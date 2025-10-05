¡ÚTOPPAN¥Ûー¥ë¡ÛÂè11²ó ¥¸¥ç¥ó¡¦·ò¡¦¥Ì¥Ã¥Ä¥© ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µー¥È
º£Ç¯¤Ç11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦·ò¡¦¥Ì¥Ã¥Ä¥© ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µー¥È¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î2£°Æü¤ËTOPPAN¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¿åÆ»1-3-3¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦·ò¡¦¥Ì¥Ã¥Ä¥©ËÜ¿Í¤¬´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ËèÇ¯Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È ¶¶¿¹¤æ¤¦´õ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥ó¡¦·ò¡¦¥Ì¥Ã¥Ä¥©¤Î²¹¤«¤¯ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Î¶¶¿¹¤æ¤¦´õ¤Ë¤è¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤È¡¢´ÝÌÚ¤«¤¹¤ß¤Ë¤è¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Î¤¬¡¢À»¤Ê¤ëÌë¤òºÌ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³«ºÅÆü»þ¡¡2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00³«±é¡Ê13:30³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡¡TOPPAN¥Ûー¥ë
¥Á¥±¥Ã¥È 6,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ß¡§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2529193&rlsCd=001&lotRlsCd=(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2529193&rlsCd=001&lotRlsCd=)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TOPPAN¥Ûー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.toppanhall.com/ticket/
¤ªÌä¹ç¤»¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¶¨²ñ¡¡03-6261-4348¡¿contact@live-connection.com
¥¸¥ç¥ó¡¦·ò¡¦¥Ì¥Ã¥Ä¥© ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í²Î·à¾ì¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢ー¤Ë½Ð±é¸å¡¢2000Ç¯¤Ë¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢·Ý½Ñ¿·¿ÍÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ªー¥Ñー¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥°²»³Úº×¤Ë½Ð±é¸å¡¢2003Ç¯¤è¤ê¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó²Î·à¾ì¤Ë½Ð±é¡£NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð±é¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·ÁªÁÈ¡ª¡×¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤ò²Î¤¦¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤âÈ´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£Îà¤Þ¤ì¤ÊÀ¼¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢Éý¹¤¤¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ÇÄ°½°¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È¥íー¥Þ¶µ¹Ä¤Ë²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¤Û¤«¡¢MLB¡¢NFL¤ä¥µ¥Ã¥«ー¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¹ñ²ÎÀÆ¾§¤â¤Ä¤È¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ë¥Ù¥íー¥ô¥¡¡¢¥²¥ª¥ë¥®¥åー¡¢¥Ö¥ë¥¾¥ó¡¢¥Ì¥Ã¥ÁÅùÀ¤³¦¤ÎÌ¾²Î¼ê¤ä¡¢N¶Á¡¢Åì¶Á¡¢»¥¶Á¡¢µþ¶Á¡¢Åì¥Õ¥£¥ë¡¢Ì¾¥Õ¥£¥ë¡¢ÀçÂæ¥Õ¥£¥ë¡¢OEK¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¥Õ¥£¥ëÅù¹ñÆâ³°¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ØµÒ±é¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥É¥ß¥ó¥´¤È²Î·à¡Ö¿¿¼î¤È¤ê¡×¤ÎÆó½Å¾§¤äÀ¤³¦Åª¥Û¥ë¥óÁÕ¼Ô¤Î¥Ð¥Ü¥éー¥¯¤È¥Ö¥ê¥Æ¥ó¤Î¼î¶Ì¤ÎÌ¾ºî¤ò¶¦±é¤·¾Î»¿¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏÀ¤³¦°ä»º¡¦²ÆìÃæ¾ë¾ëÀ×¤Ç¤ÎÌî³°¥ª¥Ú¥é¡Ö¥é¡¦¥Ü¥¨ー¥à¡×¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤òÇØ·Ê¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¡¦ÆüËÜ¸òÍ§¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¡£²Î¶Ê¡Ö»í¿Í¤ÎÎø¡×¤ä¡ÖÆüËÜ¤Î²Î¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏJAZZ LIVE¤äTVÄ«Æü·ÏÎó¡ÖSONG vs DANCE¡×¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Âè13²ó½Ð¸÷²»³Ú¾Þ¼õ¾Þ
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥Èhttp://www.jkn-tenorissimo.com/
¶¶¿¹¤æ¤¦´õ¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¶¶¿¹¤æ¤¦´õ¤Ï¡¢Âè5²óÆüËÜ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëºÇ¹â°Ì¡¢Âè51²óÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëÅìµþÂç²ñÂè1°Ì¤ò¤¤¤º¤ì¤âºÇÇ¯¾¯¤Ç¼õ¾Þ¡£¡Ö¿·¡¦ÂêÌ¾¤Î¤Ê¤¤²»³Ú²ñ¡×¡Ö¤¿¤±¤·¤ÎÃ¯¤Ç¤â¥Ô¥«¥½¡×¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ò½Å¤Í¡¢11ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä¡¦¥±¥ë¥ó²»³ÚÂç³Ø¤ËºÇÇ¯¾¯ÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÅÏÆÈ¡¢¥¶¥Ïー¥ë¡¦¥Ö¥í¥ó»á¤Ë»Õ»ö¡£NAGANO¹ñºÝ²»³Úº×¤Ç¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤Î±éÁÕ²ñ¤ä¥ëー¥È¥ô¥£¥Ã¥Ò¡¦¥ß¥å¥éー»á¤È¤Î¶¦±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Ù¥Ê¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë³Ø¹»¤ò·úÀß¡£ÆîÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¹ñÎ©¥í¥¹¡¦¥¢¥ó¥Ç¥¹Âç³Ø¤Î¾·æÛ¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡¦¥Ä¥¢ー¤òÅ¸³«¡£
ÊÆ¹ñCCPA¥³¥ó¥Á¥§¥ë¥È¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ö¥éー¥à¥¹¤Î¶¨ÁÕ¶Ê¤ò¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÈÆóÌëÏ¢Â³¶¦±é¡£¥é¥Æ¥ó¥°¥é¥ßー¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ä¥ê¥Ã¥ー¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤È¶¦±é¡£CD¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ö¥°¥é¥ó¥ï¥ë¥Ä¡×¤Ï¥ª¥¯¥¿¥ô¥£¥¢¡¦¥ì¥³ー¥É¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢Âè13²óµÚÀî²»³Ú»öÌ³½ê¿·¿Í¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÂè1°Ì¡¦ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£2019Ç¯¤è¤ê¥¨ー¥ë´É¸¹³ÚÃÄ¥³¥ó¥µー¥È¥ß¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½AI¤Ë¤è¤ëºî¶ÊºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦½é±é¡¢Ëô¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±³ÚÃÄ30¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç¤Ï±©ÁÒ¾Þ¾©
Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥Ç¥£¥ô¥¡¥ê¥¦¥¹¤Î±éÁÕ¤òÃ´Åö¤·ÏÃÂê¤Ë¡£À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¤È¤Î°áÁõ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î·àÃæ±éÁÕ¤âÌ³¤á¤ë¡£
¸½ºß¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Ë¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»ý¤Á¡¢¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ä¥½¥í³èÆ°¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ë¿³ºº°÷¡¢Ê¸²½³°¸ò¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£ÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤äËÌÊÆÊóÃÎ½ÐÈÇ¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Îー¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¤¤¡£
´ÝÌÚ¤«¤¹¤ß¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£4ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£Åìµþ²»³ÚÂç³Ø¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ²È¥³ー¥¹¡¢Æ±Âç³Ø±¡´ï³ÚÀì¹¶¸°È×³Ú´ïÎÎ°èÈ¼ÁÕ²ÊÂ´¶È¡£
¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥¹¥È¤È¶¦±é¡¢NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤äÃÓÂÞ¥³¥ß¥Ë¥å¥Æ¥£¥«¥ì¥Ã¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ÖºÂ¤Ç¤Î±éÁÕ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤ä¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥¸±éÁÕ¡¢¤Þ¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¸Â¤é¤ºTV¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤äÇÐÍ¥¿Ø¤Ø¤Î»ØÆ³¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Ç¤Î±éÁÕ´ë²è¤â¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ô¥¢¥Î¶µ°éÏ¢ÌÁ¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¢¥Ô¥Æ¥£¥Ê¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¢ºë¶Ì¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¢¥Ú¥È¥í¥Õ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ê¤É¤ÇÆþ¾Þ¡£
¥¦¥£ー¥ó³ÚÍ§¶¨²ñ¤Ç¤ÎÆüß´Í§¹¥150¼þÇ¯¥³¥ó¥±ー¥È¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¿ÆÁ±¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â³èÆ°¤·¡¢2022Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¹âÅù³Ø¹»ÍÑ²»³Ú¤Î¶µ²Ê½ñ"MOUSA"»ØÆ³ÍÑCD¤Î²»¸»¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£