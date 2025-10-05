¡ÚóîÆ£¹©È¯°Æ¤Îcinema bird¡ÛÈïºÒÃÏ¡¦ÀÐÀî¸©±üÇ½ÅÐ¤Ë¤Æ³«ºÅ ÃÏ¸µ½»Ì±Ìó500Ì¾¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ óîÆ£¹©¡ÖÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤¿¡×
¡¡·à¾ìÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë°ÜÆ°±Ç²è´Û¡Öcinema bird(¥·¥Í¥Þ¥Ðー¥É)¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÀÐÀî¸©±üÇ½ÅÐ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼î½§»Ô¤Î¥é¥Ý¥ë¥È¤¹¤º¤Ë¤Æ¡Öcinema bird in ÀÐÀî¸©±üÇ½ÅÐ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£cinema bird¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Ç15²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£óîÆ£¹©¡ÖÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤¿¡×¤È³«ºÅ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ë¤ÆÃÏ¸µ½»Ì±Ìó500Ì¾¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¡£
¡¡cinema bird¤Ï2014Ç¯¤ËµÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤Î½é³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ê¡Åç¤ä·§ËÜ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤ÎÈïºÒÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ª»û¤äÂÎ°é´Û¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ò1Æü¤À¤±±Ç²è´Û¤Ë¤·¡¢ÂÎ¸³·¿¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡15²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Îcinema bird¤Ï¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçºÇËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼î½§»Ô¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÀ£ÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤¬¸ÉÎ©½¸Íî¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£cinema bird in ÀÐÀî¸©±üÇ½ÅÐ¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¼«Á³¤äÅÁÅýÊ¸²½¤òÀ¸¤«¤·¤¿Éü¶½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤êÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ëóîÆ£¹©¤Ï¡ÖºòÇ¯3·î¡¢»Ö²ìÄ®¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ØÌ¤Íè¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤¦¤·¤Æ±üÇ½ÅÐ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Éü¶½¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÊý¡¹¤Ï¤´¼«¿È¤¬ÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤òµ¤¤Å¤«¤¤¡¢Îå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Î±ü¤Ë¤â¤·SOS¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Ç¼«¿È¤é¤âÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¤Ï¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤ËÉü¶½¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤ß¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£º£Æü¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¼«¤é¤Î¸¶ÅÀ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢´ÑµÒ¤ËÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Ï¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÃ«¿¬Ë¨¤¬¤Ä¤È¤á¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥Èー¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢9·î2Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿ºØÆ£¹©¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¤ÇÅ·ºÍ¾¯½÷Ìò¤ò¹¥±é¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿±ÊÈøÍ®Çµ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¡¢¼î½§»Ô¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼î½§»Ô¤È¤¤¤¨¤Ð·¾ÁôÅÚ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÅÚ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÌß¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï·¾ÁôÅÚ¤Î¼·ÎØ¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£óîÆ£¤Ï¡ÖÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤ËË»¤·¤¯¤Æ¡£°ø¿ôÊ¬²ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃæ¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢±ÊÈø¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÊý¡¢Á´°÷Í§Ã£¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£óîÆ£¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢±üÇ½ÅÐ¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎºÆ¶¦±é¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤ÆóîÆ£¤Ï¡ÖÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¤Ï±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤â±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Íè¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºîÉÊ¤ò»ý¤Á´ó¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎºÍÇ½¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤È¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¼î½§»Ô¤ÎÀôÃ«Ëþ¼÷Íµ»ÔÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¡£º£²ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö²ñ¾ì¤¬Ç®µ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¡£¤³¤ì¤òÎÏ¤Ë¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏ¤¢¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÉü¶½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¡×¤È³«ºÅ¤Î´î¤Ó¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤ÎÉÙ¹ñÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò ¶âÂô»Ù¼ÒÄ¹×¢ÅÄÉðÆÁ»á¤¬ÅÐÃÅ¡£Æ±¼Ò¤Ï2023Ç¯11·î¤ËÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖTHE MUTUAL¡Ê¥¶ ¥ß¥åー¥Á¥å¥¢¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖTHE MUTUAL Art for children¡Ê¥¶ ¥ß¥åー¥Á¥å¥¢¥ë ¥¢ー¥È ¥Õ¥©ー ¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¼ý³Ï¤¹¤ëºÝ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌîºÚ¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤¿¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤¥¯¥ì¥è¥ó¡×¤òÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤¥¯¥ì¥è¥ó¡×¤ò¼î½§»Ô¤ØÂ£Äè¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±ÊÈøÍ®Çµ¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡©¡ª¾ïÏ¢¥á¥ó¥Ðー¤Î±ÊÌî¤È½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÃé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¤¬ÈïºÒÃÏ¤Ë¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¡ª
óîÆ£¹©¤â¿´¿ì¡£À¤³¦Åª¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¾®Á¾º¬¿¿¤Î¾å¼Á¤ÊÀ¸±éÁÕ¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»
¡¡cinema bird ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ä¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢cinema bird¾ïÏ¢¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë±ÊÌî¤È¡¢½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀïTHE W 2024¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¼ÂºÝ¤Ï£³°ÌÆþ¾Þ¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾Þ¥ìー¥¹¤Ç¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡¢cinema bird½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÃé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ãé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¤Ï¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤ÎÉô°Ì¤ò±Ñ¸ì¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¹ª¤ß¤Ê¥Ü¥±¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«¥Æ¥ó¥Ý¤¬°¤¤¥ê¥º¥à·Ý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÌî¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤à»²²Ã·¿¥Í¥¿¤ä¿·ºî¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ÎÂåÉ½¥Í¥¿¡Ö¥é¥Ã¥»¥ó¡×¤Ç¤Ï±ÊÈøÍ®Çµ¤ÈÃé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡ª¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥½¥ó¥°¤Ïcinema birds¤ÎóîÆ£¹©¤È¹ëµ¯¤¬Ã´Åö¡£óîÆ£¤Î´Å¤¤²ÎÀ¼¤È¹ëµ¯¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯1·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTrinfinity¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òóîÆ£¤¬»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ðー¥¯¥êー²»³ÚÂç³Ø¤ò¼çÀÊÂ´¶È¡¢Âè45²ó¥°¥é¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÀ¤³¦Åª¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¾®Á¾º¬¿¿¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤Î²ñ¾ì¤Î¥Ô¥¢¥Î¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤¯¤ë¤Ê¤ê¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖJAZZ¤È¤¤¤¦¸À¸ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤È¤¤¤¦¸À¸ì¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¶¦Í¤Ç¤¤ë¡È¥ß¥é¥¯¥ë¤Ê»þ´Ö¡É¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ê¤½¤ó¤Ê¥ß¥é¥¯¥ë¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ì¤ì¤Ð¡£¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡ØGotta Be Happy¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¾è¤»¤¿¡ØWhere do we go from here?¡Ù¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£¡Ö²»³Ú¤È¤¤¤¦¸À¸ì¡×¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î±éÁÕ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£²ó¤Î¡È·à¾ìÂÎ¸³¡É¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥É¥êー¥à¥º¡Ù¤È
