Ç¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï26Ì¾¡Ê16.5%¡Ë¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤È¤â¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦¥´ー¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤«¡©
·ëÏÀ¡§ÍøÍÑ¼Ô¤Î64.6%¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¡Öº§³è¡×ÍøÍÑ¤Ë²ûµ¿Åª
¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ïº§³è¡Ê·ëº§Áê¼êÃµ¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ï35.4%¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¡ÖÁ´¤¯¡×¤È¡Ö¤¢¤Þ¤ê¡×¤Î¹ç·×¡Ë¤¬34.8%¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤¬29.8%¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ64.6%¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤¬º§³è¤ËÅ¬¤·¤¿¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ïº§³è¸þ¤¤À¤È»×¤¦¤«¡©
·ëº§ÁêÃÌ½êPresia ÂåÉ½¡¦ÍèÅçÈþ¹¬¤«¤é¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Îº§³è¤¬¤¤¤«¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿ô»ú¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥¢¥×¥ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤ÁØ¡×¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ÈÀº¿ÀÅª¤ÊÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢·ëº§¤Ë¿¿·õ¤ÊÁê¼ê¤À¤±¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ºÇÃ»¤Çº§³è¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç´ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤¬ºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§ÁêÃÌ½êPresia¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ëº§ÁêÃÌ½êPresia¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó15Ëü¿Í¤Îº§³è·ÏYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÍèÅçÈþ¹¬¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡¢IBJÀµµ¬²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç400ÁÈ°Ê¾å¤ÎÀ®º§¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÂåÉ½¤¬YouTube(https://www.youtube.com/@presia_01/)¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¥Ýー¥È¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤«¤é¤ª¸«¹ç¤¤¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ëº§³è¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë20Âå～50Âå¤ÎÃË½÷¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô158Ì¾¡Ë
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯10·î
Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼ÒSUNCORE(https://school-plus.org/suncore/)¤È¤Î¶¦Æ±Ä´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç¤°Õ²óÅú
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÌ¾¡§¡Ö2025Ç¯ ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×
