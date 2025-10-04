【クラファン開始3時間で1,000万円達成】防災・節電・ポイ活を叶える新時代のポータブル電源「ソラリッチ」が遂にデビュー

ソラリッチ株式会社

毎日使えるポータブル電源「solarich（ソラリッチ）」を運営するソラリッチ株式会社（本社：東京都荒川区、代表取締役：岩井一弘）は、2025年10月3日11時より開始したGREEN FUNDINGでのクラウドファンディングにおいて、販売開始からわずか30分で支援総額1,000万円を突破しました。

10月3日11時から14時までの3時間で1,000万円を超える支援を頂きました。

開始からわずか3時間で1,000万円を超えるご支援を頂き、プロジェクトは大きな反響をいただいております。

また、2025年10月4日15時現在でGREEN FUNDINGデイリーランキング第1位を獲得し、多くの注目とご支援をいただいております。

■GREEN FUNDING プロジェクトページ：

https://greenfunding.jp/piucrowdfunding/projects/8918

※プロジェクト期間：2025年10月3日（金）～

「ソラリッチ」は、従来の“重くてゴツくて黒い”ポータブル電源とは異なり、家庭やリビングにも自然に馴染むデザインと、毎日使いたくなる利便性を兼ね備えた新しいポータブル電源です。

防災時に役立つのはもちろん、日常の節電やポイ活（ポイント活動）まで叶える、世界初の“使うほどトクする”ポータブル電源として注目を集めています。

暮らしに溶け込みながら、もしもの備えになる。リビングや日常に自然に馴染むデザイン

防災時に役立つのはもちろん、リビングや日常に自然に馴染むデザインで、毎日の節電やポイ活まで実現できるあたらしいポータブル電源です。

暮らしの中に溶け込みながら、もしもの備えにもなる。

唯一無二のポータブル電源「ソラリッチ」が、新しいエネルギー体験を提案します。

■GREEN FUNDING プロジェクトページ：

https://greenfunding.jp/piucrowdfunding/projects/8918

※プロジェクト期間：2025年10月3日（金）～

※ポイ活できるポータブル電源は世界初 / 自社調べ / 2025年4月調べ

＜ソラリッチについて＞

「太陽の力で人々を豊かに。」

ソラリッチ株式会社は2022年9月5日、東京都荒川区にて設立。

「防災・節電・ポイ活を1つにした、毎日使いたくなるポータブル電源 solarich（ソラリッチ）」を開発し、非常時だけでなく日常生活に自然に溶け込む新しいエネルギー体験を提供しています。

毎日の小さな「うれしい」の積み重ねが、やがて大きな循環となり、社会や地球を豊かにしていく。

ソラリッチは、その循環を生み出していくブランドです。

＜ソラリッチ株式会社 会社概要＞

社名：ソラリッチ株式会社

代表者：岩井一弘

設立：2022年9月5日

資本金：6,000万円

本社所在地：〒116-0003 東京都荒川区南千住5-17-8 クレセント南千住2F

親会社：株式会社おもてなしアース

メールアドレス：info@solarich.co.jp

公式サイト：https://solarich.co.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@ソラリッチ(https://www.youtube.com/@%E3%82%BD%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81)

■Instagram：https://www.instagram.com/solarich_everyday/