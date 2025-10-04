¡ÚÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹2025¡Û～XÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô270Ëü¿ÍÄ¶¡ª～¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¬¥Á»£±Æ¥¨¥ê¥¢¡×¤Î½Ð±é¼Ô¤¬·èÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´¡¢ËÅç¶è¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥³¥¹¥¿¤¬»²²è¤¹¤ëÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡ÖÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹2025¡×¡Ê³«ºÅ¡§2025Ç¯10·î24Æü～26Æü¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¥¬¥Á»£±Æ¡×¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë6Ì¾¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢Âº¤ß¤ò´¶¤¸¤Æºù°æ¡¦·î³¤¤Ä¤¯¤Í¡¦¹È±©¤ê¤ª¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢PP¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Çー¤È¤·¤ÆµÜËÜºÌ´õ¡¦¼Äºê¤³¤³¤í¡¦¤¨¤¤Íü¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡Ö¥¬¥Á»£±Æ¥¨¥ê¥¢¡×Powered by¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥¬¥Á»£±Æ¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¡¼ï¤ò´Þ¤à¥«¥á¥é¤È¥ì¥ó¥º¤ò¼Ú¤ê¤Æ»£±Æ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¥¬¥Á»£±Æ¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤Î¡ÖEOS VR SYSTEM¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½Ð±é¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤òÎ©ÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëVR¼Ì¿¿¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¬¥ÁVR»£±Æ¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨³ÆÂÎ¸³¤Ë¤ÏCanon ID¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Êhttps://personal.canon.jp/membership-id/canonid-introduction¡Ë
¡ã2024Ç¯¤Î¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¥¬¥Á»£±Æ¡×¤ÎÍÍ»Ò¡ä
☑ ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¥¬¥Á»£±Æ
¢£¾ì½ê¡§¥¤¥±¡¦¥µ¥ó¥Ñー¥¯¡Ö¥¬¥Á»£±Æ¥¨¥ê¥¢¡×
¢£½Ð±é¼Ô¡§
¡ã10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ä
Âº¤ß¤ò´¶¤¸¤Æºù°æ
·î³¤¤Ä¤¯¤Í
¹È±©¤ê¤ª
¡ã10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡ä
µÜËÜºÌ´õ
¼Äºê¤³¤³¤í
¤¨¤¤Íü
☑ ¥¬¥ÁVR»£±Æ
¡¡ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¡¢VR»£±Æ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä¿·¤·¤¤É½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤Êý¤Ê¤ÉÃ¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤ÏÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦°æÅÄÃ£Ìé»á¤¬´Æ½¤¤·¡¢25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÆ±»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥ì¥¯¥Á¥ãー¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¾ÜºÙ»þ´Ö¤Ï¸åÆü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ì½ê¡§¥¤¥±¡¦¥µ¥ó¥Ñー¥¯¡Ö¥¬¥Á»£±Æ¥¨¥ê¥¢¡×
¢£ÂÎ¸³»þ´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
¡¡10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ～16»þ30Ê¬
¡¡10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ～16»þ30Ê¬
¥³¥¹¥×¥ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦°æÅÄÃ£Ìé»á
¢£¤½¤ÎÂ¾´ë²è¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ª¡¡https://ikebukurocosplay.jp/(https://ikebukurocosplay.jp/)
¢£¡ÖÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹2025¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¢ª¡¡https://ikebukurocosplay.jp/ticket/(https://ikebukurocosplay.jp/ticket/)
¨³«ºÅ³µÍ×
ÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹2025 Powered by dwango
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë～26Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¨¦10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë16»þ30Ê¬～22»þ30Ê¬¡ÊÃÓ¥Ï¥í¥Ê¥¤¥È¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ¨¦10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë Î¾Æü10»þ～18»þ
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§ÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§ÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¦¡¡¡¡ºÅ¡§ËÅç¶è / ËÅç¶è¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ / ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£
¸å¡¡¡¡±ç¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍËÅç¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ / Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê ËÅç»ÙÉô
±¿±ÄÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È / ³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´ / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥³¥¹¥¿
¶¨¡¡¡¡»¿¡§¡Ú¥´ー¥ë¥É¶¨»¿¡Û¥ºー¥È¥Ô¥¢£²
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥·¥ë¥Ðー¶¨»¿¡Û¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò / We Are FLAI /
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Proxima Beta Pte. Ltd / ÌÄÄ¬ / ³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦ /
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥¯¥³¥à / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥¿¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥¯¥íー¥¯¶¨»¿¡ÛÁ´Ìô¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò / ¿¹±ÊÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¶¨»¿¡Û ³Ø¹»Ë¡¿Í³ÑÀî¥É¥ï¥ó¥´³Ø±à / ¤¦¤ë¤Þ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹2025
¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡§acosta! / COSPLAY MODE / À¤³¦¥³¥¹¥×¥ì¥µ¥ß¥Ã¥È / ¥Ð¥ó¥¿¥ó¥³¥¹¥×¥ìÉô /
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÓÂÞ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿ä¿Ê¶¨ÎÏ²ñ / °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHarezaÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È /
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ / ¥Ë¥³¥Ë¥³
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ikebukurocosplay.jp/
¸ø¡¡¼°¡¡X ¡§https://x.com/niconico_cos