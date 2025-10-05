TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü¡¡¤Ë¤·¤Ê¤Ë¤è¤ëED¥Æー¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¬ー¥ë¡×¤¬Ä°¤±¤ë¡¢Âè2´ü¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ª
¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¡Ö¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡×¡Ö¸¤Ìëºµ¡×¡Ö¶³¦¤ÎRINNE¡×¡ÖMAO¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¤â¤Ä¡¢¹â¶¶Î±Èþ»ÒÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤¬´°Á´¿·ºîÅª¥¢¥Ë¥á²½¡ª
¹â¶¶ÀèÀ¸¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥« ¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥º¥ÊーÌ¡²è¶È³¦¾Þ¡ÊThe Will Eisner Comic Industry Award¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¡ÊThe Will Eisner Award Hall of Fame¡Ë¡ÙÆþ¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥¢¥ó¥°¥ìー¥à¹ñºÝÌ¡²èº×¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤«¤é·Ý½ÑÊ¸²½·®¾Ï¡Ø¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¡Ù¤ò¼õ·®¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶ÀèÀ¸ºîÉÊ¤Î2024Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×Éô¿ô¤Ï2²¯3000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×1987Ç¯36¹æ～1996Ç¯12¹æ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¤Ê¤ªÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ç½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦Áá²µ½÷¸¼ÇÏ¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦ÍðÇÏ¤¬Å·Æ»²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏµðÂç¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤È¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡ª¡©
ÍðÇÏ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Î½¤¹Ô¤ÎËö¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¡¢¤ªÅò¤ò¤«¤Ö¤ë¤ÈÃË¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
ÍðÇÏ¤¿¤Á¤¬¼þ°Ï¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ»þ¡¹Îø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢º£¤Ê¤ªÁ´¤¯¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡¢Å·²¼ÌµÅ¨¤Î³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯10·î¤è¤ê¡¢´°Á´¿·ºîÅª¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü¤Ï¡¢2025Ç¯10·î4Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü24:55～ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü ¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ë¤·¤Ê¤Ë¤è¤ëED¥Æー¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¬ー¥ë¡×¤òTV¥µ¥¤¥º¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏËÌÂ¼¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿±ÇÁü¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü ¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü
¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏËÌÂ¼¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î±ÇÁü¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Âç½¸¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÄÀ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥·ー¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤Ë¤·¤Ê¤Ë¤è¤ëÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¬ー¥ë¡×¤òTV¥µ¥¤¥º¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¤Ë¤·¤Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¬ー¥ë¡×
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯10·î8Æü(¿å)
·ÁÂÖ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë
ÇÛ¿®URL¡§https://nishina.lnk.to/pandagirl
¤Ë¤·¤Ê¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¬ー¥ë¡×¤¬10·î8Æü(¿å)¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡ª
¸½ºß¡¢Apple Music ¤ª¤è¤ÓSpotify¤Ç¤ÏPre-add/Pre-save¡ÊÇÛ¿®Í½Ìó¡Ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚPre-add/Pre-save ¤È¤Ï¡©¡Û
Apple Music ¤Î Pre-add¡Ê¥×¥ê¥¢¥É¡Ë¡¢Spotify¡¦YouTube Music¤ÎPre-save¡Ê¥×¥ê¥»ー¥Ö¡Ë¤Ï¡¢ÇÛ¿®Á°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥·¥ó¥°¥ë¤ò»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£Á°¤â¤Ã¤ÆPre-add/Pre-save¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ä¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¼«Æ°¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü¡¡ºîÉÊ³µÍ×
