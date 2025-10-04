¡ØÍ§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡ÙBlu-ray¤¬2026Ç¯2·î4Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª
¥»ー¥ó¥Ñ¥¤¡¢»ä¤Î¤³¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Íー¤Ã!?
¸ø¼°X :
https://x.com/imouza_PR
¸ø¼°HP :
https://www.imouza-animation.com/
¡ÚÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈNUMAnimation¡ÉÏÈ¡¦BS11¡¦AT-X¤Ë¤Æ10·î4Æü(ÅÚ)～ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤Æ10·î4Æü(ÅÚ) ¿¼Ìë2»þ00Ê¬～¸«ÊüÂêÀè¹ÔÇÛ¿®¡ª
¡úÌåÀäÉ¬»ê¤Î¤¤¤Á¤ã¥¦¥¶ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¡¢³«Ëë¡ù
¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤ÀÌåÀäÉ¬»ê¤Î¤¤¤Á¤ã¥¦¥¶ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¤ÎBlu-ray¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª
¥¦¥¶¤«¤ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾®Æü¸þºÌ±©¤È¡¢±öÂÐ±þ¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·î¥Î¿¹¿¿Çò¤Ë¤Þ¤µ¤ËÌåÀä¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤¼¤Ò¡¢¡Ö¥¦¥¶¤«¤ï¡×¤ÎÀ¤³¦¤òBlu-ray¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ú¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¶¦¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ë¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½Ð±é¡ª
¥¦¥¶¤«¤ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾®Æü¸þºÌ±©¤ò¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡Ö2.5¼¡¸µ¤ÎÍ¶ÏÇ¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÎëÂå¼ÓµÝ¤µ¤ó¤¬¡¢±öÂÐ±þ¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·î¥Î¿¹¿¿Çò¤ò¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×¡Ö¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÂçÀ±ÌÀ¾È¤Ë¤ÏÀÐÃ«½Õµ®¤µ¤ó¡¢ÌÀ¾È¤Î¿ÆÍ§¡¦¾®Æü¸þ²µÇÏ¤ÏÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤µ¤ó¡¢ÌÀ¾È¤È²µÇÏ¤Î¥¯¥é¥¹Ã´Ç¤¡¦±ÆÀÐ èÁ¤Ï²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¤È¡¢¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬ºîÉÊ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡úBlu-ray BOX¤Ë¤Ï¹ë²Ú½é²óÆÃÅµÉÕ¤¡ª
½é²óÀ¸»ºÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦º´Æ£¾¡¹ÔÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¶ºî¡¦»°²Ï¤´ー¤¹¤ÈÀèÀ¸¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¤âÉõÆþ¡ª
¡ãÆÃÅµ¾ðÊó¡ä
¡»¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
Amazon.co.jp
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¤¢¤ß¤¢¤ß
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê(ÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)
¥²ー¥Þー¥º
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¢§Í§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤ Blu-ray¡¡¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£²Á³Ê¡§27,500±ß (ÀÇ¹þ)
¢£ÆÃÅµ
¡Ú½é²ó»ÅÍÍÆÃÅµ¡Û
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦º´Æ£¾¡¹ÔÉÁ¤²¼¤í¤·¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹
¡¦¸¶ºî¡¦»°²Ï¤´ー¤¹¤È½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡¦ºÌ±©¤Î¥¦¥¶¤«¤ï¡ª¼¡²óÍ½¹ðÆ°²è
¡¦¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP¡¦ED
¡¦PV¡¦CM½¸
È¯Çä¸µ¡§Æü³è³ô¼°²ñ¼Ò
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
(C)»°²Ï¤´ー¤¹¤È¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿¡Ö¤¤¤â¥¦¥¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢§Í§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡¡ºîÉÊ¾ðÊó
¢£¥¹¥Èー¥êー
Æë¤ì¹ç¤¤ÌµÍÑ¡¢Èà½÷ÉÔÍ×¡¢ÀÄ½Õ¤Î°ìÀÚ¤òÈó¸úÎ¨¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¹â¹»À¸¡¦ÂçÀ±ÌÀ¾È¡£
Èà¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¿ÆÍ§¤ÎËå¡¦¾®Æü¸þºÌ±©¤¬Æþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àêµò¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¡ª ÆÍÁ³¤ÎÀ£»ß¤á¿§»Å³Ý¤±¡ª ¿á¤¹Ó¤ì¤ë¥¦¥¶Íí¤ß¤ÎÍò¡ª¡ª
³Ø¹»¤Ç¤ÏÀ¶Á¿¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤ÎºÌ±©¤Ï¡¢ÌÀ¾È¤Ë¤À¤±¤ä¤¿¤é¤È¥¦¥¶¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó·Ï¥¦¥¶¤«¤ï½÷»Ò¡¦ºÌ±©¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÌÀ¾È¤ÎÁ°¤Ë¡¢±öÂÐ±þ½÷»Ò¡¦¿¿Çò¤¬½Ð¸½¡£
¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢
¥¦¥¶¤«¤ï½÷»Ò¤¬(Íê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë)´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡
ÌåÀäÉ¬»ê¤Î¤¤¤Á¤ã¥¦¥¶ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¡¢³«Ëë¡ú
¢£¥¥ã¥¹¥È
ÂçÀ±ÌÀ¾È¡§ÀÐÃ«½Õµ®
¾®Æü¸þºÌ±©¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
·î¥Î¿¹¿¿Çò¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
¾®Æü¸þ²µÇÏ¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
±ÆÀÐ èÁ¡§²Öß·¹áºÚ
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§»°²Ï¤´ー¤¹¤È(GAÊ¸¸Ë¡¿SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´©)
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥È¥Þ¥ê
´ÆÆÄ¡§¸Å²ì°ì¿Ã
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£¾¡¹Ô
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¾®ß·ÏÂÂ§
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥ì¥³¥á¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÐ¸¶¹¾è½Æà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÍËÜÈÞºº·Ã
¿§ºÌÀß·×¡§çÕ¶¶Èþ¹á(J.C.STAFF)
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÎÓ ¾¼É×
2D¥ïー¥¯¥¹¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÃÇ¼ ÆÆ
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§ËÒ ¿®¸ø(¥¿¥Ð¥Ã¥¯)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿ Ê¸Íµµ®
¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§Çñ °ìÊ¿
²»¶ÁÀ©ºî¡§¿ÀÆî¥¹¥¿¥¸¥ª
²»³Ú¡§ÅÄÃæÄÅµ×Èþ¡¢ß·ÅÄ²ÂÊâ¡¢º´µ×´Ö ÁÕ¡¢ÃæÂ¼ÇÃÆà½Å
²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§BLADE