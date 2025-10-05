Ëþ°÷¸æÎé¡ªÁýÀÊ·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÆü»²²Ã¤â¼õÉÕÃæ ― 10·î5Æü¤Ï¡Ö¶µ»Õ¤ÎÆü¡×¶µ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë300Ì¾Ä¶¤¬»²²ÃÍ½Äê
10·î5Æü¤Ï¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¡ÊUNESCO¡§¹ñºÝÏ¢¹ç¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ØÀ¤³¦¶µ»Õ¤ÎÆü¡Ù¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¶µ»Õ¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¤¹¤ëºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÇ§ÄêNPOË¡¿ÍTeach For Japan¡Ê°Ê²¼¡¢TFJ¡Ë¤¬¡Ø¶µ»Õ¤ÎÆü¡Ù¤òÀ©Äê¤·¡¢2025Ç¯10·î5Æü¤ÎËÜÆü¡Ö¶µ»Õ¤ÎÆü¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡Ö¶µ»Õ¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Î¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢º£¤â³Ø¹»¸½¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¶µ»Õ¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤³Ø¤Ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶µ»Õ¤ÎÆü¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°2025¡×¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¶µ°é´Ä¶¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ú¶µ»Õ¤ÎÆü2025 PR¥àー¥Óー¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=JJ0OGJqX68g ]
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î5Æü(Æü) 14:00 - 17:00¡¡¢¨17:00～18:00¤Ï¸òÎ®²ñ
¾ì½ê¡§Âç¼êÄ®¥×¥ì¥¤¥¹ ¥Ûー¥ë¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ê2F ¥Ûー¥ë¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§300Ì¾
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë¤¤¤Þ¤Î¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÊý¡¹¤Î¹Ö±é¡¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹·Á¤Ç¿Ê¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±.¡ä
¡Ø»Ò¤É¤â¤Î³Ø¤Ó¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¶µ¿¦°÷¡¦³Ø¹»¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù
ß·ÅÄ ¿¿Í³Èþ »á¡§¡Ê³ô¡ËÀèÀ¸¤Î¹¬¤»¸¦µæ½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò
×¢ÅÄ ¹× »á¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÁí¹ç¶µ°éÀ¯ºö¶ÉÀ¯ºö²Ý Á°´ë²è´±
¡ã¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£².¡ä
¡Ø¶µ¿¦¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸Â¡Ù
¹âßÀ Àµ¿ »á¡§²Ö¤Þ¤ë³Ø½¬²ñÂåÉ½¡¦NPOË¡¿Í»Ò°é¤Æ±þ±çÂâ¤à¤®¤°¤ßÍý»öÄ¹¡¡
¡ã¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£³.¡ä
¡Ø¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜ·¿³Ø¹»¶µ°é¡×¤Î¼Â¸½¤ò»Ù¤¨¤ë¶µ¿¦°÷¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¡Ù
ÅÄÃæ ¼Â »á¡§¼é¸ý»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ ¶µ°éÄ¹
ÃÓÅÄ Í³µª¡§Ç§ÄêNPOË¡¿ÍTeach For Japan / ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø
¡Ú¸å±ç¡Û
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢°ñ¾ë¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢·²ÇÏ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢Ä¹Ìî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢Åçº¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¹Åç¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢»³¸ý¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¸ÍÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢²Ã²ì»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢»°ÂðÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÈþÇª»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÈÓÄÍ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÅâÄÅ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¡¢¿À¸Í¿ÆÏÂÂç³Ø
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¶µ»Õ¤ÎÆü¸ø¼°¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://teachforjapan.org/programs/teachersday/