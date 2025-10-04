【PARCELLE JEWELRY 福岡店】10月の新作とイベントを発表

NEW ARRIVALS

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー福岡店(大丸福岡天神店 本館1階)手首に揺れる彩り ― シャンク巻きブレスレットが福岡店に新登場

パーセル ジュエリー福岡店に、人気のシャンク巻きブレスレットが新たに加わりました。以前から店頭でも多くのお声をいただいていたシャンク巻きブレスレット。秋の装いに寄り添うような、彩り豊かなラインナップでご紹介いたします。

“シャンク巻き”とは、宝石を一つひとつ金線でねじり留める手法です。金線の先端は丁寧に溶接し、お洋服や髪に引っかかりにくい仕上がりを実現しています。職人の手仕事によって、一点ずつ細やかにお仕立てした特別なブレスレットです。パールとカラーストーンを組み合わせた華やかなデザインや、自由なフォルムが楽しい艶やかな珊瑚をあしらったものなど、バリエーションも豊富です。

深まる秋の装いに、手元から彩りを添えるシャンク巻きブレスレットを。

シャンク巻きブレスレット：税込51,700円より(K18YG・天然石・真珠・珊瑚)■ 秋色 Cent Couleur ― 季節の彩りを映す新配色が登場

パーセル ジュエリー福岡店では、人気の「Cent Couleur（サンクルール）」シリーズに、秋の彩りを映した新たな配色が加わりました。

銀杏や紅葉が少しずつ色付く様子、秋の澄んだ空に映えるジューシーな葡萄の色、秋風に揺れる草木の落ち着いた緑――。季節の移ろいを感じさせる色合いが、指先にやわらかな深みと遊び心を添えます。なかには、秋晴れの空の下で身に着けたくなるような、ローズカットの潤んだ輝きが上品な一本も。



ひとつひとつ異なる色合わせから、お気に入りの“秋色”をお選びください。

サンクルール：税込113,300円より(K10YG・K10WG・K10CG・天然石・ダイヤモンド)■ October Birthstone, TOURMALINE ― 10月の誕生石「トルマリン」

パーセル ジュエリー福岡店では、オパールと並ぶ10月のお誕生石、トルマリンを用いたリングを多数ご用意いたしました。

トルマリンは、多彩な色彩をもつ宝石で、ひとつの石の中に複数の色が現れるものもあります。キャンディのように艶やかで愛らしい表情をもつものから、カーヴィングを施した唯一無二の魅力を放つものまで、その個性はさまざまです。

今月の福岡店では「お誕生石コーナー」を設け、トルマリンを遇らった、Ponnponne、Mille Chainon、Plage、Liber Tradなど、ブランドを代表するデザインを一堂にご紹介しております。



10月の誕生石トルマリン、ひとつひとつが異なる個性を放つ宝石です。ぜひ店頭でご覧ください。

10月のパーセル ジュエリー福岡店では、季節の深まりとともにジュエリーの奥行きと美しさに触れていただける5つのイベントをご用意いたしました。

宝石との出会いを楽しむ「Stone marche」、創業メンバーが来店し、オーダーやリフォームのご相談を直接承る「Caravan」、まだ店頭に並ばない特別なジュエリーをいち早くご覧いただける「Trunk Show」、人気のPOP UPコレクションが集う「Petit Boutique」など、それぞれ異なる魅力を備えた催しで、1か月間、たっぷりとジュエリーの魅力をお楽しみいただけます。

各イベントとも、混雑する場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（080-7162-6925）、店頭で、または各スタッフのインスタグラムDMにて承ります。



PARCELLE JEWELRY 福岡店 スタッフアカウント

◯ 戸田（@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)）

◯ 樋口（@parcelle_orion(https://www.instagram.com/parcelle_orion/?__d=1%2F%2F)）

◯ 朝香（@runa_parcelle(https://www.instagram.com/runa_parcelle/)）

■ Stone marche ― 10月4日(土)・5日(日)

宝石とお客様を結ぶ“ご縁日”として人気のイベント「Stone marche（ストーンマルシェ）」。季節ごとのルース（裸石）をはじめ、希少石を含む100石以上を、しかも通常の約半額でご用意しております。



10月は誕生石であるトルマリンとオパールを中心に、多彩なルースが福岡店に集います。

ポンポネへのお仕立てにおすすめのバイカラートルマリンや、バラの花びらを思わせるローズカットのトルマリン、砂糖菓子のように愛らしいカーヴィングのローズクォーツやアメシスト、大ぶりのラピスラズリなど、色も形も個性豊かな宝石が揃います。

