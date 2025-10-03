『【再放送】OSやインフラの変更を伴うOracle Database移行、最小のダウンタイムで完遂するには？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/quest-20251111/M1D



■オンプレミスからクラウド・異種環境へのOracle Database移行の検討機会の増加

クラウド移行や仮想基盤の更改、オンプレミス環境の老朽化などを背景に、Oracle Databaseを異なるインフラ環境へ移行する企業が増えています。特に近年は、コスト最適化やシステム統合を目的に、OSや構成の異なる基盤への移行を選択するケースも多く見られます。こうした環境変化に対応するためには、従来とは異なる視点での設計と事前の技術的な見極めが不可欠になっています。





■異なるOS、インフラ間の設計ミスによる移行トラブルと停止時間の長期化への不安OSや構成の違いを十分に考慮しないまま進めた結果、移行後にシステムが正常に動作しない、あるいは移行中のダウンタイムが予想以上に長引くといったトラブルが発生するケースが後を絶ちません。特に、業務を止められないミッションクリティカルなシステムにおいては、移行方式の選定や設計段階での判断ミスが大きなリスクになります。にもかかわらず、現場では「どの方式を選ぶべきか」「どこに注意すべきか」が分かりづらいという声が多く聞かれています。■移行方式の比較、事例を通じて学ぶ実践的な進め方と設計の勘所を紹介本セミナーでは、Oracle Databaseを異なるインフラ環境へ安全かつ効率的に移行するための設計上の注意点と、代表的な移行方式の比較・選定ポイントを解説します。レプリケーションツール「SharePlex」を活用した移行アプローチを事例を交えて詳しくご紹介します。設計の落とし穴や移行途中でのつまずきを未然に防ぐために、現場で役立つ具体的な知見をお届けします。■主催・共催クエスト・ソフトウェア株式会社富士通株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

