ERPC¡¢Solana ¥¢¥×¥êÍÑ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë¤Æ´°Çä¸æÎé¡£2¥ö·î°Ê¾å¤ÎºÆÆþ²ÙÂÔ¤Á¾õÂÖ¤Ë
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤È Validators DAO ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ERPC ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡ÊFRA¡Ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢Solana ¥¢¥×¥êÍÑ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤¬´°Çä¸æÎé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÆþ²Ù¤Ï1～2¥ö·î¸å¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤¹¤Ç¤ËÍ½ÌóºÑ¤ß¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï10·ï°Ê¾å¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÍ¥Àè¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢2¥ö·î°Ê¾å¤ÎÂÔµ¡¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î Solana ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Solana ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥Àー¤Ë¶á¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄãÃÙ±ä´Ä¶¤òµá¤á¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶âÍ»¥Ï¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢IX ¤äÂçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£ÊªÍýÅª¤ÊÄÌ¿®µ÷Î¥¤ÎÃ»½Ì¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·Äã¸º¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê Solana ¥ïー¥¯¥íー¥É¤ËºÇÅ¬¤ÊÎ©ÃÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ShredStream ¤Ï UDP ¤Ë¤è¤ëÄ¶¹âÂ®¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹µ÷Î¥ÅÁÁ÷¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¥í¥¹¤äÃÙ±ä¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¼¥íµ÷Î¥¤ÎÀß·×¤¬ÍýÏÀ¾åºÇÂ®¤«¤ÄºÇ°ÂÄê¤Î´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î´°Çä¤Ï¡¢¤½¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤ÎÆÃÄ¹¤Èºß¸Ë¾õ¶·
º£²ó´°Çä¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤Ï¡¢¼çÍ× Solana ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤¢¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤Î 5.7GHz ¤ò¸Ø¤ë¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¥Ôー¥É¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾ÁÛ²½´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¤òÇÓ½ü¤·¡¢ÀìÍ¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ë¥Ñ¥ïー¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹Àß·×¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È°ÂÄê¤òÆ±»þ¤Ëµá¤á¤ëÊý¤Ë¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥á¥â¥ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÄÌ¿®¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¹âÂ®¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Solana ¾å¤Ç¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó½èÍý¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯´ÑÂ¬¡¢HFT ¤Ê¤É¡¢ÃÙ±ä¤ò·ù¤¦ÍÑÅÓ¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÆþ²Ù¤´¤È¤ËÂ¨´°Çä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¥µー¥Ðー¤ÎÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Solana ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½Â¤¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤ÇÆ°ºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î´Ä¶¤ÎºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
Solana ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥êー¥Àー¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¸òÂå¤¹¤ëÀß·×¾å¡¢ÃÏÍýÅª¡¦ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³ÎÄêÂ®ÅÙ¤ä°ÂÄêÀ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÃæ³Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë FRA ¤Î¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤ÏÆÃ¤Ë´õ¾¯À¤¬¹â¤¯¡¢ºÆÆþ²Ù¤Î¤¿¤Ó¤ËÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥àVPS¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
Æ±¤¸ÆÃÄ¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¹½À®¤È¤·¤Æ¡¢ERPC ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥àVPS¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ryzen 7950X¡Ê5.7GHz¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ECC DDR5 ¥á¥â¥ê¡¢NVMe4 ¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢25Gbps¡ß2 ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÈ÷¤¨¡¢¥ªー¥Ðー¥³¥ß¥Ã¥È¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼çÍ× Solana ¥Îー¥É¤ÈÆ±°ì¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÆâ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÖ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë³°Éô¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤º°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
32GB ¤Þ¤Ç¤Î¹½À®¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤òÊ¬»¶²½¤Ç¤¤ëÊý¤ä¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê RAM ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
Jito Block Engine ¤Î¤¢¤ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¹âÂ®¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Solana ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥Àー¤Ï¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì²Õ½ê¤ÇºÇÂ®¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤´¤È¤ÎºÇÂ®¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ç¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Åª¤ËºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤À°ì²Õ½ê¤ÇÂÔ¤Ä¤è¤ê¤â¹âÂ®¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥àVPS¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
ºß¸Ë¤È¤´°ÆÆâ
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤Ï¼ûÍ×¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ºÆÆþ²Ù¤Î¤¿¤Ó¤ËÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÆþ²Ù¤Ï1～2¥ö·î¸å¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï10Ì¾°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â2¥ö·î°Ê¾å¤ÎÂÔµ¡¤¬Á°Äó¤Ç¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÄ¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÆþ²ÙÊ¬¤Ç¤âºß¸Ë¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎºÆÆþ²Ù¤¬ÆÃ¤ËÃÙ¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¥êー¥¸¥ç¥ó¤ÏÈæ³ÓÅªÁá¤á¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ïºß¸Ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×·ï¤äºÇÅ¬¤Ê¹½À®¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤äÍ¥Àè¥ê¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Validators DAO ¸ø¼° Discord ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
ERPC¡¢Validators DAO¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
- RPC ´Ä¶¤ÇÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¼ºÇÔ¤ä¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ÊÑÆ°
- Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ëÀÇ½À©¸Â
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤¬ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ
- ¾®µ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Û¤É¹âÉÊ¼Á¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·
»äÃ£¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë Solana NFT ¥«ー¥É¥²ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Epics DAO ¤Î³«È¯²áÄø¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¹âÂ®¤Ê Solana ³«È¯´Ä¶¤¬ÍÆ°×¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ ERPC ¤ä SLV ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»Ê¬Ìî¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÙ±ä¤ä¥¨¥éー¤ÏÄ¾ÀÜ¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£Ê¬»¶¤·¤¿¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ä Web3 ÆÃÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦ Solana ³«È¯¤Ç¤ÏÁ´ÂÎÁü¤ÎÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÃÙ±ä¤äÉÔ°ÂÄê¤µ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»äÃ£¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¹âÀÇ½¤Ê³«È¯´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¡¢Solana ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î³«È¯ÂÎ¸³¸þ¾å¤È¥æー¥¶ーÂÎ¸³¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ERPC ¤â SLV ¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