お選びいただいたルースは、そのままお持ち帰りいただいても、またリング、ピアス、ペンダントなどお好みのジュエリーへのお仕立も承ります。

バイカラートルマリンポンポネへのお仕立て例■ 品田＆宮本 Caravan ― 10月15日(水) ― パーセルの代表とバイヤーが来福、特別相談会を開催

月に一度、パーセル ジュエリーの創業メンバーが来店し、ジュエリーにまつわるご相談をじっくり承る特別企画「Caravan（キャラバン）」。

10月の福岡店では、ブランドを牽引する代表・品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/reels/?hl=ja)）と、豊富な経験をもつバイヤー兼デザイナーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）がそろって来福。全国のPOP UP SHOPや宝石の買い付けを通じて培われた審美眼で、選び抜いた特別なルースや、この機会ならではのお仕立てをご案内いたします。

お好みの宝石を一緒に選びながらデザインを形にするフルオーダーはもちろん、長くお手元にあるジュエリーのリフォームやメンテナンスまで、お客様一人ひとりの想いに寄り添ったご提案をいたします。

ブランドの原点を知る二人とともに、自分だけのジュエリーを紡ぐひとときをお楽しみください。

左：品田琴恵、右：宮本陽子■ Trunk Show ― 10月20日(月)・21日(火)

まだ店頭には並ばないプロトタイプや限定品をご覧いただける特別な2日間。毎月、京都店で最も多彩なジュエリーに出会える期間となっております。

今月の「Trunk Show」では、秋の空気にしっとりと映える特別なコレクション「La fraise（ラ・フレーズ）」をご紹介いたします。アンティークと呼ばれる時代の意匠と技術を受け継ぎ、クラシカルでありながらモダンな感性を添えたリングです。



アームには、かつて“ロイヤルゴールド”として親しまれたK9イエローゴールドを、石枠にはシルバーを用い、古き良き時代の趣を忠実に再現しました。外側へそっと傾けられた可憐な花びらが、立体感と軽やかさをもたらし、ヨーロッパで古くから伝わるミル打ちの技法を施した縁は、職人が一粒ずつ手作業で仕上げています。センターストーンは、先まで繊細に尖らせた爪に守られ、光を受けるたびに輝きを増し、どの角度から眺めても美しいフォルムを描きます。

日常の装いにも馴染みながら、指先に小さな物語を添えるようなラ・フレーズ。秋の装いをさりげなく、でも華やかに彩る一輪の花のようなリングです。

ラフレーズ：税込126,500円より(K9YG・SV925・天然石)■ Petit Boutique ― 10月24日(金) ― POP UP SHOPだけでご紹介してきたコレクションが一日限定で登場

今月のスペシャルイベント「Petit Boutique（プティ・ブティック）」。通常はPOP UP SHOPでのみお目にかけているジュエリーを、京都店でもこの1日限定でご紹介いたします。

各地のPOP UP SHOPで人気を集めてきたジュエリーや、この日のために仕立てた新作のほか、ルースからお作りするフルオーダージュエリーのご相談・ご注文も承ります。

これまでPOP UPでしか出会えなかったジュエリーとの特別なひとときを、京都店でゆっくりとお楽しみください。

■ 成澤 Caravan ― 10月26日(日)・27日(月) ― 創業デザイナーが来福、直接デザインを伺います

創業メンバーでデザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が福岡店に立ち、ジュエリーのデザインを直接承ります。ご自分の思い描くジュエリーをデザイナーが形にしてくれる、「夢を叶えるイベント」とも言われています。また、オーダーだけではなくリフォームなど、ジュエリーに関することなら、何でもないご相談ください。



さらに、成澤が国内外で直接買い付けてきた秘蔵のルースやジュエリーもお持ちする予定です。9月のイベントでは、ドイツのカットアーティスト、ムンシュタイナー家による希少ルースをご紹介し、大きな話題を呼びました。

※ムンシュタイナーのルースはおかげさまで完売しております。



今回はどのような逸品をお持ちするのか、スタッフも楽しみにしている本イベント、ご期待ください。

創業者兼デザイナーの成澤泰介

パーセル ジュエリー福岡店

電車・地下鉄・バスなどからアクセス抜群な大丸福岡天神店の本館1階 婦人アクセサリー売場。福岡店では定番商品をはじめ、地元顧客のニーズに応えたネックレスやピアスなど、ギフト向け商品も豊富に取り揃え、お待ちしております。

◯ 店長：戸田（@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)）

◯ 店舗：福岡県福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：080-7162-6925

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/?hl=ja

◯ 営業時間：10:00より20:00まで

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリー（PARCELLE JEWELRY）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ パーセル ジュエリー公式LINE 発信中

パーセル ジュエリーでは、LINE公式アカウントでも、ジュエリーの世界をご紹介しております。新作やイベント情報をいち早くお届けするほか、宝石やジュエリーにまつわるコラム「パーセルジュエリーこと綴り」、「毎月届くジュエリー壁紙」など、日常に彩りを添えるコンテンツが揃っております。上記URLまたは左のQRコードからお越しください。お待ちしております。

毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)