¹ç·×80W¤ÎÂç½ÐÎÏ¤ÈClass-D TI¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥×ÅëºÜ¡¢Wi-Fi/AirPlay 2¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¹â²òÁüÅÙ¥¹¥Ôー¥«ーEdifier¡ÖS300¡×

Edifier Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©ÉÙ»Î¸«»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹ç·×80W¤Î¹â½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿Bluetooth¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖS300¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç24bit/96kHz¤Î¹â²òÁüÅÙ²»¸»¤ÎºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¡¢AUX¡¦USB-C¡¦Bluetooth¤¤¤º¤ì¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹âÀºÅÙ¤Ç¼«Á³¤Ê²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Hi-Fi²»¶ÁÀß·×¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¼Â¸½
¡ÖS300¡×¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤ÏMDF¹½Â¤¤Ë¤è¤êÏÄ¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢¹ç·×80W¤Î½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¡£ 1.25¥¤¥ó¥Á¤Î¥Á¥¿¥ó¥Éー¥à¥Ä¥¤ー¥¿ー¤È5.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½¥ß¥Ã¥É¥¦ー¥Õ¥¡ー¤òÅëºÜ¤·¡¢º¬´´¤È¤Ê¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¡¢¹â²»¤«¤éÄã²»¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤Î¹â²»¼Á¤ò¼Â¸½
¡ÖS300¡×¤ÏºÇÂç24bit/96kHz¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿®¹æ½èÍý¤ËÂÐ±þ¡£AUX¡¦USB-C¡¦Bluetooth¤¤¤º¤ì¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹âÀºÅÙ¤ÊÊÑ´¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼«Á³¤Ê²»¼Á¤Ç¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¤â¹â²»¼ÁºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤ÊLDAC¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ªー¥Ç¥£¥ª¶¨²ñ¤¬Äê ¤á¤ë¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µ¬³Ê¤ÎÇ§¾Ú¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Apple AirPlay 2 ÂÐ±þ¤Ç²÷Å¬¤ÊÏ¢·È²ÄÇ½
¡ÖS300¡×¤ÏApple AirPlay 2 ¤ËÂÐ±þ¡£5GHz / 2.4GHz¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥ÉWi-Fi¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢iPhone¤äApple TV¤Ê¤É¤«¤é¼ê·Ú¤Ë²»³Ú¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊ£¿ôÂæ¤ÎS300¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥Þ¥ë¥Á¥ëー¥àºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¡¢²»³Ú¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë
ÉÕÂ°¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÅÅ¸»¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤ä²»ÎÌÄ´À°¡¢ÆþÎÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤òÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éÁàºî²ÄÇ½¡£BluetoothÆþÎÏ»þ¤Ï¡¢ºÆÀ¸¡¿°ì»þÄä»ß¤ä¶Ê¥¹¥¥Ã¥×¤â»Ø¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖEdifier ConneX¡×
iOS¡¿Android OS¥¢¥×¥ê¡ÖEdifier ConneX¡×¡ÊÌµÎÁ¡¢ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÆþÎÏÀÚ¤êÂØ ¤¨¤äºÆÀ¸Ãæ¤Î²»ÎÌÄ´À°¡¢¥×¥ê¥»¥Ã¥È¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¤òÍÑ¤¤¤¿²»¼ÁÄ´À°¤Ê¤É¡¢
MP330¤¬»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
EDIFIER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
EDIFIER INTERNATIONAL¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëEDIFIER¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢¿¼圳»ÔÌ¡Êâ¼Ô²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë¤Ï¡¢1996Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
HiFi¥¹¥Ôー¥«ー¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó/¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥«ー¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÃæ¿´¤ËÈÎÏ©¤òÀ¤³¦¤Ø³ÈÂç¤·¡¢2010Ç¯2·î¤Ë¤Ï¼«¼ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¿¼圳A³ô¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤¬°·¤¦À½ÉÊ¤Ï¡¢À¸»º¥é¥¤¥ó¤äÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¡¢ºÆÀ¸¥Æ¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì´Ó¤·¤¿¼«¼Ò´ÉÍý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¡¦¿®Íê¤¤¤¿¤À¤±¤ëºÇ¹âÉÊ¼Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EDIFIER¤Ï2012Ç¯¡¢80Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÁHi-Fi¥ªー¥Ç¥£¥ªºÆÀ¸¤ÎË°¤¯¤Ê¤ÄÉµá¤òÂ³¤±¤ëSTAX³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÅÙ¤ÊÀÅÅÅµ»½Ñ¤ÈÄ¹Ç¯ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶î»È¤·¤¿STAX¤ÎÀ½ÉÊ·²¤Ï¡Ö¥¤¥äー¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀÅÅÅ·¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£