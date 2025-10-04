¡ÚPARCELLE JEWELRY µþÅÔÅ¹¡Û10·î¤Î¿·ºî¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーµþÅÔÅ¹(µþÅÔ¹âÅç²° 1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì)
NEW ARRIVALS¢£ ¥·¥ã¥ó¥¯´¬¤¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È ― ½©¤ÎµþÅÔ¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë°ìÅÀ¤â¤Î
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーµþÅÔÅ¹¤Ë¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ëºÌ¤êË¤«¤Ê¡Ö¥·¥ã¥ó¥¯´¬¤¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÀþ¤ÇÊõÀÐ¤ò¤Í¤¸¤êÎ±¤á¡¢ÀèÃ¼¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÍÏÀÜ¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿°ìËÜ¤Ï¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÎÉþ¤äÈ±¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²óµþÅÔÅ¹¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ë¥Ç¥£ー¥Ë¥ã»¹¸ê¤äÇò»¹¸ê¡¢¥¹¥Ú¥µ¥¿¥¤¥È¥¬ー¥Í¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë°ìËÜ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤Ë¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤Î¥±¥·¤ÈÃ¸¿å¥Ñー¥ë¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ëー¥àー¥ó¥¹¥Èー¥ó¤òÅº¤¨¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê°ìËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ä¥ª¥Ñー¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ìËÜ¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤È¥Ñー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡£¥Ö¥ëー¤ÎÃæ¤Ë·î¸÷¤ò»×¤ï¤»¤ë½À¤é¤«¤Êµ±¤¤¬¡¢¼ê¸µ¤ò¤Õ¤È¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´Ä¹18cm¤Ë3cm¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤òÈ÷¤¨¡¢Áõ¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä¹¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ°ìÅÀ¤â¤Î¡¢¤Þ¤¿¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤ËÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ã¥ó¥¯´¬¤¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ51,700±ß¤è¤ê(K18YG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¿¿¼î¡¦»¹¸ê)
¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤È¥Ñー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÎÃ¤ä¤«¤Ê°ìËÜ
¢£ ½©¿§ Cent Couleur
µþÅÔÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¡ÖCent Couleur¡Ê¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤ò»×¤ï¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÇÛ¿§¤¬9ÅÀ²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÊõÀÐ¤¬Ï¢¤Ê¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²Ö´§¤Î¤è¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä°Û¤Ê¤ë·Á¤ä¿§ºÌ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤Îµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£º£²ó¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥ëー¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¡£¾åÉÊ¤µ¤ÎÃæ¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Áõ¤¤¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÇÛ¿§¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤äÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÁõ¤¤¤Ë¡¢»Ø¸µ¤«¤éµ¨Àá¤ÎºÌ¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡§ÀÇ¹þ107,800±ß¤è¤ê(K10YG¡¦K10WG¡¦K10CG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)
TOPICS¢£ Pomponne Ring ― PARCELLE JEWELRY¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥êー¥º
¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥ê¥ó¥°¡§ÀÇ¹þ55,000±ß¤è¤ê(K10YG¡¦K10WG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¡ÖPomponne¡Ê¥Ý¥ó¥Ý¥Í¡Ë¡×¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¤Ö¡Ö¤³¤Î½©¤ËÃíÌÜ¤Î3ÅÀ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Ä¹¡¦ã·Æ£¡Ê@aiko_parcelle(https://www.instagram.com/aiko_parcelle/)¡Ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á
¥«¥Ü¥·¥ç¥ó¥«¥Ã¥È¤Î¥¹¥Õ¥§ー¥ó¡£¶þÀÞÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É°Ê¾å¤Îµ±¤¤òÊü¤ÄÀÐ¤Ç¡¢¤×¤ë¤ê¤È¤·¤¿´Ý¤ß¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Õ¥§ー¥óÆÃÍ¤Î¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¤·¤¿¤¤é¤á¤¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ËÅì¡Ê@parcelle_rino(https://www.instagram.com/parcelle_rino/)¡Ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á
¤ª²Ö¤Î¥«ー¥ô¥£¥ó¥°¤¬°¦¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡£¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥É¥í¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥êー¥ó¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤âÆþ²Ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥ÕËÙ¹¾¡Ê@parcelle_miyabi(https://www.instagram.com/parcelle_miyabi/)¡Ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á
¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¯¥©ー¥Ä¡£¥¯¥©ー¥Ä¤ÎÃæ¤Ë¼ùÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ê¡¢Áð¸¶¤ËÉñ¤¦Ä³¤ò»×¤ï¤»¤ë°ìÀÐ¤Ç¤¹¡£¼è¤ê´¬¤¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¡¢¿·¤·¤¤¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥ê¥ó¥°¡£½©¤ÎÁõ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÅÀ¤ò¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º¸¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¥¯¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó(ÀÇ¹þ148,500±ß)¡¢¥Ç¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¯¥©ー¥Ä(ÀÇ¹þ137,500±ß)¡¢¥¹¥Õ¥§ー¥ó(ÀÇ¹þ254,100±ß)
JEWELRY EVENTS