¡üºîÉÊÌ¾
¤é¤ó¤Þ1/2
¡ü¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Áá²µ½÷ÍðÇÏ¤È¡¢Å·Æ»Æ»¾ì»°½÷¤ÎÅ·Æ»¤¢¤«¤Í¤Ï¿Æ¤¬·è¤á¤¿µöº§Æ±»Î¡£
¤·¤«¤·ÍðÇÏ¤Ë¤Ï¤¢¤ëÇº¤ß¤¬¡Ä¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Î½¤¹ÔÃæ¡¢ÅÁÀâ¤Î½¤¹Ô¾ì¡Ö¼öÀô¶¿¡×¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢
¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¡¢¤ªÅò¤ò¤«¤Ö¤ë¤ÈÃË¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©
ÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡ª
¡üÊüÁ÷/ÇÛ¿®¾ðÊó
2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷
ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
¡ü¸¶ºî
¸¶ºî¡¿¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×(¾®³Ø´Û¡Ö¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©)
¡üSTAFF
´ÆÆÄ¡§±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð
¥·¥êー¥º¹½À®¡§¤¦¤¨¤Î¤¤ß¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«¸ý¹¨Èþ
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µÈ²¬ µ£¡¢óîÆ£²Â»Ò¡¢ÂçÄÅ Ä¾¡¢ÀîÂ¼¹¬Í´
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡§ÆâÆ£ Ä¾¡¢ÀÄÌÚÎ¤»Þ¡¢·ªÈø¾»¹°
POP¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡§ËÌÂ¼¤ß¤Ê¤ß
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÂçÀîÀéÍµ¡¢ÎÓ ÎµÂÀ
¿§ºÌÀß·×¡§³ÀÅÄÍ³µª»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÃÇ¼ ÆÆ
ÊÔ½¸¡§Ìø ·½²ð
²»¶Á´ÆÆÄ¡§±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð
²»¶Á¸ú²Ì¡§Ä¹Ã«ÀîÂîÌé
Áª¶Ê¡§³ý¸¶Ëüµ¯»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout
²»³Ú¡§ÏÂÅÄ ·°
´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
À©ºî¡§MAPPA
À½ºî¡§¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡üCAST
Áá²µ½÷ÍðÇÏ¡§»³¸ý¾¡Ê¿
¤é¤ó¤Þ¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
Å·Æ»¤¢¤«¤Í¡§Æü¹â¤Î¤ê»Ò
Å·Æ»¤Ê¤Ó¤¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß
Å·Æ»¤«¤¹¤ß¡§°æ¾å´îµ×»Ò
Å·Æ»Áá±À¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
Áá²µ½÷¸¼ÇÏ¡§¥Á¥çー
¶Á ÎÉ²ç¡§»³»û¹¨°ì
¥·¥ã¥ó¥×ー¡§º´µ×´Ö¥ì¥¤
¥àー¥¹¡§´Ø ½ÓÉ§
µ×±ó»û±¦µþ¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥
¶åÇ½ÂÓÅá¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¶åÇ½¾®ÂÀÅá¡§º´ÁÒ°½²»
È¬ÊõÀÆ¡§°æ¾åÏÂÉ§
¥³¥í¥ó¡§¿¿»³°¡»Ò
¾®ÇµÅìÉ÷¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
»°Àé±¡ Äë¡§µÜÌî¿¿¼é
ÇòÄ»¤¢¤º¤µ¡§ÍªÌÚ ÊË
¸ÞÀ£Å£ ¸÷¡§ÀÐÅÄ ¾´
¤¤¤Á¤í¤¦¡§´Ø ÃÒ°ì
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§½ïÊý¸°ì
¢¨¡ÖÆü¹â¤Î¤ê»Ò¡×¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÞÂÎ¤ÎÀ¼Á¾åµºÜ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ÝÉÕµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üWEB
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ranma-pr.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/ranma_pr ¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤é¤ó¤Þ¥¢¥Ë¥á¡Ë
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@ranma_pr
¡ü¸¶ºî¾ðÊó
¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×
Á´1～20´¬¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¹â¶¶Î±Èþ»Ò
Äê²Á¡§³Æ1,045±ß(ÀÇ¹þ)
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/44915?sort=old
¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2 SSC ´°Á´Éü¹ï BOX¡×¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¹â¶¶Î±Èþ»Ò
ÆâÍÆ¡§SSCÉü¹ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Á´38´¬
¼ýÇ¼BOX£²È¢
Ê£À½¸¶²è£²Ëç¥»¥Ã¥ÈÆþ¤êÆÃÀ½¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥ë¥Àー
²Á³Ê¡§29,700±ß(ÀÇ¹þ)
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.shogakukan.co.jp/books/09179464
¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2 ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯ Éü¹ïÈÇ¡×È¯ÇäÃæ¡ª
¹â¶¶Î±Èþ»Ò
Äê²Á¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/books/09199086
¡ã²èÁü·Ç½Ð¤ÎºÝ¤Ï²¼µ¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤Î¤´µºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ä
(C)¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