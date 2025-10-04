¡ÚÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡Û¡ã¥Ûー¥à¥²ー¥à/10·î11Æü¸ÂÄê¡ä¡¡Íè¾ì¼ÔÀèÃå1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤Ï¡¢10·î11Æü(ÅÚ)¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥àÂè3Àá¤ò¡ÖÆÁÅç»ÔÌ±±þ±ç¥Çー¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Ëºß½»¡¦ºß³Ø¤Î¾®Ãæ¹âÀ¸¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10·î11Æü¤ËÍè¾ì¤µ¤ì¤¿ÊýÀèÃå1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¡ØÆÁÅç»Ô¡ß¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º ¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¡Ù¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÁÅç»ÔÌ±¥Çー ¾®Ãæ¹âÀ¸ÌµÎÁ¾·ÂÔ´ë²è¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Á¤é(https://gambarous.jp/news/detail/id=49079?nf=0)
¼Â»Ü³µÍ×
¢£ÇÛÉÛÆü»þ¡§10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¡§ÀèÃå1,000Ì¾¤µ¤Þ
¢£ÇÛÉÛ¡§ÆÁÅç»Ô¡ßÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä
¢£¥µ¥¤¥º¡§L,XL,3L
<Ãí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨T¥·¥ã¥Ä¤ÎÇÛÉÛ¤Ï10/11(ÅÚ¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
»î¹ç¾ðÊóÆüÄø
¡ÚGAME1¡Û 10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00 TIP OFF
¡ÚGAME2¡Û 10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë12:30 TIP OFF
¢¨ÆÁÅç»ÔÌ±±þ±ç¥Çー¤Ï10/11¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÂÐÀïÁê¼ê¡§¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º
²ñ¾ì¡§¤È¤¯¤®¤ó¥È¥â¥Ë¥¢¥êー¥Ê
¡¡¡¡¡¡¡ÊÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÆÁÅçÄ®¾ëÆâ£¶－ÈÖÃÏ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://gambarous.tstar.jp/
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦ÆÁÅç
¢£½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©Æá²ì·´Æá²ìÄ®ÌÚÆ¬ÏÂÌµÅÄ»ú¥¤¥ï¥Ä¥·5-23¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥É¥¥ÆÁÅçÌÚÆ¬¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¡Ë
¢£»öÌ³½ê¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¾¼ÏÂÄ®6-71-2
¢£³èÆ°ÆâÍÆ ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡×¤Î±¿±Ä
¢£¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó ÆÁÅç¸©¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://gambarous.jp/
¡ÖÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤ ¡È¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡É¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ï¡¢²¿¤«Êª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¡¢¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤ä¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢Ç§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹ç¸ÀÍÕ¤ò¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÈÆÁÅç¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£