¸·Áª¹õÌÓÏÂµí¤ò°µÅÝÅª°Â¤µ¤ÇÄó¶¡¡ª¡Ö¾ÆÆù¤È¤´¤Ï¤ó¤Î´ñÀ×¡×10·î10Æü(¶â¡ËÈ¬²¦»Ò¤Ë¿Ê½Ð¡ª

ÀéÍÕ¸©¾ÆÆù¿©¤Ù¥í¥°1°Ì¡¢5Ç¯Ï¢Â³É´Ì¾Å¹Áª½Ð¤Î³ô¼°²ñ¼ÒPPPJ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚ¸¶Å°¡Ë¤¬¡¢30-50Âå¤ò¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¿·¶ÈÂÖ¡Ö¾ÆÆù¤È¤´¤Ï¤ó¤Î´ñÀ×¡×¤ÎFC1¹æÅ¹¤ò10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢È¬²¦»Ò»ÔÃæÄ®¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢£È¬²¦»Ò¾ÆÆù»Ô¾ì¤Î"¶õÇòÃÏÂÓ"¤òÁÀ¤¤·â¤Á
È¬²¦»Ò¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¸þ¤±¥Û¥ë¥â¥ó·Ï¾ÆÆùÅ¹¤È¹âÃ±²Á¤Î¹âµéÅ¹¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÆÆù·ãÀï¶è¡£ ¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö´ñÀ×¡×¤Ï¡¢30-50Âå¤ÎÃË½÷¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤·¤¿¤¤»þ¤Ëµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡×ÀäÌ¯¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³«Âó¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ³Ê¹õÌÓÏÂµí¤Î»ÝÌ£¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¼Â¸½
5Ç¯Ï¢Â³É´Ì¾Å¹¤ÎÌÜÍø¤¤¬Áª¤ó¤À¹õÌÓÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿»ÅÆþ¤ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ã¤¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÏÎý¤ÎÌÜÍø¤¤ÇÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¹õÌÓÏÂµí¤ò¡¢°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤Éô°Ì¡¦¥«¥Ã¥È¤Ç¤´Äó¶¡¡£
ÀÖ¿È¤Î¥³¥¯¤ÈÁú¹ß¤ê¤Î»é¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬°ú¤Î©¤ÄÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÉáÃÊ»È¤¤¤Î¤´Ë«Èþ¡É¤È¤·¤Æ¤â¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò±é½Ð¤¹¤ë"µÇ°ÆüÂÎ¸³"¤Ç»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È
¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê±é½Ð¤ä¶â¤Îµí¤Î¤ª»®¤Ç¤Î¹ë²Ú¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤Î¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡ÖµÇ°¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¡£
ÂçÀÚ¤ÊÆü¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£"¤´¤Ï¤ó¤Î´ñÀ×"¤ÇËþÂÅÙ¥¢¥Ã¥×¡ª
ÀéÍÕ¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¾ÆÆùÀìÍÑ¤ª¤Ò¤Ä¤´¤Ï¤ó¡×Äó¶¡¡£
¤ªÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¤Ë¤è¤ë¾Æ¤¥µ¥Ýー¥È
¾Æ¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¹âµéÉô°Ì¤ÏÅ¹°÷¤¬¥µ¥Ýー¥È¡£¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
10/10¡Ê¶â¡Ë~10/19¡ÊÆü¡Ë Á´¥É¥ê¥ó¥¯²¿ÇÕ¤Ç¤âÈ¾³Û
¡ÚÈ¾³ÛÍøÍÑ¾ò·ï¡Û
£±.¤ª¿©»ö\3,000¡ÊÀÇÊÌ¡Ë°Ê¾å¤ª¿©»ö¤ÎÊý¸ÂÄê¡£
£².¤´ÍøÍÑ»þ´Ö120Ê¬À©¡ÊLo:30Ê¬Á°¡Ë¡£
£³.Â¾¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä¡£
¢¨¾ÆÆù¤È¤´¤Ï¤ó¤Î´ñÀ×¡ÊÈ¬²¦»ÒÅ¹¡Ë°Ê³°¤ÏÂÐ¾Ý³°
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.instagram.com/kiseki_hachioji/
¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
¾Ð´é¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤¿ÀÜµÒ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤ªÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹Ì¾¡§¾ÆÆù¤È¤´¤Ï¤ó¤Î´ñÀ× È¬²¦»ÒÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÃæÄ®2-15 ÂçÃ®¥Ó¥ë
¢¨È¬²¦»Ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-1325-6431
±Ä¶È»þ´Ö
¡ÒÊ¿Æü¥é¥ó¥Á¡Ó¡§11:00～15:00(LO14:30) /¡ÒÊ¿Æü¥Ç¥£¥Êー¡Ó¡§17:00～23:00(Lo22:30)
¡ÒÅÚÆü½Ë¡Ó¡§11:00～23:00(LO22:30)
ÀÊ¿ô¡§44ÀÊ
Ãó¼Ö¾ì¡§¶áÎÙ¤Î¥Ñー¥¥ó¥°¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPPPJ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚ¸¶Å°
ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔËÜÄ®3-5-31 ¾ÂÙ°Ã¥Ó¥ë5F
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§office@pppj.co.jp
²ñ¼ÒHP¡¡https://pppj.co.jp/
¡Ú»ö¶È¡Û
¹ñÆâ°û¿©Å¹ÊÞ»ö¶È(¿©¤Ù¥í¥°É´Ì¾Å¹¤Ë¤â5Ç¯Ï¢Â³Áª½Ð)¡¢³¤³°°û¿©Å¹»ö¶È(¥¿¥¤¤Ë½ÐÅ¹)¡¢¥Ï¥éー¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹õÌÓÏÂµí¤Î²·»ö¶È¡¢¥Ï¥éー¥ëÏÂµí¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÅ·¹¬µí¡×Í¢½Ð»ö¶È¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー&±ØÊÛ»ö¶È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀïÎ¬»Ù±ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È