¡Ú¹ñÎ©±Ç²è¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Û¡Ø¤½¤ì¤«¤é¡Ù/¡Ø¡Ê¥Ï¥ë¡Ë¡Ù ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¾å±Ç¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¹ñÎ©±Ç²è¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¾å±Ç´ë²è¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ ¿¹ÅÄË§¸÷¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¤½¤ì¤«¤é¡Ù¡Ê1985Ç¯¡Ë¤È¡Ø¡Ê¥Ï¥ë¡Ë¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä°³Ð¾ã³²¤ÎÊý¸þ¤±¤ÎÆüËÜ¸ì»úËë¤È¡¢±Ç²è¤Î²»À¼¤òÁýÉý¤¹¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ë³Ð¾ã³²¤ÎÊý¸þ¤±¤Î²»À¼¥¬¥¤¥É¤òFMÇÛ¿®¤·¡¢¥é¥¸¥ªÂß½Ð¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤ä¼ª¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤â¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÌ¾ºî¤ò°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³µÍ×12:30¤Î²ó¡Ø¤½¤ì¤«¤é¡Ù¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¾å±Ç¡¡
(C)Åì±Ç
¡Ø¤½¤ì¤«¤é¡Ù
1985Ç¯¡¿130Ê¬¡¿35mm¥Õ¥£¥ë¥à¾å±Ç¡¿´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄË§¸÷
¤«¤Í¤Æ¤«¤éÞûÀÐÊ¸³Ø¤Î±Ç²è²½¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿¹ÅÄ¤¬¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀÊ¸·Ý±Ç²è¡£¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Î·ñÂÕ¤È¤½¤Î½ªßá¤È¤¤¤¦¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¿¹ÅÄºîÉÊ¤Î±äÄ¹¾å¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÇÐÍ¥¤¿¤Á¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ìî¿´Åª¤Ê±é½Ð¤È¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¸ì¤ê¤ÎÎ¾Î©¤ò¸«»ö¤ËÀ®¤·¿ë¤²¡¢ºÆ¤Ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥óÂè1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¿¹ÅÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
16:00¤Î²ó¡Ø¡Ê¥Ï¥ë¡Ë¡Ù¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¾å±Ç
(C)¸÷ÏÂ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡Ø¡Ê¥Ï¥ë¡Ë¡Ù
1996Ç¯¡¿119Ê¬¡¿35mm¥Õ¥£¥ë¥à¾å±Ç¡¿´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄË§¸÷
À¹²¬¤Ë½»¤à¡È¤Û¤·¡É¤³¤ÈÈþÄÅ¹¾¡Ê¿¼ÄÅ¡Ë¤ÈÅìµþ¤Ë½»¤à¡È¥Ï¥ë¡É¤³¤È¾º¡ÊÆâÌî¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÄÌ¿®¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Âêºà¤Î¿·¤·¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÊª¤Î¿´ÍýÅªÊÑ²½¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤¿»úËë¤Î±é½Ð¤ä¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥Û¥Ã¥Ñー¤Î³¨²è¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¹âÀ¥ÈæÏ¤»Ö¤Î»£±Æ¤Ê¤É¡¢¿¹ÅÄ¤ÎÅª³Î¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¢¨³«¾ì¤Ï³«±Ç30Ê¬Á°
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©±Ç²è¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡¡Ä¹À¥µÇ°¥Ûー¥ë OZU¡Ê2³¬¡Ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶ 3-7-6¡Ë
ÎÁ¶â¡§¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡ÊÉÕÅº¼Ô¤Ï¸¶Â§1Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë¤ÏÌµÎÁ
£È£Ð¡§https://www.nfaj.go.jp/film-program/yoshimitsu-morita202510/(https://www.nfaj.go.jp/film-program/yoshimitsu-morita202510/)
¶¨ÎÏ¡§Palabra³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÄ°ÎÏ¾ã³²¼Ô¾ðÊóÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー
¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¹ñÎ©±Ç²è¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ÎHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¨ËÜ´ë²è¤Ï¾å±Ç´ë²è¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ ¿¹ÅÄË§¸÷¡×Æâ¤Ç¤Î³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾å±Ç´ë²è¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ ¿¹ÅÄË§¸÷¡×³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë-10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë-11·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨²ñ´üÃæ¤ÎµÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü
²ñ¾ì¡§Ä¹À¥µÇ°¥Ûー¥ë OZU¡Ê2³¬¡Ë
HP¡§https://www.nfaj.go.jp/film-program/yoshimitsu-morita202510/
Í½ÌóÊýË¡
¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤È²»À¼¥¬¥¤¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡¢¥áー¥ë¤Þ¤¿¤ÏFAX¤Ë¤è¤ë¡Ú»öÁ°Í½Ìó¡Û¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä°³Ð¡¦»ë³Ð¾ã³²¤ÎÊý¤Ç¡¢»úËë¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ä¥é¥¸¥ª¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ý»²¤µ¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤ªÀÊ¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÀÊ¿ô¤äÂß½Ðµ¡´ï¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡ãµÆþ»ö¹à¡ä
·ïÌ¾¡§´õË¾¤Î¾å±Ç²ó¡Ê³Æ²ó¤Þ¤¿¤ÏÎ¾Êý¤Î²ó¡Ë¡¿»úËë¡¦¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¡¦²»À¼¥¬¥¤¥É¡Ê¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
ÆâÍÆ¡§
£±.Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Î¤ªÌ¾Á°¡ÊÉÕÅº¼Ô¤Ï¿Í¿ô¤À¤±¤Ç¤â²Ä¡Ë
£².´õË¾ÀÊ¿ô¡¿¥é¥¸¥ª´õË¾Âæ¿ô
£³.ÊÖ¿®ÍÑÏ¢ÍíÀè¡ÊÅöÆü¤âÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ë
¢¨¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¾åµ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Î¤ß»ÈÍÑ¤·¡¢»ÈÍÑ¸å¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÀè¡§assist@nfaj.go.jp¡¡FAX: 03-3561-0830
¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë―11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ê¡öÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë