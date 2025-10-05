～ÇÏ¤Ë¾è¤ë¤ÈÎ¹¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë～¡¡ÇÏ¡ßÎ¹¤Î¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥óÇÏÎ¹2025½©¹æ¤ò¥ê¥êー¥¹
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆüËÜ¾èÇÏÉáµÚ¶¨²ñ¤Ç¤Ï¾èÇÏ¤ÎÉáµÚ¤È°úÂàÇÏ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥µー¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Î·ÁÀ®¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó"ÇÏÎ¹"¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇÏÎ¹2025½©¹æ¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÏÎ¹¡×¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¾èÇÏ¤ÎÉáµÚ¤È°úÂàÇÏ¤Î³èÌöÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤ËÁ´¹ñ¤Î¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¡¢¶µ°éµ¡´ØÅù¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÏÎ¹2025½©¹æÉ½»æ
¢£¼ç¤ÊÇÛÉÛ¾ì½ê¡Ê·É¾ÎÎ¬ ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¸Þ½½²»½ç¡Ë
JRAÇÏ»ö¸ø±ñ¡¢ÂçÂðÁÔ°ìÊ¸¸Ë¡¢¾èÇÏ¶æ³ÚÉô¶äºÂ¡¢¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¥¯¥ì¥¤¥ó¡¢Ãæ¹¾Êª»º¡¢¥Îー¥¶¥ó¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¡¢Æü¹âÄ®Î©ÌçÊÌ¿Þ½ñ´Û¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¡¢¥Ûー¥¹¥Õ¥¡ー¥à¥¨¥ë¥ß¥ªー¥ì¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î»ÜÀß
¢¨³Æ»ÜÀß¡¢Éô¿ôºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ»ÜÀß¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¾èÇÏÉáµÚ¶¨²ñ¤Î¤½¤ÎÂ¾¤Î³èÆ°
ÆüËÜ¾èÇÏÉáµÚ¶¨²ñ¤Ç¤Ï¾èÇÏ¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢°úÂà¶¥ÁöÇÏ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¾èÇÏÉáµÚ¶¨²ñ¤Ç¤Ï¶¥ÇÏ¤ò°úÂà¤·¤¿¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤¬"¾èÍÑÇÏ"¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Åù¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¾èÇÏÉáµÚ¶¨²ñ¤Î³èÆ°ÌÜÅª
ÆüËÜ¾èÇÏÉáµÚ¶¨²ñ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://nihonjoba.org
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://nihonjoba.org/contact.html