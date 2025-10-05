OSCAL¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¸ÂÄêÆÃ²Á¡ªºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Þ¤Çº£¤À¤±¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥ÉOSCAL¤Ï¡¢Amazon¤Ç¡¢2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë0:00～10·î6Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥ÇーÀè¹Ô¥»ー¥ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë0:00～10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Ë¤Ï¡ÖAmazon ¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤ò»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢OSCAL¤Î¿Íµ¤¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òºÇ°Â9,742±ß¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥à¥ÇーÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤â¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÆ±¤¸¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óFlat2¡¢Flat2C¡¢ºÇ¿·¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ëTiger13¡¢Âç²èÌÌ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈPad100¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¸þ¤±¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥ÛMarine2¡¢PILOT1¡¢PILOT3¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¿Íµ¤À½ÉÊ¡£¤¤¤º¤ì¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷
OSCAL Flat2ーーÂç²èÌÌ¡õÂçÍÆÎÌRAM¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î4G¥¹¥Þ¥Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§14,500±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§11,140±ß
³ä°úÎ¨¡§23¡óOFF
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://geni.us/fmS9
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¹â¤¤ÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¡ÖOSCAL Flat2¡×¤Ç¤¹¡£6.56¥¤¥ó¥Á¤Î90Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥ÈÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È8¥³¥¢CPU¤òÅëºÜ¤·¡¢12GB¤ÎÂçÍÆÎÌRAM¤È256GB¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´éÇ§¾Ú¤ä»ØÌæÇ§¾Ú¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢5000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç°ìÆüÃæ°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¹¡£
OSCAL Flat2Cーー1Ëü±ß°Ê²¼¡ª¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§10,255±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§9,742±ß
³ä°úÎ¨¡§5¡óOFF
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://geni.us/FMM4GNa
¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤Ï¡ÖOSCAL Flat2C¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£6.56¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢5000mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÈAIÂÐ±þ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£¥Ç¥å¥¢¥ë4GÂÐ±þ¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤Ë½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¤Ê¤ó¤È°ìËü±ß°Ê²¼¤ÇÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
OSCAL Tiger13 - ¼¡À¤Âå5G ¡ß 24GB RAM¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§23,900±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§21,900±ß
³ä°úÎ¨¡§8¡óOFF
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://geni.us/lcKFCYg
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤òµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå5G¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖOSCAL Tiger13¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£6.67¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤È90Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ç³ê¤é¤«¤ÊÉ½¼¨¤ò¼Â¸½¤·¡¢24GB RAM¤È256GB¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ë¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÁàºîÀ¤òÄó¶¡¡£50MP¤Î¹âÀÇ½¥«¥á¥é¤äNFC¡¢3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤âÅëºÜ¤·¡¢Æü¾ï¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
OSCAL Pad100 - 12¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¡õ2K²òÁüÅÙ¡¢ËüÇ½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§24,900±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§23,900±ß
³ä°úÎ¨¡§4¡óOFF
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://geni.us/rGQrj
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢12¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¤ò¸Ø¤ë¡ÖOSCAL Pad100¡×¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£2K²òÁüÅÙ¤ÎIPS¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢±Ç²è¤ä¥²ー¥à¡¢³Ø½¬ÍÑÅÓ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£24GB RAM¤È256GB¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÈ÷¤¨¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤äÀìÍÑ¥±ー¥¹¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
OSCAL Marine2 - ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡¦ÂÑ¾×·â¡ª¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¶¯¤¤¥¹¥Þ¥Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§18,900±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§16,900±ß
³ä°úÎ¨¡§11¡óOFF
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://geni.us/Wnzm89
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖOSCAL Marine2¡×¤Ï¡¢IP68/IP69K¤ÎËÉ¿åËÉ¿ÐÂÑ¾×·âÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢11,000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¡£¥¥ã¥ó¥×¤äÅÐ»³¤Ê¤ÉÄ¹»þ´Ö¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
OSCAL PILOT1 - 15,000mAhÄ¶ÂçÍÆÎÌ¡¢ºÒ³²»þ¤â°Â¿´¥¿¥Õ¥Í¥¹
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§23,900±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§22,705±ß
³ä°úÎ¨¡§5¡óOFF
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://geni.us/s2kmsfg
¤µ¤é¤Ë¡¢OSCAL PILOT1 ¤Ï15,000mAh¤ÎÄ¶ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È33WµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤âÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£50MP+32MP¤Î¹âÀÇ½¥«¥á¥é¤ä138dB¤ÎÂç²»ÎÌ¥¹¥Ôー¥«ー¤òÈ÷¤¨¡¢ËÉºÒÍÑÅÓ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OSCAL PILOT3 - 36GB RAM¡õ¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥óÅëºÜ¡¢5GÂÐ±þ¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§35,900±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§34,105±ß
³ä°úÎ¨¡§5¡óOFF
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://geni.us/9HgGfBZ
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ºÇ¿·5GÂÐ±þ¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖOSCAL Pilot3¡×¤Ç¤¹¡£36GB RAM¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤ò¸Ø¤ê¡¢50MP¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨20MP¤Î¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë120Hz¤ÎÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÐ±þ¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥»ー¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ÏOscalÆüËÜAmazon¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OscalÆüËÜAmazon¸ø¼°¥¹¥È¥¢ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/38A45854-6CC2-4696-9C01-57B12BF395A3?ingress=3
- OSCAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OSCAL¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¤«¤Ä¥¿¥Õ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎR&D¥Áー¥à¤È¶È³¦·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOscal ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×
https://www.oscal.hk/
¡ÖX(µìTwitter)]
https://x.com/OscalJapan