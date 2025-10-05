10·î³«ºÅ¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVE2025You&I¡áWe¡ìre IDOL PRECURE¡×¥³¥é¥ÜÏ¢Æ°²óÊüÁ÷·èÄê¡ª
10·î18Æü(ÅÚ)¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVE2025
You&I¡áWe're IDOL PRECURE¡×¤¬¡¢¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó24¶É ¡ÜBSS¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µÆüÍËÄ«8:30～ÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤È¥³¥é¥ÜÏ¢Æ°·èÄê¡ª
10·î5ÆüÊüÁ÷¡ÊABC¡Ë¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¤Æ¡¢10·î12ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÍØ¤¦²Î¼ê¡¢ÀÐ°æ¤¢¤ß¡¦·§ÅÄ°«²»¡¦µÈÉðÀéñ¥¤¬ËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î²Î¼ê¡¢ÀÐ°æ¤¢¤ß¡¦·§ÅÄ°«²»¡¦µÈÉðÀéñ¥¤Î¥¢¥Ë¥áÀßÄê²è¸ø³«¡ª
¼ýÏ¿¸å¤Î´¶ÁÛ¡õ½Ð±é¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
ÀÐ°æ¤¢¤ß
¡ãÀÐ°æ¤¢¤ß¡ä
Âè36ÏÃ¤Ë¤ÆËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢ÀÐ°æ¤¢¤ß¤Ç¤¹¡ªµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¡¢ÂæËÜ¤ò»ý¤Ä¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·§ÅÄ°«²»¤Á¤ã¤ó¤ÈµÈÉðÀéñ¥¤Á¤ã¤ó¡¢À¼Í¥¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¼«Ê¬¤é¤·¤¯Î×¤á¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢É½¾ð¤äÆ°¤¤Ë¤â´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª
¤½¤·¤ÆÆ´¤ì¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤È¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ç°ì½ï¤Ë¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤±¤É¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª(¥Ïー¥È)×Ä
¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVE2025 You&I¡áWe¡Çre IDOL PRECURE¡ÙÁ´ÎÏ¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¥¥ß¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡¢¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¢ö
·§ÅÄ°«²»
¡ã·§ÅÄ°«²»¡ä
¤Þ¤µ¤«¥¥ß¥×¥ê¤ËËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ªËÜ¿ÍÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï½é¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤ÏÍ¥¤·¤¤Ìò¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿´¤«¤é³Ú¤·¤¯¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¥¥ß¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥¥é¥¥é¤È¿´¤ÎÃæ¤ÇÃÆ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª°ì½Ö°ì½Ö¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¤¡¤¡¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¯¤ÆºÙ¤ä¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç°¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ò¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡ª¥¥ß¥×¥ê¥é¥¤¥Ö¡¢´èÄ¥¤ë¤¾ー¡ª
µÈÉðÀéñ¥
¡ãµÈÉðÀéñ¥¡ä
º£²óËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤º£¤Ç¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¥Öー¥¹¡Ä¡ª¼«Ê¬¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶ÛÄ¥¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª
10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤Î¥¥ß¥×¥ê¥é¥¤¥Ö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯±é½Ð¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î½àÈ÷¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¼þ¤ê¤Ç¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÂô»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÛ¤¤¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¥×¥ê¥¥å¥¢¥é¥¤¥Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡Ä¡ª¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó(¥Ïー¥È)
¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¥ß¤Ë¤µ¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÖYOU¡õ£É¡×¤Ç¤¹¡ª¥¥ß¥×¥ê¥é¥¤¥Ö¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤Í¢ö
¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVE2025 You&I¡áWe're IDOL PRECURE¡ÙÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ª¥Ë¥Ã¥³¥ê(¥Ïー¥È)¸ø±é¡×¡Ê³«±é 13¡§00¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ªYEAH(¥Ïー¥È)¸ø±é¡×¡Ê³«±é 18¡§00¡ËÎ¾¸ø±é¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ªÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸ø±é½ªÎ»¸å¤â³Ú¤·¤á¤ë¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ä¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢2¸ø±éÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Ö¥¥ß¤È±þ±ç¡ªBIG¥¿¥ª¥ë¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¤Þ¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´7¼ï¡¦³¨ÊÁÁªÂò²ÄÇ½)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ï¥íー¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¼õ¤±¼è¤êÄº¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¡¡ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È³µÍ×
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë19:00
¡ÚÇÛ¿®´ü´Ö¡Û
11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡Ú»ëÄ°ÎÁ¡Û
¡ã1¸ø±é»ëÄ°·ô¡ä
²Á³Ê¡§³Æ3,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É1Ëç¤Ä¤
¢¨¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ª¥Ë¥Ã¥³¥ê(¥Ïー¥È)¸ø±é¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ªYEAH(¥Ïー¥È)¸ø±é¡×¤½¤ì¤¾¤ì¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï2Ëç
¡ã¥¥ß¤È±þ±ç¡ªBIG¥¿¥ª¥ëÉÕ¤2¸ø±éÄÌ¤·»ëÄ°·ô¡ä
²Á³Ê¡§13,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¤Ä¤
¢¨ÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ï¡¢¥íー¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã2¸ø±é¤·»ëÄ°·ô¡Ö¥¥ß¤È±þ±ç¡ªBIG¥¿¥ª¥ë¡×¡ä
¢¨¡Ö¥¥ß¤È±þ±ç¡ªBIG¥¿¥ª¥ë¡×¤Ï¡Ö2¸ø±éÄÌ¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ØÄêÀÊ¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥¥ß¤È±þ±ç¡ªBIG¥¿¥ª¥ë¡×È¯Á÷¤Î¤ª¼êÂ³¤¡Û
¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¼êÂ³¤´ü´Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ü½é²ó
Äù¤áÆü¡§2025Ç¯9·î29Æü23:59¤Þ¤Ç¡£
¤ªÆÏ¤±ÌÜ½è¡§2025Ç¯10·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡£
¡ü2²óÌÜ
Äù¤áÆü¡§2025Ç¯11·î3Æü23:59¤Þ¤Ç¡£
¤ªÆÏ¤±ÌÜ½è¡§2025Ç¯11·î15Æüº¢¤Ë¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡£
¡ü3²óÌÜ
Äù¤áÆü¡§2025Ç¯12·î7Æü23:59¤Þ¤Ç¡£
¤ªÆÏ¤±ÌÜ½è¡§2025Ç¯12·î14Æüº¢¤Ë¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
U-NEXT¡§https://t.unext.jp/r/precure_live
¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVE2025 You&I¡áWe're IDOL PRECURE¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVE2025 You&I¡áWe're IDOL PRECURE
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ª¥Ë¥Ã¥³¥ê(¥Ïー¥È)¸ø±é¡§³«¾ì 12¡§00 ¡¿ ³«±é 13¡§00
¡¦¤ª¤Ä¤¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ªYEAH(¥Ïー¥È)¸ø±é¡§³«¾ì 17¡§00 ¡¿ ³«±é 18¡§00
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡¡¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë
¢©220-0012¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£±ÃúÌÜ£±－£±(https://www.pacifico.co.jp/guide/convention)
¢¨¸ø±é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Î¸ø±é³µÍ×¡¢½Ð±é¼ÔÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVEÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ë²è¡§¥Þー¥Ù¥é¥¹
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡õ¸ø¼°X¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öLIVE2025
You&I¡áWe're IDOL PRECURE¡¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.marv.jp/special/precure_live/
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥é¥¤¥Ö¡×¸ø¼°X
https://twitter.com/precure_live
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§ #¥×¥ê¥¥å¥¢¥é¥¤¥Ö¡¡#¥¥ß¥×¥ê¡¡#precure¡¡#¥×¥ê¥¥å¥¢¡¡#¥¥ß¥×¥ê¥é¥¤¥Ö