À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤ë¥¯¥ì¥¤¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø±Ç²è¤ÎÍÅÀº ¥Õ¥£¥ë¤È¥àー¡Ù¤Î2ËÜ¤ò¾å±Ç
¡¡º£²ó¾å±Ç¤·¤¿±Ç²è¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥É¥êー¥à¥º¡Ù¤È¡¢óîÆ£¹©¤¬´ë²è/µÓËÜ¤ÈÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦¤Î»Ò¶¡Ã£¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¯¥ì¥¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø±Ç²è¤ÎÍÅÀº ¥Õ¥£¥ë¤È¥àー¡Ù¤Î£²ËÜ¡£¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥É¥êー¥à¥º¡Ù¤Ï80Ç¯Âå¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¸¤¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î´Ö¤Ë²êÀ¸¤¨¤ëÍ§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤È³¨¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë·æºî¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£óîÆ£¤Ï¡Ö²¿¤«¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼î½§»Ô¤Î²¾Àß½»Âð¤ØË¬Ìä¡£º£¤â¤Ê¤ª²¾Àß½»Âð¤Ç²á¤´¤¹ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¥Ñ¥ïー¤òÁ÷¤ë¡ª
¡¡½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¼î½§»Ô¤Ë¤¢¤ë²¾Àß½»Âð¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎË¬Ìä¤ËÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢óîÆ£¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢cinema bird¤Î¤è¤¦¤Ê¾å±Ç²ñ¤ò¼«¤é´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¡£¡ÖÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Ç¡¢¶õ´Ö¤ä¾ð·Ê¤Î¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¤ÎËâË¡¡×¤ÈóîÆ£¤Ï²þ¤á¤Æ±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£óîÆ£¹©¡Ö¤³¤Î¶õ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¼ê¤ò·Ò¤²¤¿¡×
¡ÈÄ»¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤Ë¡É¡£cinema bird¤¬ÆÏ¤±¤ë·à¾ìÂÎ¸³¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¡£±ÊÌî¤Ï¡ÖËÍ¤Î¾µÇ§Íßµá¤âËþ¤¿¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡¢Ãé¸¤Î©¥Ï¥Á¹âÎ©¤Î¥Î¥à¥é¥Õ¥Ã¥½¤Ï¡Ö¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢º³ºÙ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£º£Æü¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±ÊÈø¤Ï¡Öcinema bird¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¼î½§»Ô¤ËÍè¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âcinema bird¤Ë¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤ÈóîÆ£¤Ï¡ÖÈà½÷¤¬¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤âÉñÂæÎ¢¤Ç¤âÂÀÍÛ¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¡×¤È¡¢º£Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öcinema bird¤Ï¡ÈÅÀ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀþ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢cinema bird¤Ï´°À®¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¼ê¤ò·Ò¤²¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÎÈ¤Ë¡¢»ä¤âÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤É¤³¤«¤Çº£Æü¤ÎÆü¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á³ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÄ»¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤Ë¡É¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È»þ¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢cinema bird¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¡È·à¾ìÂÎ¸³¡É¤ò¤ªÆÏ¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§cinema bird in ÀÐÀî¸©±üÇ½ÅÐ
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì13:30 ³«±é14:15 ½ª±é18:00
Íè¾ì¼Ô¡§Ìó500Ì¾ ¢¨´°Á´¾·ÂÔÀ© / »²²ÃÈñÌµÎÁ
³«ºÅÃÏ¡§¥é¥Ý¥ë¥È¤¹¤º¡ÊÀÐÀî¸©¼î½§»ÔÈÓÅÄÄ®£±ÃúÌÜ£±－£¸¡Ë
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§cinema birds(¹ëµ¯¡¢óîÆ£¹©)
¥²¥¹¥È¡§±ÊÌî¡¢Ãé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¡¢Ã«¿¬Ë¨¡Ê»Ê²ñ¡ËÂ¾
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡§¾®Á¾º¬¿¿
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§±ÊÈøÍ®Çµ
¼çºÅ¡§cinema bird in ÀÐÀî¸©±üÇ½ÅÐ ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
´ë²è/À©ºî¡§cinema bird ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKIDS-COASTER¡¢³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSECRET GARDEN
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§ÉÙ¹ñÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò
¸å ±ç¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡Ú¾å±Ç±Ç²è¡Û
¡ü¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥É¥êー¥à¥º¡Ù¡Ê·à¾ì¸ø³«Æü¡§2024Ç¯11·î8Æü¡Ë
