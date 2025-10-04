¡ÚÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡Û»î¹ç·ë²Ì/B3¥êー¥° 2025-26¥·ー¥º¥óÂè2Àá vs¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¡ãGAME1¡ä
B3¥êー¥° 2025-26¥·ー¥º¥ó Âè2Àá
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§14:00 TIP OFF
ÂÐÀï¡§¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB
²ñ¾ì¡§¥·¥Æ¥£¥Ûー¥ë¥×¥é¥¶¡¡¥¢¥ªー¥ìÄ¹²¬
Æþ¾ì¼Ô¿ô¡§2,411Ì¾
·ë²Ì¡§¿·³ã 84-87 ÆÁÅç
¢£¥¹¥³¥¢
1Q 22-21
2Q 15-20(37-41)
3Q 23-22(60-63)
4Q 24-24(84-87)
¢¨¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥³¥¢¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.b3league.jp/boxscore/?key=10328)
¾®ÎÓ¹¯Ë¡£È£Ã ¥³¥á¥ó¥È
¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤µ¤ó¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Î¥¨¥Ê¥¸ー¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¹â¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë10ÅÀ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁê¼ê¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´ÊÃ±¤Ê¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤â¤¢¤ê¡¢Àè½µ¤«¤é¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ»³¹¸ÌéÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
ºÇ¸å¤Î ¥¹¥êー¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¤¿¤é·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Âè°ì¤ÇÌÀÆü¤âÌÀÆü¤Î¤ÇÏ¢¾¡¤·¤ÆÆÁÅç¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦ÆÁÅç
¢£½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©Æá²ì·´Æá²ìÄ®ÌÚÆ¬ÏÂÌµÅÄ»ú¥¤¥ï¥Ä¥·5-23¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥É¥¥ÆÁÅçÌÚÆ¬¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¡Ë
¢£»öÌ³½ê¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¾¼ÏÂÄ®6-71-2
¢£³èÆ°ÆâÍÆ ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡×¤Î±¿±Ä
¢£¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó ÆÁÅç¸©¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://gambarous.jp/
¡ÖÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤ ¡È¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡É¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ï¡¢²¿¤«Êª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¡¢¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤ä¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢Ç§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹ç¸ÀÍÕ¤ò¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÈÆÁÅç¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£