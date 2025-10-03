少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「少数株ドットコム」）は、京北計器工業株式会社（代表取締役：藤野 浩太郎、本社：東京都板橋区、以下「京北計器工業」）の株式取得に関する契約（以下「本契約」）を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．本契約の目的

京北計器工業は、精密機械器具、「数取器」「回転計」などの製造販売を行う老舗企業であり、創業以来長期にわたり堅実な経営基盤を築いてきました

当社は京北計器工業の株式を取得し、同社のガバナンス強化および持続的成長に寄与することを目的としています。

当社は、京北計器工業の経営陣・従業員・関係者との建設的な対話を通じて、

遊休・非中核不動産の活用による企業価値向上

AI導入支援や人材研修による業務効率化

収益性改善と従業員処遇の向上

といった施策を提案し、中長期的な企業価値と投資リターンの拡大を目指します。

さらに当社は、短期的な利益追求にとどまらず、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして掲げています。営利企業として利益・売上を伸ばすことを前提としつつ、それ以上に、日本人が世界に伍して勝ち抜くための金融力・政治力・文化力の涵養に資することを至上命題としています。

なお、当社会長は生涯において財産の95％を政治的ミッションのために寄付することを約束しており、理念の徹底を体現しています。

２． 本契約の概要

少数株ドットコムは、京北計器工業株式を取得いたしました。

企業名｜京北計器工業株式会社

所在地｜東京都板橋区中丸町３９-１５

代表者｜藤野 浩太郎

設立年月｜昭和３０年１月

資本金｜1,000万円

事業内容｜数取器及び回転計の製造・販売製造および販売

３．当社の取り組み姿勢

当社は引き続き、非上場株主に流動性ある選択肢を提供するとともに、自社による株式買取を積極的に行い、社会的責任ある株主として企業統治体制の強化に寄与することを基本方針としています。

少数株主と企業双方にとって、公正で開かれた環境を構築し、持続的成長に向けた投資を推進してまいります。

■会社概要

少数株ドットコム株式会社 （ https://www.shosukabu.com/ ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜山中 裕

事業内容｜委任状争奪などの会社支配権の争いに関するコンサルティング、会社法の紛争の予防や対応に関するアドバイザリー業務、創業家や資産家に対するフィナンシャルアドバイザリー業務、企業統治体制の構築に関するコンサルティング、ベンチャー投資など

◆少数株ドットコム株式会社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、この原則に沿って投資先企業をモニタリングし、投資先企業と対話を行っています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

以上