Âè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È
ÂçÅÔ²ñ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡£¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¥É¥Ã¥°¤Ï¡¢¸ÉÆÈ´¶¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊªÍ«¤²¤ÊÌë¡¢¥É¥Ã¥°¤Ï¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¿ôÆü¸å¡¢¥É¥Ã¥°¤Î¸µ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿Âç¤¤ÊÈ¢――¤½¤ì¤ÏÍ§Ã£¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥¹¥Æー¥È¥Ó¥ë¡¢¥¯¥¤ー¥ó¥º¥Ü¥í¶¶¡Ä¡Ä¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÌ¾½ê¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¤Í§¾ð¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥É¥Ã¥°¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ï¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¿§¤Å¤¡¢µ±¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢³¤¿åÍá¤ò³Ú¤·¤ó¤Àµ¢¤ê¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»¬¤Ó¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Óー¥Á¤âÍâ²Æ¤Þ¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥Ã¥°¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢ºÆ²ñ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ¤ò²á¤´¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¤Þ¤¿½ä¤ê¤¯¤ë²Æ¡£¤Õ¤¿¤ê¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë·ëËö¤È¤Ï――¡£
2023Ç¯À½ºî¡¿102Ê¬¡¿G¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¹çºî
¸¶Âê¤Þ¤¿¤Ï±ÑÂê¡§Robot Dreams
ÇÛµë¡§¥¯¥í¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹
¡ü¡Ø±Ç²è¤ÎÍÅÀº ¥Õ¥£¥ë¤È¥àー¡Ù¡Ê2017Ç¯/ÆüËÜ/£¸Ê¬¡Ë
ÇÑÔÒ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ë¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤É¤³¤«¼ä¤·¤²¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥£¥ë¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³±Ç¼Ìµ¡¤¬¸½¤ì¡¢¥«¥¿¥«¥¿¤ÈÌÄ¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥íー¥ë¤Î²»¤È¤È¤â¤Ë¸Å¤¤¥Õ¥£¥ë¥à±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥àー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î¤Ê¤«¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥ë¡£¥Õ¥£¥ë¤È¥àー¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Ã»ÊÔ¥¯¥ì¥¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡£
À¼¤Î½Ð±é¡§ºØÆ£¹©¡¿ÈÄÃ«Í³²Æ ´ÆÆÄ/µÓËÜ/ÊÔ½¸¡§¿Á½Ó»Ò
´ë²è/¥¹¥Èー¥êー¸¶°Æ/µÓËÜ¡§óîÆ£¹©
¢£°ÜÆ°±Ç²è´Û¡Öcinema bird¡Ê¥·¥Í¥Þ¥Ðー¥É¡Ë¡×¤È¤Ï
ÇÐÍ¥ óîÆ£¹©¤ÎÈ¯°Æ¤Î¤â¤È·à¾ìÂÎ¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä·à¾ì¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¡ÖÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç´¶Æ°¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡×·à¾ìÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2014 Ç¯¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¡¢Ê¡Åç¸©¹Ìî»Ô¡¢ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô¡¢Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¡¢·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¡¢²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô¡¢ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2020 Ç¯10 ·î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤è¤ê¤â°ÂÁ´¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¡¢³«ºÅÃÏÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿½é¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¥·¥¢¥¿ー¡×¤ò³«ºÅ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¶õ¹Á¿¦°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó³ÊÇ¼¸Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¸ø½°±ÒÀ¸¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿ËÌÎ¤¼Æ»°Ïº¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¡¦·§ËÜ¸©¾®¹ñÄ®¤Ë¤Æ°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤é¤ò¾·ÂÔ¤·³«ºÅ¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢1·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¸©»Ö²ìÄ®¤Ë¤ÆÃÏ¸µ½»Ì±¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ³«ºÅ¡£Æ±Ç¯9·î¡¢½é¤Î»Í¹ñÃÏÊý³«ºÅ¤È¤·¤ÆÊ¿À®30Ç¯7·î¹ë±«¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤¢¤ë°¦É²¸©À¾Í½»ÔÃÏ¸µ½»Ì±¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯¡¢Ê¸²½³èÆ°¤ÇÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ò¾å¤²¤¿¿Í¤äÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÎáÏÂ6 Ç¯ÅÙÊ¸²½Ä£Ä¹´±É½¾´¡×¤òÃÄÂÎ¼õ¾Þ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://cinemabird.com/