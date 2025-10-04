国分寺マルイ初開催！長崎・佐賀の逸品が大集合！いいもの、はるばる。『よかもん物産展』～長崎・佐賀～

株式会社丸井グループ

国分寺マルイ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fにて、長崎・佐賀の逸品を集めた『よかもん物産展』を10月14日（火）まで開催中です。

■「よかもん物産展」とは

長崎県・佐賀県の商工会がタッグを組み、それぞれの逸品を期間限定でお届けする物産展です。大自然に育まれた長崎と佐賀の海の幸・山の幸合計140点もの商品をご用意いたしました。それぞれの商工会が選んだ地域の逸品をぜひお買い求めください。

■長崎県の商品一例

【長崎カステラ糖庵 長崎本舗】和三盆カステラ0.5号（10切れ） 税込1,188円

高級和三盆糖を使用した上品な風味。「長崎カステラ糖庵」の特徴でもある「底ザラメ糖」に加え、特別に「和三盆糖」、当店独自に飼育されたカステラ専用卵「新太陽卵」を使用しております。通常のカステラより深い味わいに焼き上げました。定番よりワンランク上のカステラです。

【RiriKana sweets】りりかなどら焼き（つぶあん）（1個） 税込280円

菓子職人が手焼きで仕上げた米粉ブレンドのオリジナル生地によるふわもち食感の皮に、甘すぎない餡を挟んだ極上どら焼き！一口食べれば笑顔のなれる一品♪

【漁師がつくる塩辛専門店 楓帆】marude ikasashi（ゆず） 税込1,500円

長崎・九十九島産アオリイカを漁師が水揚げ直後にさばき、無添加栽培のゆず皮と辛みの効いたゆず胡椒で仕上げました。わた不使用で臭みがなく、刺身のような甘みとねっとり食感が魅力。旬のゆずを真空パック・急速冷凍し、香りと風味を閉じ込めています。

【対馬久兵衛商店】対馬とんちゃんのタレ 税込1,080円

「対馬とんちゃん」とは、対馬市に昔から伝わる伝統豚肉料理で、ご当地グルメの祭典第7回「B-1グランプリ」で銀賞を受賞した対馬自慢のメニュー。醤油や味噌をベースにした甘辛タレに豚肉を漬け込み野菜と炒めるだけで、対馬人の家庭の味、ソウルフードである「対馬とんちゃん」の完成です。

【ルモンド風月】あわび最中（4個入り） 税込1,080円

五島で昔から親しまれている、あわびを模した最中に特製あんこと求肥餅をつめた商品です。

【長田食品】国産コラーゲンたっぷりあご旨だし 税込各1,836円

長崎県産『焼きあご』『いりこ』『しいたけ』など厳選した国産素材100％のだしパック。原料の旨みがしっかり引き出されるので、塩を一切使用せず、完全無添加で離乳食にも安心。魚由来のコラーゲンは消化吸収が良くカルシウムが豊富。手軽に使える、栄養機能食品の「だしパック」です。健康的でおいしい料理づくりにお役立てください。

【海産物のわたなべ】飛魚だし 税込1,048円

あごだしをお手軽にお使いいただける、希釈のつゆタイプです。だしの中には炭火焼きあご1尾と昆布を1片入れています。今までにない深い味わいの出汁です。用途に合わせて5倍から20倍に希釈してお使いください。

【平戸クジラワールド】くじら商品 税込各600～1,200円

「生皮くじら」「鯨の竜田揚げ」「ゆでうねスライス」「ゆでうねスライス」「鯨のたたき」「湯引きくじら」をご用意しております。

【宇久島かわむら】かんころ餅 税込各800円

宇久島かわむらでは、かんころ餅の原料に「豊かな自然の中で育ったサツマイモ」を厳選して使用。そのまま食べてもおいしいサツマイモを茹でて寒風にさらし、「かんころ」に仕上げた上で餅米と一緒に蒸して突き上げました。

素材の旨味と甘みがぎゅっと詰まった宇久島の名産品になっています。

■佐賀県の商品一例

【（有）フクダ製茶園】嬉野やくぜん茶 税込300円

嬉野やくぜん茶は、伝統ある嬉野茶に、季節や体調に合わせた薬膳素材を合わせた、香り豊かでやさしい味わいのお茶です。自然の恵みをおいしく手軽に取り入れられるよう、心と体に寄り添うブレンドを目指しました。お湯を注ぐと薬膳素材がふわりと広がり、見た目にも美しく、季節の景色のように楽しめます。一煎分の使い切りタイプで、気軽に取り入れやすく、贈りものにもおすすめです。

【佐賀冷凍食品（株）】佐賀県産のれんこんそのままチップス 税込486円

佐賀県白石産の蓮根を、圧搾製法のなたね油でからっと揚げたシンプルなれんこんチップス。余計なものを使わず素材の美味しさをそのままお楽しみいただけます。おやつやおつまみ、サラダ等のトッピングにおすすめ。

【新日本製陶（株）】茶香炉 税込5,500円

お茶の葉に熱を加えて、香りを楽しむための香炉のことを茶香炉（ちゃこうろ）といいます。

香炉のなかにろうそくを立てて、その熱で上皿の茶葉を温めて香りを出す道具で、部屋に漂うお茶の香りが気分をリラックスさせてくれる天然のアロマテラピーです。

【（株）森うなぎ屋】炭火焼・サバの蒲焼（2枚入り） 税込756円

佐賀県で行列ができるうなぎ屋の「極上最高級」サバの蒲焼。うなぎ蒲焼のタレに二度付けし、ノルウェー産の脂ののったサバの旨みをしっかりととじこめた、初めてのおいしさ！炭火焼・タレにこだわった手焼きのサバをご家庭でぜひご賞味ください！！

【昭月堂】塩レモンケーキ 税込270円

唐津の太陽と海が育んだレモンと塩を使い、一つひとつ丁寧に焼き上げた塩レモンケーキ。

やさしい甘さに、塩のまろやかさとレモンの爽やかさが重なり、心ほどける味わいに。

素材本来の風味を大切にした、昭月堂ならではの逸品です。

■ イベント概要

開催期間 ：2025年10月1日（水）～10月14日（火）

開催場所 ：国分寺マルイ １F カレンダリウム

営業時間 ：10:00～20:30（最終日は19:00終了）

