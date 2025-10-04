株式会社Gハウス、YouTubeルームツアーチャンネルにタレント川崎美千江さんを起用！10月4日（土）配信開始

株式会社Gハウス

株式会社Gハウス（本社：大阪府大阪市旭区、代表取締役：趙 晃啓）は、当社が運営するYouTubeルームツアーチャンネルにおいて、タレントの川崎美千江（かわさき・みちえ、崎＝たつさき）さんを新たに起用することを発表いたします。川崎さんが登場する初のルームツアー動画は、2025年10月4日（土）公開です。

【起用の背景】

GハウスのYouTubeチャンネル「Gハウスのルームツアーチャンネル」はチャンネル登録者数2.94万人。家事ラクを実現する間取り、家族の健康や省エネを叶える住宅性能など、実際の暮らしにおける魅力を中心にお伝えし、幅広い視聴者から支持をいただいています。この度、より幅広い視聴者層に理想の住まいを実現する喜びや共感をお届けするため、長年関西の朝の顔として親しまれている川崎美千江さんを起用させていただきました。

今回の起用により、川崎さんの持つ親しみやすい人柄と、主婦・子育て目線でのリアルなコメントを通じて、視聴者の皆様にとって一層分かりやすく、共感を得られる情報発信を実現してまいります。

起用後、初のルームツアーは本日18時YouTubeにて公開！

2025年10月4日（土）公開のルームツアー動画を川崎さん起用後第一弾として配信を開始いたします。今後の新しい動画は隔週土曜日18時に配信予定です。

初回は以下よりご覧いただけます。

※動画は本日10月4日（土）の18時から視聴可能です（それまでは非公開設定となっております）

川崎美千江さんよりコメント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uUCanOkuESs ]

「住まいは家族にとって安心できる大切な場所です。2児の母として、主婦としての視点を活かしながら、皆さまにリアルで役立つ情報をお届けできればと思います。ぜひ楽しみにしてください。」

■川崎美千江さんについて

川崎美千江さんは、ABCテレビ「おはよう朝日です」にて24年間レポーターを務め、“ミッチー”の愛称で関西の朝を元気にしてきた人物です。現在は同番組のコメンテーターとしても活躍。さらに、2児の母として2014年から門真市子育て支援親善大使を務めるなど、家庭や子育てに寄り添った活動にも取り組んでいます。

株式会社Gハウスについて

株式会社Gハウスは、大阪・奈良を拠点に新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開。高い性能とデザイン性を両立させた提案と安心のサポートを通じて、理想の住まいの実現をサポートしています。YouTubeルームツアーチャンネルでは、最新の施工事例や暮らしの工夫を紹介し、多くの視聴者から支持を得ています。

あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。

性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。

次の世代に受けつないでいくために。

【会社概要】

企 業 名 ： 株式会社Gハウス

所 在 地 ： 〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森2-23-12

代 表 者 ： 代表取締役 趙 晃啓

事業概要： 注文住宅、不動産業、外構、賃貸業

拠点 ： 豊中オフィス

〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1-2-8

奈良オフィス

〒630-8244 奈良県奈良市三条町606-7 スクエア奈良三条1階

不動産・外構オフィス

〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森6-3-25 エクセレント新森1階

Gハウス公式HP(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=YouTube_renewal251004)＞

【本件に関するお問合わせについて】

株式会社Gハウス 広告・マーケティング部

E-Mail：mktg@g-house.osaka.jp