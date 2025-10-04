【TAKUMIモーターオイル】ホームページをリニューアル

リニューアルの背景と目的

株式会社TAKUMIモーターオイル

2025年10月3日、株式会社TAKUMIモーターオイルは、公式ホームページを全面的にリニューアルいたしました。私たちは創業以来、エンジンオイルや添加剤を中心に、自動車・バイク愛好家の皆様に高品質な製品をお届けしてまいりました。

今回のリニューアルは、事業拡大や新製品のラインナップ拡充に伴い、お客様によりわかりやすく情報をお届けすることを目的としています。特に当社のお客様は”愛車を守るための製品”を、インターネットを通じて購入するケースが増えています。そのニーズに応えるために、製品情報の検索性や購入ページへの導線を改善し、初めてTAKUMIブランドを知った方にも安心してご利用いただけるように配慮しました。

ブランドの想いを重視してお伝えします新しいホームページの特徴

リニューアル後のホームページは、最新のデザインを採用し、スマートフォンやタブレットでも快適に閲覧できるレスポンシブ対応を実現しました。さらに、エンジンオイルや添加剤の製品ページでは、性能特性や粘度などの詳細情報を従来よりも見やすく掲載しています。

また、オイル交換やメンテナンスに関する解説記事や動画を充実させ、DIY整備を行うユーザーの方々に役立つ情報を今後より一層力を入れ提供してまいります。モータースポーツファンに向けたレース活動のレポートや、開発チームからの技術コラムなども発信することで、「愛車を守る品質。」というコンセプトをお客様と共に育てていく場として進化させます。

今回のリニューアルは、単なるデザインの変更ではなく、お客様のカーライフをより豊かにするための情報発信基地としての役割強化を意味しております。

製品群は３つの柱へ

今後の展望とお客様へのメッセージ

株式会社TAKUMIモーターオイルは、これからも「愛車を守る品質。」を追求し続け、エンジンオイルをはじめとする幅広い製品を通じて、お客様のカーライフを支えてまいります。

ホームページのリニューアルはその第一歩であり、今後はさらに新製品の情報発信、販売店との連携強化、そしてオンライン購入の利便性向上を目指してまいります。クルマ、バイク、マリンスポーツを愛するすべての方々が、より快適で安心できる走行を楽しめるように、私たちは進化を続けます。

ぜひ新しく生まれ変わったホームページをご覧いただき、最新情報や製品の魅力を体感してください。

これからもTAKUMIモーターオイルは、皆様の信頼できるパートナーとして走り続けます。

”クルマ好きのカーライフを豊かに”

”愛車を守る品質。”



TAKUMIモーターオイル公式ホームページ

URL：http://www.takumi-motoroil.co.jp