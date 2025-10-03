プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下 プレイネクストラボ）は、LINEで始める自治体のデジタル総合窓口「スマート公共ラボ」の活用事例セミナー「【環境課職員向け】最新事例で学ぶLINEを活用したゴミ関連DXまとめ～10月29日無料開催！」を、10月29日（水）13:00～14:00にオンラインで無料開催します。

本セミナーでは、環境課・廃棄物担当業務に直結する“ごみ関連機能”を横断的に取り上げ、実際の自治体事例やデモを交えて、運用イメージを短時間で把握いただける内容です。

当日ご紹介する主な機能・事例

・ごみ分別検索／出し方案内：佐賀県鹿島市

・ごみ情報のお知らせ配信：兵庫県伊丹市

・AIによる問い合わせ対応：福岡県宮若市

・不法投棄通報受付：岩手県紫波町

・粗大ごみ申込：デモ環境

などを予定しています。

LINE公式アカウント上での住民向け案内から、予約・申込、通報受付、AI応対までを一気通貫で確認いただけます。廃棄物分野でのデジタル活用を検討中の自治体職員の方や、既存運用の見直しをご検討中の担当者の方に、最新の実践例を紹介します。

DX推進やLINE活用をご検討中の自治体職員の皆様のご参加をお待ちしております。

■セミナー概要

- セミナー名：第26回スマート公共ラボ活用事例セミナー～ごみ関連DXまとめ～- 開催日時：2025年10月29日(水)13:00~14:00- 開催場所：オンライン(ZOOM)- 参加費：無料- 参加対象：自治体職員- プログラム：1.スマート公共ラボについて2.最新事例に学ぶLINEを活用したゴミ関連DX3.質疑応答

お申し込み方法【LINE/WEBフォーム/電話】

スマート公共ラボLINE公式アカウントを友だち追加し「イベント」から申込み。または、Webフォーム、電話より

LINE：スマート公共ラボLINE公式アカウント：LINE ID @169hntco

WEBフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXmISlmzCuLVSTIUY0QvLkPHVhpIWECpZ-Fr6i0VPKZPzU4Q/viewform

電話：03-6303-9818(GovTech事業部)

■スマート公共ラボLINE公式アカウントからお申し込み

1.スマート公共ラボのLINEアカウントに友だち登録

2.リッチメニュー「イベント」をタップし、タイムラインのイメージ画像「活用事例セミナー」をタップ

3.必要事項に入力いただきお申込み完了

4.お申込み完了後、セミナー開催場所のZOOM URLがご確認いただけます。

LINE ID @169hntco

このような自治体職員の方におすすめ

- DX推進や電子申請のご担当者様- 自治体のLINE公式アカウント運用ご担当者様- LINEを活用して自治体の様々な課からの情報のセグメント配信化やオートメーションを行いたい方- 災害、防災のDX推進のご担当者様- 災害時に素早く住民に避難場所など災害情報を提供したい方- ごみ分別案内などの、お問合せ対応業務を効率化したい方- 健診や施設などの予約管理システムのご担当者様- その他、LINEを活用したDX推進にご関心のある方

スマート公共ラボについて

スマート公共ラボは、役所での各種窓口業務や、お問い合わせ対応をLINEで完結でき、業務の効率化と住民の利便性向上させる行政DXソリューションです。

導入にあたり、企画段階からコンテンツ内容を相談しながら設計し、住民と職員の双方にとって満足して利用できるようサポート、リリース後も原課様が自走して運用できる支援致します。現在、全国160以上の自治体が導入。

「スマート公共ラボ」はLINEを行政DXのツールとして活用することで、行政手続きのデジタル化・広報・子育て・生活・防災・コロナ対応・観光・ふるさと納税など、多くの分野で住民サービスを展開することが可能です。

「スマート公共ラボ」は今後も同プログラムの導入支援を積極的に行うことを通じて、全国の自治体や公共機関のデジタル化・DX推進に貢献してまいります。

参考：スマート公共ラボ導入先一覧

https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/govtech-news/govtech-clients/#i

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

https://www.playnext-lab.co.jp/

設立：2016年1月

本社：〒141-0031

東京都品川区西五反田3丁目11番6号

サンウエスト山手ビル 4階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら

プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp