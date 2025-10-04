¡ÚÇ¯ÆâºÇ¸å¡ª¡Û¿åÃæ¥É¥íー¥ó°ÂÁ´Àø¹ÒÁà½Ä»ÎÇ§Äê¹Ö½¬¤ò11·î¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡Ã¼õ¹ÖÀ¸Êç½¸³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¡ÊÅìµþ±Ä¶È½ê¡§ÂæÅì¶è¾åÌî¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ¹¯¹¨¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¿åÃæ¥É¥íー¥ó¶¨²ñ¤¬Äê¤á¤ëÌ±´Ö»ñ³Ê¡Ö¿åÃæ¥É¥íー¥ó°ÂÁ´Àø¹ÒÁà½Ä»Î¡×¤ÎÅìµþ³«ºÅ¹Ö½¬¤ò11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö½¬¤Ï¡È°ÂÁ´¤ËÁà½Ä¤Ç¤¤ë°ìÄê¥ì¥Ù¥ë¡É¤ËÅþÃ£¤·¤¿¿Íºà¤ò°éÀ®¡¦Ç§Äê¤¹¤ë¸ø¼°¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¡¢ºÂ³Ø¤È¼Âµ»±é½¬¤ò2Æü´Ö¤Ç½¸ÃæÅª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¿åÃæ¤ò¸«¤ëÎÏ¡É¤¬¥¤¥ó¥Õ¥é°Ý»ý´ÉÍý¤Î´Î¤Ë
À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÂè1¼¡¹ñÅÚ¶¯ð×²½¼Â»ÜÃæ´ü·×²è¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×¤Ç¡¢AI¡¦¥É¥íー¥óÅù¤Î¿·µ»½Ñ³èÍÑ¤È¡ÈÍ½ËÉÊÝÁ´·¿¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡É¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÌÀµ¡£¿åÃæ¹½Â¤Êª¤Î³Î¼Â¤ÊÅÀ¸¡¡¦¿ÇÃÇ¤¬¤è¤ê½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Î¿åÃæ¥É¥íー¥ó´ØÏ¢»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÁÏÑ¡¦¥À¥à¡¦¶¶µÓ¡¦±áÄé¡¦¼è¿å¸ý¡¦²¼¿å¡¦¿å»º»ÜÀß¤Ê¤É¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤ä¶¹¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¡Ö°ÂÁ´¡¦¾ÊÎÏ¡¦¹â¸úÎ¨¡×¤ÊÅÀ¸¡¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¼¨¤»¤ë¡Èµ»Ç½¤È°ÂÁ´¡É¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶¨²ñÇ§Äê¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö½¬¤ÎÆÃÄ§¡Ê3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
- °ÂÁ´ºÇÍ¥Àè¤Î¸ø¼°¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡§µ¡ÂÎ¤Î¹½Â¤¤ä»È¤¤Êý¡¢Ë¡Îá¤ä¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Ä±¿ÍÑÊýË¡¤Ê¤É¡¢¶¨²ñ¤¬Äê¤á¤ëÍ×·ï¤Ë½àµò¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¿åÃæ¤Ç¼Âµ¡¤òÁàºî¡§¼Âµ¡¤ÎÅÀ¸¡～µ¯Æ°¡¢Àø¹Ò¡¢ÅÀ¸¡¼êË¡¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
- ÅÔÆâ¤Ç2Æü´Ö¤Ç½¤Î»¡§¾ì½ê¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤¤¤¤ÅìµþÅÔÆâ¡£³Ø²Ê¡Ê1ÆüÌÜ¸á¸å¡Ë¤È¼Âµ»¡Ê2ÆüÌÜ¸áÁ°¡Ë¤Î2Æü¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¹Ö¤µ¤ì¤¿Êý
- ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¡¿¥¼¥Í¥³¥ó¡¿Â¬ÎÌ¡§¿åÃæÉôÅÀ¸¡¡Ê¶¶µÓ¡¢¸î´ß¡¢´ðÁÃ¡¢¥À¥à¡¢¥¢¥ó¥«ー¤Ê¤É¡Ë
- ¼«¼£ÂÎ¡¦¸ø±Ä´ë¶È¡§¹ÁÏÑ»ÜÀß¡¦¾å²¼¿åÆ»¡¦ËÉºÒ¡¦¹ÁÏÑ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É
- ¿å»º¡¦ÍÜ¿£¡§ÄêÃÖÌÖ¡¦µùÌÖ¡¦·¸Î±¥íー¥×¡¦Á¥ÄìÅÀ¸¡¤Ê¤É
- ¸¦µæ¡¦Ä´ºº¡§³¤ÄìÃÏ¼Á¡¢¿åÃæ°äÀ×¡¦À¸ÂÖ·Ï¡¦Áô¾ìÄ´ºº¤Ê¤É
- ¥À¥¤¥Ðー»ö¶È¼Ô¡§´í¸±°è¤Î»öÁ°Ä´ºº¡¦ÂåÂØ¼êÃÊ¤Î³ÈÄ¥¤Ê¤É
¤Û¤«¤Ë¤â¿åÃæ±ÇÁü»£±Æ¤ä¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤ò»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÊý¤Ë¤´¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿9³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡¦¼ç¡¡ºÅ¡§¥¨¥¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ëÅìµþ¹»¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¡Ë
¡¦Æü¡¡»þ¡§1ÆüÌÜ¡ÊºÂ³Ø¡Ë¡§11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë13:00～18:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2ÆüÌÜ¡Ê¼Âµ»¡Ë¡§11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë9:30～12:30
¡¦²ñ¡¡¾ì¡§1ÆüÌÜ¡ÊºÂ³Ø¡Ë¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥óÅìµþ±Ä¶È½êÆâ¡ÖAIROCEAN LABO¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî1-20-1-5F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2ÆüÌÜ¡Ê¼Âµ»¡Ë¡§ÅÔÆâ²°Æâ¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¼Ô¤ØÊÌÅÓ¤´°ÆÆâ¡Ë
¡¦Äê¡¡°÷¡§8Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô2Ì¾¡Ë
¡¦ÂÐ¡¡¾Ý¡§¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Î¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤ä°ÂÁ´±¿ÍÑ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¼õ¹ÖÎÁ¡§88,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿1Ì¾
¡Ú¥¹¥Úー¥¹¥ï¥óÍøÍÑÆÃÅµ¡Û
¡¦½ñÀÒ¡Ø¿åÃæ¥É¥íー¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÄê²Á¡§1,980±ß¡Ë¿ÊÄè
¡¦¿åÃæ¥É¥íー¥ó¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â¤Î³ä°ú
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ï¡¢¿åÃæ¥É¥íー¥ó¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Î¹ñÆâ°ì¼¡ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦½¤Íý¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦¿Íºà°éÀ®¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ¿åÃæ¥É¥íー¥ó¶¨²ñ ²ñ°÷ÆÃÅµ¡Û
¡¦¿åÃæ¥É¥íー¥óÊÝ¸±¤Î³ä°úÅ¬ÍÑ
¡¦ºÇ¿·¤Î¶È³¦¾ðÊó¡¦µ»½ÑÆ°¸þ¤ÎÄê´üÇÛ¿®
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://airocean.jp/lesson/underwater-drone-safety-dive-pilot/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ï¡¢¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤ÎÈÎÇä¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¡¦¶ÈÌ³¥µ¥Ýー¥È¡¦¿Íºà°éÀ®¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤è¤ê¿åÃæ¥É¥íー¥ó»ö¶È¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó»£±Æ¤«¤é½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤òÃßÀÑ¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒHP: https://spacexone.com/