10·î¤Î¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーµþÅÔÅ¹¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¿¼¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Î±ü¹Ô¤¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë5¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊõÀÐ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤à¡ÖStone marche¡×¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÅÀÊª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ÖTrunk Show¡×¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡ÖCaravan¡×¡¢POP UP SHOP¤Ç¤·¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖPetit Boutique¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ºÅ¤·¤Ç¤¹¡£
½©¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤È¸þ¤¹ç¤¦Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º®»¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¤ªÅÅÏÃ¡Ê075-252-7953¡Ë¡¢Å¹Æ¬¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï³Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àDM¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
PARCELLE JEWELRY µþÅÔÅ¹ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢þ ã·Æ£¡§@aiko_parcelle(https://www.instagram.com/aiko_parcelle/)
¢þ °ËÅì¡§@parcelle_rino(https://www.instagram.com/parcelle_rino/)
¢þ ËÙ¹¾¡§@parcelle_miyabi(https://www.instagram.com/parcelle_miyabi/)
¢£ Stone marche ― 10·î4Æü(ÅÚ)¡¦5Æü(Æü)
ÊõÀÐ¤È¤ªµÒÍÍ¤ò·ë¤Ö¡È¤´±ïÆü¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖStone marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¡£µ¨Àá¤´¤È¤Î¥ëー¥¹¡ÊÍçÀÐ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´õ¾¯ÀÐ¤ò´Þ¤à100ÀÐ°Ê¾å¤ò¡¢¤·¤«¤âÄÌ¾ï¤ÎÌóÈ¾³Û¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
10·î¤ÏÃÂÀ¸ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤È¥ª¥Ñー¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½©¤ÎÁõ¤¤¤òºÌ¤ë¥ëー¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡¢¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¿§¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¥Ð¥¤¥«¥éー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥á¥í¥ó¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢½©¤Î¼ù¡¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÀÐ¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Ñー¥ë¤Ï¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Í·¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÂçÎ³¥µ¥¤¥º¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ»Ø¸µ¤òºÌ¤ë¤Û¤«¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¤ä¥«ー¥Í¥ê¥¢¥ó¡¢²Ö¤Î¥«ー¥ô¥£¥ó¥°¤¬°¦¤é¤·¤¤¥íー¥º¥¯¥©ー¥Ä¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ëー¥¹¤¬Â¿¿ôÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ëー¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¸¥å¥¨¥êー¥ªー¥Àー¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£º£·î¤Ï¥ê¥ó¥°ÏÈ¤Î¿·Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥¹¥¿¥àÏÈ¤Ç¤Î¥ªー¥Àー¤Ï¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥Í¤ä¥êー¥Ù¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Î¤ª»ÅÎ©¤Æ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥á¥í¥ó¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤Ê¤É¥Ð¥¤¥«¥éー¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤Î¿ô¡¹
¥Ý¥ó¥Ý¥Í¤Ø¤Î¤ª»ÅÎ©¤Æ¤â
¢£ Trunk Show ― 10·î8Æü(¿å)¡¦9Æü(ÌÚ)
¤Þ¤ÀÅ¹Æ¬¤Ë¤ÏÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ä¸ÂÄêÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¡£Ëè·î¡¢µþÅÔÅ¹¤ÇºÇ¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Î¡ÖTrunk Show¡×¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¶õµ¤¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È±Ç¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLa fraise¡Ê¥é¡¦¥Õ¥ìー¥º¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤Î°Õ¾¢¤Èµ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¤òÅº¤¨¤¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥à¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡È¥í¥¤¥ä¥ë¥´ー¥ë¥É¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿K9¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¤ò¡¢ÀÐÏÈ¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ðー¤òÍÑ¤¤¡¢¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Î¼ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°Â¦¤Ø¤½¤Ã¤È·¹¤±¤é¤ì¤¿²ÄÎù¤Ê²Ö¤Ó¤é¤¬¡¢Î©ÂÎ´¶¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¥ß¥ëÂÇ¤Á¤Îµ»Ë¡¤ò»Ü¤·¤¿±ï¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬°ìÎ³¤º¤Ä¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢Àè¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÀí¤é¤»¤¿ÄÞ¤Ë¼é¤é¤ì¡¢¸÷¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ±¤¤òÁý¤·¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ØÀè¤Ë¾®¤µ¤ÊÊª¸ì¤òÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¡¦¥Õ¥ìー¥º¡£½©¤ÎÁõ¤¤¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë°ìÎØ¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥é¥Õ¥ìー¥º¡§ÀÇ¹þ126,500±ß¤è¤ê(K9YG¡¦SV925¡¦Å·Á³ÀÐ)
¢£ À®ß· Caravan ― 10·î12Æü(Æü)
ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÀ®ß·ÂÙ²ð¡Ê@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)¡Ë¤¬µþÅÔÅ¹¤ËÎ©¤Á¡¢¥ªー¥Àー¤ä¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À®ß·¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÄ¾ÀÜÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Î¤¢¤ë¥ëー¥¹¤â¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£9·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¥Ã¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥à¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Êー²È¤Ë¤è¤ë¥ëー¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Èµ±¤¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥à¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Êー¤Î¥ëー¥¹¤Ï¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î¤â¿·¤¿¤Ê°ïÉÊ¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤¤ÊÊõÀÐ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁª¤Ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡È¤ª»ÅÎ©¤Æ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¼¤Ò¡¢À®ß·¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥à¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Êー
¢£ µÜËÜ Caravan ― 10·î21Æü(²Ð)
ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥Ð¥¤¥äー·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎµÜËÜÍÛ»Ò¡Ê@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)¡Ë¤¬ÍèÅ¹¡£ÊõÀÐÁª¤Ó¤«¤é¥ªー¥Àー¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ëー¥¹¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥àÁêÃÌ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤â¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¡£¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÈºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¼«Í³¤Ê¡È¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÎ¹¡É¤Ø¡£
¡ÖPARCELLE JEWELRY ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡Ø¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¿È¤ËÅ»¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¤»×¤¤¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜËÜÍÛ»Ò¡Ë
µÜËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤éÀÐ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯
¢£ Petit Boutique ― 10·î26Æü(Æü) ― POP UP SHOP¤À¤±¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬°ìÆü¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
º£·î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPetit Boutique¡Ê¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¡£ÄÌ¾ï¤ÏPOP UP SHOP¤Ç¤Î¤ß¤ªÌÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¡¢µþÅÔÅ¹¤Ç¤â¤³¤Î1Æü¸ÂÄê¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ¤ÎPOP UP SHOP¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¿·ºî¤Î¤Û¤«¡¢¥ëー¥¹¤«¤é¤ªºî¤ê¤¹¤ë¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¤´ÁêÃÌ¡¦¤´ÃíÊ¸¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇPOP UP¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢µþÅÔÅ¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ñー¥»¥ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ìÅÀ¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅ·Á³ÀÐ¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÇÛÃÖ¤ä¼ïÎà¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë²èÁü¤Ï¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーµþÅÔÅ¹
¸ÅÅÔ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿¼ÎÐ¿§¤Î¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£¥·¥Ã¥¯¤ÊÅ¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤¤¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿ÃúÇ«¤ÊÀÜ¶ø¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ Å¹Ä¹¡§ã·Æ£¡Ê@aiko_parcelle(https://www.instagram.com/aiko_parcelle/)¡Ë
¢þ Å¹ÊÞ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ²Ï¸¶Ä®À¾Æþ¿¿Ä®52 ¹âÅç²°µþÅÔÅ¹ 1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡
¢þ ÅÅÏÃ¡§075-252-7953¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_kyoto/?hl=ja
¢þ ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¤è¤ê20:00¤Þ¤Ç
¢þ ÄêµÙÆü¡§É´²ßÅ¹¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡£PARCELLE JEWELRY
2013Ç¯¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¾®¤µ¤ÊÏ©ÌÌÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡ÊPARCELLE JEWELRY¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Ç¤¹¡£¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Îµ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡¢¿·½É¡¦²£ÉÍ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¤¤¤è¤Æ¤Ä¡Ê¾¾»³»Ô¡Ë¤Î³Æ¹âÅç²°¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¢Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢Äá²°É´²ßÅ¹¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ª¤è¤Ó¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥»¥ë
¢þ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ ¶×·Ã¡Ê¤·¤Ê¤À ¤³¤È¤¨¡Ë
¢þ ÁÏ¶È¡§2013Ç¯¡Ê2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò²½¡Ë
¢þ ËÜ¼Ò¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-27-13 Âçºê¥Ó¥ë5³¬
¢þ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://parcelle.jp/
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/
¢þ ¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/713ofhwa
¢þ ¾®红书¡§https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d
¢£ ¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¸ø¼°LINE È¯¿®Ãæ
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¤Ï¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÀ¤³¦¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ºî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÊõÀÐ¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥é¥à¡Ö¥Ñー¥»¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤³¤ÈÄÖ¤ê¡×¡¢¡ÖËè·îÆÏ¤¯¥¸¥å¥¨¥êーÊÉ»æ¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµURL¤Þ¤¿¤Ïº¸¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè·îÆÏ¤¯¥¸¥å¥¨¥êーÊÉ»æ(¥¤¥áー¥¸)
Ëè·îÆÏ¤¯¥¸¥å¥¨¥êーÊÉ»æ(¥¤¥áー¥¸)