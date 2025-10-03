少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「少数株ドットコム」）は、株式会社シイネクレーンテクニカル（代表取締役：椎根 保典、本社：茨城県土浦市、以下「シイネクレーンテクニカル」）の株式取得に関する契約（以下「本契約」）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．本契約の目的

シイネクレーンテクニカルは、建設機械・クレーン関連の技術サービスを提供し、地域に根ざした事業基盤を築いてきた企業です。今後も堅実な成長が期待される中、当社は株式取得を通じて中長期的な企業価値向上を支援してまいります。

当社は、経営陣・従業員・関係者との建設的な対話を通じ、AI導入支援や人材育成研修による業務効率化、財務戦略や収益性改善のサポート、従業員の処遇改善と給与水準の向上といった施策を推進し、持続的成長と投資リターンの拡大に努めます。

さらに、当社は短期的な利益追求にとどまらず、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。営利企業として利益や売上を伸ばすことは前提であるものの、それ以上に、日本人が世界で伍して勝ち抜くための金融力・政治力・文化力の涵養に資することを至上命題としています。

この理念を社会的な潮流へと成長させるため、従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。

なお、当社会長は生涯において自身の財産の95％を政治的ミッションのために寄付することを約束しており、その理念の徹底を体現しています。

２．本契約の概要

少数株ドットコムは、シイネクレーンテクニカル株式を取得いたしました。

企業名｜株式会社シイネクレーンテクニカル

所在地｜茨城県土浦市板谷１-７１０-３８

代表者の氏名｜椎根 保典

事業内容｜建設機械・クレーン関連技術サービス

３．当社の取り組み姿勢

当社は引き続き、非上場株主に流動性ある選択肢を提供するとともに、自社での株式買取を積極的に行い、社会的責任ある株主として企業統治体制の強化に寄与してまいります。株主と企業の双方にとって、公正で開かれた環境を構築することを基本方針としています。

■会社概要

少数株ドットコム株式会社 （ https://www.shosukabu.com/ ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜山中 裕

事業内容｜委任状争奪などの会社支配権の争いに関するコンサルティング、会社法の紛争の予防や対応に関するアドバイザリー業務、創業家や資産家に対するフィナンシャルアドバイザリー業務、企業統治体制の構築に関するコンサルティング、ベンチャー投資など

◆少数株ドットコム株式会社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、この原則に沿って投資先企業をモニタリングし、投資先企業と対話を行っています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/



以上