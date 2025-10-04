Such ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö ¡ÖSUPERNOVA¡× 12·î4Æü¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿Such¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖSUPERNOVA¡×¤Î³«ºÅ¤¬¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÃÓÂÞ¡¦¥é¥¤¥Ö·à¾ìharevutai¤Ë¤Æ·èÄê¤·¤¿¡£
¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤µ¤Î¤¢¤ëÑÛ¤È¤·¤ÆÀ¡¤ó¤À²ÎÀ¼¤È¡¢Æâ¾ÊÅª¤Ê²Î»ì¤ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¹¤ë¥·¥ó¥¬ー¡ÉSuch¡É¡£
2023Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢EP¡ÖINNERSTELLAR¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤³¤ÎEP¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈTEMPLIME¡É¤ä¥½¥í¥Ð¥ó¥É¡ÈLimre¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡ÈKBSNK¡É¤È¤Î¶¦ºî¡Ösupernova¡×¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈLimonene¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡Èkamome sano¡É¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ötimelapse¡×¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£
¤Þ¤¿¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÈPaledusk¡É¤Î³Ú¶Ê¡ÖBBB¡×¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡È¿åÁå¡É¤Î³Ú¶Ê¡Ö29»þ¤Ï¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡×¤ËµÒ±é¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯12·î4Æü¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Such¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
10·î6Æü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¡£ÀèÃå¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
X¡§https://x.com/ehscse
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§SUPERNOVA
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ harevutai (ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1ÃúÌÜ19-1)
Æþ¾ìÎÁ¡§6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî¡¦±¿±Ä¡§PONY CANYON INC.
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
°ìÈÌÀèÃåÈ¯Çä
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡2025/10/06(·î) 00:00 ～ ³«±é30Ê¬¸å¤Þ¤Ç
¼è¤ê°·¤¤·ô¼ï¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
Ëç¿ôÀ©¸Â¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¡ã¼õÉÕURL¡ähttps://eplus.jp/such/
¢¨¼õÉÕ¥Úー¥¸¤Ï¿ï»þ¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÀèÃå¼õÉÕ¡ÊÍ½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¡Ë
¡ã¥¹¥Þ¥Á¥±DL³«»Ï¡ä2025/11/29(ÅÚ) 10:00°Ê¹ß
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥ó ¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～13:00/14:00～17:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦²ñ¼Ò¤Î»ØÄêÆü½ü¤¯¡Ë
¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Ëhttps://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Î¼õÉÕ¤Ï24»þ´Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÊÖ¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡¢»²²ÃÆü¤â¤´Ï¢Íí´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¡¢ÅöÆü¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»°Ê³°¡¢ÆÃ¤Ë²ñ¾ì¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¸æ±óÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÆâÍÆ¤äÃêÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£