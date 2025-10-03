秋におうち時間が熱く…応援席はテレビの前！～サガテレビ プロスポーツ５戦を生中継～

株式会社サガテレビ

サガテレビでは、10月・11月に開催される県内プロスポーツのリーグ戦5試合

（バスケットボール：B1リーグ2試合、バレーボール：SVリーグ2試合、サッカー：J2リーグ1試合）を生中継！そのうち、バスケ・バレーは、注目のホーム開幕戦もお届けします。

■佐賀バルーナーズ(B1リーグ）

佐賀県初のプロバスケチーム・佐賀バルーナーズは、2018年の誕生からわずか5年でB1昇格を果たし、今季でトップリーグ3年目。新メンバーも加入しパワーアップしたチームが悲願の日本一へ向け、ファンとともに開幕ダッシュに挑む姿を生中継！

■ＳＡＧＡ久光スプリングス(SVリーグ)

指揮を執るのは、元日本代表監督・中田久美ヘッドコーチ。2012-13シーズンに久光を率いた際は史上初の公式戦5冠を達成。その後、東京五輪で監督も務めた指揮官が再び久光へ。世界バレーで活躍した選手たちもホーム・SAGAアリーナで躍動します。王座奪還を目指すチームによる渾身のホーム初戦を元日本代表・新鍋理沙さんと石井優希さんの生解説でお送りします。

■サガン鳥栖（J2リーグ）

クラブ史上初のJ2降格から最短でのJ1復帰を目指すサガン鳥栖。シーズン終盤の緊迫感ある昇格争いで、サポーターとチームが一丸となり、再びトップリーグの舞台へと駆け上がる姿を、涼しい秋に熱くお届けします。

試合を見たら豪華景品が当たるプレゼント企画も実施。サガテレビが県内スポーツを超満足のラインナップでお送りします！この秋、テレビの前が最前列の応援席に！

■番組概要■

【10月4日(土) バスケットボールB1リーグ開幕戦】

佐賀バルーナーズ vs 滋賀レイクス （SAGAアリーナ）

放送時間：午後2時00分～

解説：鈴木龍雄(佐賀バルーナーズアカデミーコーチ)

実況：川野優也(サガテレビアナウンサー)

【10月18日(土) バレーボールSVリーグ ホーム開幕戦(1戦目)】

SAGA久光スプリングス vs クインシーズ刈谷 (SAGAアリーナ)

放送時間：午後2時00分～

解説：新鍋理沙（元久光スプリングス選手 ロンドン五輪３位）

実況：川野優也(サガテレビアナウンサー)

【10月19日(日) バレーボールSVリーグ ホーム開幕戦(2戦目)】

SAGA久光スプリングス vs クインシーズ刈谷 (SAGAアリーナ)

放送時間：午後2時00分～

解説：石井優希（元久光スプリングス選手 リオ五輪・東京五輪に出場）

実況：川野優也(サガテレビアナウンサー)

【10月26日(日) バスケットボールB1リーグ第5節】

佐賀バルーナーズ vs 越谷アルファーズ （SAGAアリーナ）

放送時間：午後2時00分～

解説： 調整中(10月3日現在)

実況：原竹凌太朗(サガテレビアナウンサー)

【11月2日(日) サッカーJ2リーグ第35節】

サガン鳥栖 vs 徳島ヴォルティス （駅前不動産スタジアム）

放送時間：午後1時55分～

解説：調整中(10月3日現在)

実況：原竹凌太朗(サガテレビアナウンサー)

※荒天などで試合が開催されない場合は別番組を放送します