カー用品ブランド『KURUMARCHE（クルマルシェ）』がAmazonへ出店開始！

石川県金沢を拠点とするKURUMARCHEは、運転を楽にする・運転を楽しくすることを重視した商品を提供することで、クルマとそのオーナーの生活を豊かにし、クルマや仲間との想い出を増やすことを目指しています。

「KURUMARCHE」とは？

「KURUMARCHE」は、ヘッドレスト取付ネックパッド「RAKUNECK（ラクネック）」を第一陣商品として2025年10月に販売を開始しました。

今後は、需要はあっても「クルマとの想い出を増やす」ことに繋がらないような商品は販売せずに、使うことでカーライフが豊かになる、クルマへの愛着が増すことに寄与できるような、徹底した想い出ファーストを追求していきます。

「KURUMARCHE」の製品は「整体サロン ノーリミット」オーナー整体師である湯川国俊さんをはじめとする、理学療法士・プロダクトデザイナー・3Dパラメトリックデザイナーの方が徹底監修し、ただの雑貨で終わらせるのではなく「想い出を増やせる」効果と品質にこだわっています。

Amazon出店の詳細

Amazon公式ストアURL：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D4C11206-4C65-4453-A715-27A9229B4F36

購入フォーム：https://manager.ecai.jp/optin/1?ecaiad=cnj5MCap

2025年10月3日より、「KURUMARCHE」の商品がAmazonで購入可能となりました。

これにより、より多くのお客様に当社の製品を手軽にお届けすることが可能となります。

お問い合わせ先

KURUMARCHE

【E-mail】info@kurumarche.jp

【公式 HP】https://kurumarche.jp/

【公式 Instagram】https://www.instagram.com/kurumarche_official/