°¡ºé²Ö ¥Ç¥Ó¥åー10Ç¯ÌÜÆÍÆþ¡ª¿·¶Ê3¤«·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¡¢½é¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çäµ­Ç°¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ø°¡ºé²Ö10th Anniversary¡Ù»ÏÆ°¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒAniTone

³ô¼°²ñ¼ÒAniTone¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½©ÅÄ·ø»Ê¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬ー°¡ºé²Ö¤¬¥Ç¥Ó¥åー10Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡Ø°¡ºé²Ö10th Anniversary¡Ù¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£


°¡ºé²Ö¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー10Ç¯ÌÜÆÍÆþ¡ª¡Ø°¡ºé²Ö10th Anniversary¡Ù»ÏÆ°¡ª




¡Ø¤æ¤ë¥­¥ã¥ó¢¤¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤­¤¿¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬ー°¡ºé²Ö¡£¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー10Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¡Ø°¡ºé²Ö10th Anniversary¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£



º£·î¤«¤é¤Ï3¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Ë¥åー¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥êー¥¹³«»Ï¡£2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢°¡ºé²Ö½é¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSing That SONG!!¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤¿¥«¥Ðー¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª



2026Ç¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë°¡ºé²Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤òÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª



ÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ï°¡ºé²Ö10th Anniversary¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú°¡ºé²Ö10th Anniversary¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸¡Û


https://asaka1007.jp/news/4567/




¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë3¤«·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª

2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤ò3¤«·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª



¢£Âè1ÃÆ¡ØÑ³¤¤Ï¢º¿¡Ù10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë20:00ÇÛ¿®³«»Ï¡ª



(C)Team GrisGris/MAGES.

Nintendo Switch(TM)¡¦PlayStation(R)5¡¦PlayStation(R)ÍÑ¥Û¥éー¥²ー¥à¡Ø¥³ー¥×¥¹¥Ñー¥Æ¥£ーII Darkness Distortion¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖÑ³¤¤Ï¢º¿¡×¤¬10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë20:00ÇÛ¿®·èÄê¡ª¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏËÜºî¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó


¥¿¥¤¥È¥ë¡§Ñ³¤¤Ï¢º¿


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§°¡ºé²Ö


È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë 20¡§00


²Á³Ê¡§255±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


È¯Çä¡¿ÈÎÇä¸µ¡§AniTone Music



¢£AniTone Digital StoreÆÃÅµ




AniTone Digital Store¤Ç´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖÑ³¤¤Ï¢º¿¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ°¸Ì¾Æþ¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


Í½Ìó¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë12:00 ～ 10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59



¡ÚAniTone Digital Store¡Û


https://ani-tone.murket.jp/item/104745 (https://ani-tone.murket.jp/item/104745)



¢£Âè£²ÃÆ¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ìー¥É¡Ù11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¡ª


¢£Âè£³ÃÆ¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù12·î3Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¡ª


¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª



¢£¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSing That SONG!!¡Ù¥ê¥êー¥¹¡ªÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª

°¡ºé²Ö½é¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¡ª»þÂå¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÄ¶¤¨¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢°¡ºé²Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Êµ±¤­¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£



¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó


¥¿¥¤¥È¥ë¡§Sing That SONG!!


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§°¡ºé²Ö


È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë


²Á³Ê¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


È¯Çä¡¿ÈÎÇä¸µ¡§AniTone Music



¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û¢¨¼ýÏ¿½çÌ¤Äê


¤«¤â¤á¤¬æÆ¤ó¤ÀÆü


¥é¥¤¥ª¥ó¡Ê¥Þ¥¯¥í¥¹F¤è¤ê¡Ë


¥Ö¥ëー¥¦¥©ー¥¿ー


Â¾


Á´7¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê




¢£Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ


AniTone Store¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó&¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¿³Ú¶Ê²òÀâÆ°²è¡ÊÁ´1¼ï¡Ë


https://axelstore.jp/ani-tone/detail.php?goods_id=5705



¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3267791/



¤¢¤ß¤¢¤ß¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=MED-CD2-48976



¥²ー¥Þー¥º¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10837972/



Amazon.co.jp¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É


https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FT6W9KJD%7C+B0FTDXLV7R(https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FT6W9KJD%7C+B0FTDXLV7R)



Neowing¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É


https://www.neowing.co.jp/tokuten/anime-asaka-ATOM-15(https://www.neowing.co.jp/tokuten/anime-asaka-ATOM-15)



³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー5cm


https://books.rakuten.co.jp/rb/18394215/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18394215/)




¢£¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥¤¥Ö¡ØSing That SONG!!¡Ù³«ºÅ·èÄê

¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSing That SONG!!¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµ­Ç°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤¬Ì¾¸Å²°¡¦Åìµþ¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹Ô¤ÎÃêÁª¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª



¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö°¡ºé²Ö¤Ë¿å¤ä¤ê¡×


https://fanicon.net/fancommunities/4241



¢£Ì¾¸Å²°


ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë


1st ³«¾ì15:00 / ³«±é15:30


2nd ³«¾ì18:00 / ³«±é18:30


¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°ReNY limited


¢©460-0008¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-15-20 ¥¨¥ó¥¼¥ë¥Ó¥ë B1¡¦B2


http://ruido.org/nagoya_reny/index.html



¢£Åìµþ


ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë


1st ³«¾ì15:00 / ³«±é15:30


2nd ³«¾ì18:00 / ³«±é18:30


¾ì½ê¡§¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Ûー¥ë


¢©101-0021¡¡ÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ2-16-2 ¿ÀÅÄÌÀ¿ÀÊ¸²½¸òÎ®´Û2F


http://myoujin-hall.jp/



Ìä¤¤¹ç¤ï¤»


info@cat-ent.jp



¢£°¡ºé²Ö Victory Road Tour 2026³«ºÅ·èÄê¡ª

Victory Road Tour¤òÍèÇ¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª


¡Ø°¡ºé²Ö Victory Road Tour 2026¡Ù


2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ


2026Ç¯5·î4Æü(·î)¡¡Âçºå


2026Ç¯5·î5Æü(²Ð)¡¡Ì¾¸Å²°




¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª



°¡ºé²Ö¡Ê¤¢¤µ¤«¡ËProfile


¡ãProfile¡ä


1999Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£


ÍÄ¾¯´ü¤Î3ºÐ¤è¤ê5Ç¯´Ö¤ò¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Ç²á¤´¤¹¡£


2016Ç¯10·î¤Ë17ºÐ¤Î¹â¹»À¸¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á


¡ØOccultic;Nine -¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥¤¥ó-¡ÙED¥Æー¥Þ¡ÖOpen your eyes¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£





TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥»¥ó¥Èー¥ë¤ÎÇº¤ß¡ÙED¥Æー¥Þ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤æ¤ë¥­¥ã¥ó¢¤¡ÙOP¥Æー¥Þ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØISLAND¡ÙED¥Æー¥Þ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤ÎÀ¤¤Î²Ì¤Æ¤ÇÎø¤ò±´¤¦¾¯½÷YU-NO¡ÙOP¥Æー¥Þ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¤Î³Ú¶Ê¤òÃ´Åö¡£


2018Ç¯1·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤æ¤ë¥­¥ã¥ó¢¤¡ÙOP¥Æー¥Þ¡ÖSHINY DAYS¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥¦¥£ー¥¯¥êー¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê2/5ÉÕ¡Ë£¸°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£mora¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê1/18ÉÕ¡Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£


¶áÇ¯¤ÏÉã¿Æ¤È¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡£


2024Ç¯¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¥¨¥¹¥Ý¥ïー¥ë¥·¥ÁーÌò¤ËÃ´Åö·èÄê¤·À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¤·¤¿¡£


¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ê±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¡¢¥Ï¥¹¥­ー¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ä¶Ã°Û¤Î¼ã¼ê¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬ー¡£°¡ºÙ°¡¤Ëºé¤¯²Ö¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡ª


3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWhoʼs Me?¡×¤¬È¯ÇäÃæ


NHK¥é¥¸¥ªR-1¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¹¥Æ¥éー¡×¥ì¥®¥å¥éーMC


Àîºê¶¥ÇÏ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¥Ñー¥­¥ó¥°¥Èー¥¯¥é¥¤¥ÖGOLD¡×¥ì¥®¥å¥éー


2024Ç¯1·î´ü¥¢¥Ë¥á¡ÖÆ»»º»Ò¥®¥ã¥ë¤Ï¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¡×ED¥Æー¥ÞÃ´Åö


2024Ç¯4·î´ü¥¢¥Ë¥á¡Ö¤æ¤ë¥­¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡×ED¥Æー¥ÞÃ´Åö


¡Ú°¡ºé²Ö¸ø¼°HP¡Ûhttps://asaka1007.jp/


¡Ú°¡ºé²Ö X¡Ûhttps://x.com/AsakaOfficial


¡Ú°¡ºé²Ö STAFF X¡Ûhttps://x.com/asaka_info



¡Úµ­»ö·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´ê¤¤¡Û


°¡ºé²Ö¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¡¢¸«½Ð¤·¤ä¸ª½ñ¤Ë¡ÖÀ¼Í¥¡×¤È¤¤¤¦É½µ­¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£






¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAniTone¡Ê¥¢Æó¥Èー¥ó¡Ë


½êºßÃÏ¡§¢©153-0061 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ1-1-71KNÂå´±»³¥Ó¥ë8F


ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½©ÅÄ·ø»Ê


ÀßÎ©¡§2024Ç¯7·î


URL¡§https://ani-tone.com/