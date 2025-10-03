自民党の総裁選を機にカレー業界で「石破カレー」が再び話題に！そのためカレー大學で緊急解説会を開催！安倍晋三前総理の「カツカレー」などの総裁選と関係が深いカレー！横須賀海軍カレーが地元のあの方はどうか？

株式会社カレー総合研究所[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mwDWqKJThBY ]

テレビでお馴染みのカレー専門のコンサルティング会社である株式会社カレー総合研究所（所長：井上岳久／東京都渋谷区）は、傘下のカレーのプロフェッショナル育成機関「カレー大學」の学長、井上岳久がYouTubeチャンネル「カレー大學学長ゼミ」でカレー政治経済学「石破カレー」として、「日本の首相が国際会談でふるまったカレーとは？！」を公開しましたが、自民党の総裁選で話題になっているため、解説会を開催します。

チャンネル名：井上岳久のカレー大學学長ゼミ

チャンネルURL：https://m.youtube.com/channel/UC0cY2hF4gb0qQQSv0VrQIeA/about

チャンネル内容：ゼミ形式でカレーのあらゆる事象を解明していきます。

幅広いカレーの世界をゼミ生とともに深く学び、

一緒に探求していきます。まるで大学のゼミのように、

毎回一つのテーマをじっくり掘り下げていきます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pxc_w4LV894 ]

課 目： カレー政治経済学

タイトル： 石破カレー

テーマ： 首相が国際会談でふるまったカレーとは？

内 容： 2025年8月某日、日本と韓国の関係に新たな歴史が刻まれました。石破茂総理（当時）が、

なんと韓国の李在明大統領に、自ら作ったカレーを振る舞ったのです！

現役の総理大臣が、海外の要人に手作りの料理を振る舞うなんて、前代未聞。

一体なぜ、石破総理はカレーを選んだのでしょうか？この歴史的サプライズの裏側には、

単なる友好関係を超えた、深いメッセージが隠されているのかもしれません。

この特別なカレーについて、カレー界の第一人者である井上岳久氏が徹底分析！

実は、井上氏は石破氏が農林水産大臣だった頃、大臣室で「カレー会談」を開いたことが

あります。そんな深い繋がりを持つ彼だからこそ知る、石破総理のカレーへの情熱や、

その味に込められた想いを、じっくりと解説します。

単なる料理ではない、外交の舞台裏で起きた「カレー・サプライズ」。

この動画を見て、あなたもその秘密を解き明かしましょう

総裁選とカレーについて

🍛 安倍晋三氏の「勝負」のカツカレー

最も有名なのが、2012年自民党総裁選の直前に、安倍晋三元首相が食したカツカレーのエピソードです。これは、「カツ＝勝つ」というストレートな験担ぎとして知られています。高額なカツカレーが話題になるという側面もありましたが、大きな勝負を前に、縁起を担ぎ、活力を得るための「勝負飯」として、その後の勝利（総裁再選、そして首相再登板）と結びつけられ、広く語り継がれました。

🍛 石破茂氏の「カレー愛」と大衆性

総裁選にたびたび出馬してきた石破茂首相は、政界きっての大のカレー愛好家として知られています。石破氏は自身のブログやテレビ番組で頻繁にカレーへの愛を語り、カレーへのこだわりが有名です。石破氏の「カレー愛」は、庶民的な感覚や親しみやすさをアピールする側面もあり、選挙戦における大衆性と結びつけて語られることもあります。

🍛 小泉進次郎氏と「海軍カレー」の地元ブランド

総裁候補として注目される小泉進次郎氏は、自らの地盤である神奈川県横須賀市の名物、横須賀海軍カレーをアピールしています。横須賀海軍カレーは、地域ブランドとして確立されており、伝統や地元愛を象徴するメニューです。小泉氏が総裁選に出馬する際には、この「海軍カレー」が地元愛をアピール、政策や理念とは別の側面で話題性を提供する可能性を秘めています。

カレー総合研究所

「カレー総合研究所」は、 カレーを通した日本全体の食文化、 健康食としてカレーの普及による健康面からのアプローチなど、 日本総国民が大好物で国民食とまで言われているカレーをさらに盛り上げ、 発展させることを目的とします。

