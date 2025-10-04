【クラファン開始3時間で1,000万円達成】防災・節電・ポイ活を叶える新時代のポータブル電源「ソラリッチ」が遂にデビュー

写真拡大 (全4枚)

ソラリッチ株式会社

毎日使えるポータブル電源「solarich（ソラリッチ）」を運営するソラリッチ株式会社（本社：東京都荒川区、代表取締役：岩井一弘）は、2025年10月3日11時より開始したGREEN FUNDINGでのクラウドファンディングにおいて、販売開始からわずか30分で支援総額1,000万円を突破しました。




10月3日11時から14時までの3時間で1,000万円を超える支援を頂きました。



開始からわずか3時間で1,000万円を超えるご支援を頂き、プロジェクトは大きな反響をいただいております。



また、2025年10月4日15時現在でGREEN FUNDINGデイリーランキング第1位を獲得し、多くの注目とご支援をいただいております。



■GREEN FUNDING プロジェクトページ：
https://greenfunding.jp/piucrowdfunding/projects/8918


※プロジェクト期間：2025年10月3日（金）～




「ソラリッチ」は、従来の“重くてゴツくて黒い”ポータブル電源とは異なり、家庭やリビングにも自然に馴染むデザインと、毎日使いたくなる利便性を兼ね備えた新しいポータブル電源です。



防災時に役立つのはもちろん、日常の節電やポイ活（ポイント活動）まで叶える、世界初の“使うほどトクする”ポータブル電源として注目を集めています。



暮らしに溶け込みながら、もしもの備えになる。


リビングや日常に自然に馴染むデザイン


防災時に役立つのはもちろん、リビングや日常に自然に馴染むデザインで、毎日の節電やポイ活まで実現できるあたらしいポータブル電源です。



暮らしの中に溶け込みながら、もしもの備えにもなる。


唯一無二のポータブル電源「ソラリッチ」が、新しいエネルギー体験を提案します。




■GREEN FUNDING プロジェクトページ：
https://greenfunding.jp/piucrowdfunding/projects/8918


※プロジェクト期間：2025年10月3日（金）～



※ポイ活できるポータブル電源は世界初 / 自社調べ / 2025年4月調べ




＜ソラリッチについて＞


「太陽の力で人々を豊かに。」


ソラリッチ株式会社は2022年9月5日、東京都荒川区にて設立。


「防災・節電・ポイ活を1つにした、毎日使いたくなるポータブル電源 solarich（ソラリッチ）」を開発し、非常時だけでなく日常生活に自然に溶け込む新しいエネルギー体験を提供しています。



毎日の小さな「うれしい」の積み重ねが、やがて大きな循環となり、社会や地球を豊かにしていく。


ソラリッチは、その循環を生み出していくブランドです。




＜ソラリッチ株式会社　会社概要＞



社名：ソラリッチ株式会社


代表者：岩井一弘


設立：2022年9月5日


資本金：6,000万円


本社所在地：〒116-0003 東京都荒川区南千住5-17-8 クレセント南千住2F


親会社：株式会社おもてなしアース


メールアドレス：info@solarich.co.jp


公式サイト：https://solarich.co.jp/



■YouTube：https://www.youtube.com/@ソラリッチ(https://www.youtube.com/@%E3%82%BD%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81)


■Instagram：https://www.instagram.com/solarich_everyday/