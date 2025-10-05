Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£ ーÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æー¡ÙÊüÁ÷1¼þÇ¯µÇ°¡ª¡ÖABEMA¡×¤Ç1¼þÇ¯ÅöÆü10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÁ´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷·èÄê¡ª
¢£ÊüÁ÷1¼þÇ¯µÇ°¡ª¡Ø¥Á¡£ ーÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æー¡ÙÁ´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¡¡³µÍ×
(C)µûË¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥Á¡£ -ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ-À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸¶ºî¡¿µûË¡Ö¥Á¡£ -ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ-¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ30Ê¬～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/BCYisx13gb54um
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢Á´ÏÃÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚºîÉÊ³µÍ×¡Û
¡ÒINTRODUCTION¡Ó
Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¤Î¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤Û¤«¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤òÀÊ´¬¡£
¼ã¤Å·ºÍºî²ÈµûË(¤¦¤ª¤È)¤¬À¤¤ËÊü¤Ä¡¢ÃÏÆ°Àâ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ÈÌ¿¤ò·ü¤±¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì
15À¤µª¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑË¿¹ñ¡£Èô¤Óµé¤ÇÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¿ÀÆ¸¡¦¥é¥Õ¥¡¥¦¡£
Èà¤Ï¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢Åö»þºÇ¤â½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿À³Ø¤òÀì¹¶¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¡£
¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÇ®¿´¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅ·Ê¸¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤Ï¥Õ¥Ù¥ë¥È¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿³Ø¼Ô¤È½Ð²ñ¤¦¡£
°ÛÃ¼»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¶Ø´÷¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¿¤á¹éÌä¤ò¼õ¤±¡¢Åê¹ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥Ù¥ë¥È¡£
Èà¤¬¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±§Ãè¤Ë´Ø¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê¡Ö¤¢¤ë²¾Àâ¡×¤À¤Ã¤¿――¡£
¡Ò¥¥ã¥¹¥È¡Ó
¥é¥Õ¥¡¥¦¡§ºäËÜ¿¿°½
¥Î¥ô¥¡¥¯¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¥Õ¥Ù¥ë¥È¡§Â®¿å¾©
¥ª¥¯¥¸ー¡§¾®À¾¹î¹¬
¥Ð¥Çー¥Ë¡§ÃæÂ¼Íª°ì
¥è¥ì¥ó¥¿¡§¿Î¸«¼Ó°½
¥É¥¥¥é¥«¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø
¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡§ÆüÌîÁï
¡Ò¸¶ºî¡Ó
¸¶ºî¡§µûË¡Ö¥Á¡£ ーÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æー¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë
¡Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ó
´ÆÆÄ¡§À¶¿å·ò°ì
¥·¥êー¥º¹½À®¡§Æþ¹¾¿®¸ã
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ä¬²íÎ§
²»³Ú¡§µíÈø·ûÊå
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡¦¼çÂê²Î¡§¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡§¥è¥ë¥·¥«¡Ö¥¢¥Ý¥ê¥¢¡×
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹
¸ø¼°HP¡§https://anime-chi.jp/
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@chikyu_chi
