¡Ú±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡Û¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¡¡À¤³¦¶µ»Õ¥Çー¤Ë2ÇÜ¤Î´¶¼Õ¤ò¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×±Ñ²ñÏÃ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò:Ã«Àî¹ñÍÎ)¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¶µ»Õ¤Ø´¶¼Õ¤òÉ½¤¹Æü¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¶µ»Õ¥Çー¡×¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¦ÆüÍËÆü¡Ë¤òµÇ°¤·Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¤è¤êÂç¤¤¯ÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ö´¶¼Õ¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦140¥õ¹ñ¡¦15,000Ì¾°Ê¾å¤Î¹Ö»Õ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¹Ö»Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¹Í¤¨¡¢Æü¡¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÄó¶¡¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î5Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦¶µ»Õ¥Çー¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶µ°é¼Ô¤Î¹×¸¥¤ò¾Î¤¨¤ë¹ñºÝÅª¤ÊµÇ°Æü¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò½Ë¤·¡¢²ñ°÷ÍÍ¤«¤é¹Ö»Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤è¤êÂç¤¤¯ÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´¶¼Õ¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë0:00～23:59 ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
²ñ°÷ÍÍ¤¬¹Ö»Õ¤Ø¥Á¥Ã¥×¤òÂ£¤ë¤È¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤âÆ±³Û¤ò¹Ö»Õ¤ËÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹Ö»Õ¤ÏÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Î¥Á¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWorld Teachers' Day¡×¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤Ø¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬2ÇÜ¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£²ñ°÷ÍÍ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ïº£¸å¤â¥æー¥¶ー¤È¹Ö»Õ¤ÎÁÐÊý¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¤³¦¶µ»Õ¥Çー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦¶µ»Õ¥Çー¡ÊWorld Teachers' Day¡Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯10·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñºÝ¥Çー¤Ç¡¢1966Ç¯¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³¤È¹ñºÝÏ«Æ¯µ¡´Ø¤¬ºÎÂò¤·¤¿¡Ö¶µ°÷¤ÎÃÏ°Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë´«¹ð¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¼Ô¤ÎÌò³ä¤òÇ§¼±¤·¡¢¶µ°é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Í¥¹¥³¤ÏËèÇ¯°Û¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢100°Ê¾å¤Î¹ñ¤Ç½Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
World Teachers' Day :
https://www.unesco.org/en/days/teachers
¢£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆÃÄ§¡¡https://nativecamp.net/[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ú¥æー¥¶ー¿ô¡Û¡Ú¹Ö»Õ¿ô¡Û¡Ú¶µºà¿ô¡Û¡Ú¥ì¥Ã¥¹¥ó¿ô¡Û¡Ú²Á³Ê¡Û¡Ú¼ø¶È¤Î¼õ¤±¤ä¤¹¤µ¡Û¡ÚÆüËÜ¿Í¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¥µ¥Ýー¥È²ó¿ô¡Û¤Î7¹àÌÜ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿No.1¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£(*)
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¡Ö²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¡×¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1.¡¡¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â
2.¡¡24»þ´Ö365Æü¡¢º£¤¹¤°¥ì¥Ã¥¹¥ó
3.¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤Ç¤â¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë
4.¡¡À¤³¦135¥õ¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹Ö»Õ¿Ø
5.¡¡¥«¥é¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤Ï¤¸¤áËÉÙ¤Ê¶µºà
6.¡¡NC¡ßAI¡¡ALL-IN-ONE¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê
7.¡¡²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤ë1,980±ß¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥×¥é¥ó
°Ê¾å7ÅÀ¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê15,000Ì¾°Ê¾å¤Î¹Ö»Õ¤È29,000°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¶µºà¤Ë¤è¤ë±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÎß·×¥ì¥Ã¥¹¥ó¿ô7,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥× ¥¥Ã¥º¡¡https://nativecamp.net/kids
³¨ËÜ¤ä²Î¤Ê¤É¡¢¥¥Ã¥ºÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤¬ËþºÜ¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¤äÀ¤³¦135¥õ¹ñ°Ê¾å¤Î¹Ö»Õ¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î»Ò¤É¤âÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥× ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¡https://nativecamp.net/business
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Áª¤ÖNo.1¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¤Î¤¿¤á¡¢Æüº¢Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤â±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Native Camp Japanese¡¡https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes
ÆüËÜ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÆüËÜ¿Í¹Ö»Õ¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ëÆüËÜ¸ì³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Native Camp American Sign Language¡¡https://asl.nativecamp.net/
¥¢¥á¥ê¥«¼êÏÃ¤ò³Ú¤·¤¯µ¤·Ú¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¹Ö»Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡¡https://nativecamp.net/study_abroad
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Î±³ØÁ°¤«¤éÅÏ¹Ò¸å¡¢¤µ¤é¤Ëµ¢¹ñ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎ±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸ì³ØÎÏ¶¯²½¤ò´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¡https://nativecamp.net/corporate
Ë¡¿ÍÍÍ¤Î±Ñ¸ì¸¦½¤¤Ê¤é»ä¤¿¤Á¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯ºÇÂ®¤Ç±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¡https://nativecamp.net/school
¡ÖÏÃ¤¹¡×¡ÖÊ¹¤¯¡×¡ÖÆÉ¤à¡×¡Ö½ñ¤¯¡×¤Î±Ñ¸ì£´µ»Ç½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Going Global À¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¡https://nativecamp.net/going-global
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦²»³Ú¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊý¡¹¤ò¡¢±Ñ¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×¡§ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Ä´ººÆü¡§2025/3/14
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¡×¤Ç¤ÎGoogle¸¡º÷ ¸¡º÷¾å°Ì10¼Ò¡ÊÆüËÜ´ë¶È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥Á
Ä´ºº²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥·¥óÁí¸¦
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡¢ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥á¥ê¥«¼êÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-9-2 ÂçÈ«¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ Ã«Àî ¹ñÍÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È / ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥á¥ê¥«¼êÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
https://nativecamp.co.jp/
