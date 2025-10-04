¡ÖÂèÆó²ó ¾®´é¶ºÀµ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¡ªÍ¥¾¡¤Ï¹á¹Á¤ÎDon Li»á¡×
ÂèÆó²ó ¾®´é¶ºÀµ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ ― ·ë²ÌÈ¯É½
Åìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¾®´é¶ºÀµ¤ÎÎò»ËÅª°ìÀï
ÆüËÜ¾®´é¶ºÀµÇ§Äê¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½¡§º´¡¹ÌÚÎµÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡¢Åìµþ¤Ë¤Æ¡ÖÂèÆó²ó ¾®´é¶ºÀµ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤é¥È¥Ã¥×µ»½Ñ¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢µ»½ÑÎÏ¤È¾ðÇ®¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¹ñºÝÉñÂæ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÇ®Àï¤Î·ë²Ì¡Ë
Í¥¾¡¡¡Don Li »á¡Ê¹á¹Á¡Ë ½àÍ¥¾¡¡¡Áêß·¤Ê¤Ä¤ »á¡ÊÆüËÜ¡Ë Âè3°Ì¡¡¸Å½ÕÍüº» »á¡ÊÆüËÜ¡Ë Âè4°Ì¡¡ºäËÜÍ³²Â »á¡ÊÆüËÜ¡Ë Âè5°Ì¡¡Janice »á¡ÊÂæÏÑ¡Ë
¸«»ö¡¢Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Don Li »á¤Ï¡¢¹á¹Á¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾®´é¶ºÀµ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢Èà¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½ÑÎÏ¤È·Ý½ÑÀ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶¨²ñÂåÉ½¡¢º´¡¹ÌÚÎµÂÀ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë
ËÜÂç²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤¿ÆüËÜ¾®´é¶ºÀµÇ§Äê¶¨²ñÂåÉ½¤Îº´¡¹ÌÚÎµÂÀ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¾®´é¶ºÀµ¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ë´ó¤»¤ëÁÛ¤¤¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£
Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤È¾ðÇ®¤³¤½¤¬¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®´é¶ºÀµ¤È¤¤¤¦ÆüËÜÈ¯¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¡ÊÂç²ñ¤Î°ÕµÁ¡Ë
¾®´é¶ºÀµ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶¥µ»²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÀ®Ä¹¤Î¾ì¡×¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ¤Î¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¼ã¤µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤ÎÈþÍÆµ»½Ñ¿å½à¤ò¹â¤á¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢ÄÌÌõ¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½÷Í¥¡¦¾®Åç²ÄÆà»Ò»á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
