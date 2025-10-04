【クラファン開始3時間で1,000万円達成】防災・節電・ポイ活を叶える新時代のポータブル電源「ソラリッチ」が遂にデビュー
毎日使えるポータブル電源「solarich（ソラリッチ）」を運営するソラリッチ株式会社（本社：東京都荒川区、代表取締役：岩井一弘）は、2025年10月3日11時より開始したGREEN FUNDINGでのクラウドファンディングにおいて、販売開始からわずか30分で支援総額1,000万円を突破しました。
10月3日11時から14時までの3時間で1,000万円を超える支援を頂きました。
開始からわずか3時間で1,000万円を超えるご支援を頂き、プロジェクトは大きな反響をいただいております。
また、2025年10月4日15時現在でGREEN FUNDINGデイリーランキング第1位を獲得し、多くの注目とご支援をいただいております。
■GREEN FUNDING プロジェクトページ：
https://greenfunding.jp/piucrowdfunding/projects/8918
※プロジェクト期間：2025年10月3日（金）～
「ソラリッチ」は、従来の“重くてゴツくて黒い”ポータブル電源とは異なり、家庭やリビングにも自然に馴染むデザインと、毎日使いたくなる利便性を兼ね備えた新しいポータブル電源です。
防災時に役立つのはもちろん、日常の節電やポイ活（ポイント活動）まで叶える、世界初の“使うほどトクする”ポータブル電源として注目を集めています。
暮らしに溶け込みながら、もしもの備えになる。
リビングや日常に自然に馴染むデザイン
防災時に役立つのはもちろん、リビングや日常に自然に馴染むデザインで、毎日の節電やポイ活まで実現できるあたらしいポータブル電源です。
暮らしの中に溶け込みながら、もしもの備えにもなる。
唯一無二のポータブル電源「ソラリッチ」が、新しいエネルギー体験を提案します。
■GREEN FUNDING プロジェクトページ：
https://greenfunding.jp/piucrowdfunding/projects/8918
※プロジェクト期間：2025年10月3日（金）～
※ポイ活できるポータブル電源は世界初 / 自社調べ / 2025年4月調べ
＜ソラリッチについて＞
「太陽の力で人々を豊かに。」
ソラリッチ株式会社は2022年9月5日、東京都荒川区にて設立。
「防災・節電・ポイ活を1つにした、毎日使いたくなるポータブル電源 solarich（ソラリッチ）」を開発し、非常時だけでなく日常生活に自然に溶け込む新しいエネルギー体験を提供しています。
毎日の小さな「うれしい」の積み重ねが、やがて大きな循環となり、社会や地球を豊かにしていく。
ソラリッチは、その循環を生み出していくブランドです。
＜ソラリッチ株式会社 会社概要＞
社名：ソラリッチ株式会社
代表者：岩井一弘
設立：2022年9月5日
資本金：6,000万円
本社所在地：〒116-0003 東京都荒川区南千住5-17-8 クレセント南千住2F
親会社：株式会社おもてなしアース
メールアドレス：info@solarich.co.jp
公式サイト：https://solarich.co.jp/
■YouTube：https://www.youtube.com/@ソラリッチ(https://www.youtube.com/@%E3%82%BD%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81)
■Instagram：https://www.instagram.com/solarich_everyday/