º£¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¡ª3¡ß3¥Ð¥¹¥±¤Î¥×¥í¥êー¥°¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¡ÖEPIC URBAN Fes. ¡×¤¢¤Ê¤¿¤¬ÁÏ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª
17LIVE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥¸¥ã¥ó¡¦¥Û¥ó¥Õ¥¤¡¢URL¡§https://jp.17.live/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ìÏÃÂê¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¥µ»¡Ö3¡ß3¡Ê¥¹¥êー¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥êー¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥êー¥°²ÃÌÁ¥Áー¥à¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¡ÖEPIC URBAN Fes. ¡×¤¢¤Ê¤¿¤¬ÁÏ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö17LIVE¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹Â¿¿ô¤Î¥é¥¤¥Ðー¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ðー¤È¥ê¥¹¥Êー¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¡Ë¤Î´Ö¤ä¥é¥¤¥ÐーÆ±»Î¡¢¥ê¥¹¥ÊーÆ±»Î¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ä¶½Ì£´Ø¿´»ö¤ò¼´¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö17LIVE¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¡ÖÌîµå¡×¤ä¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥¹¥Ýー¥Ä¼´¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤òÂ¥¤·¡¢¤Þ¤¿ÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»Üºö¤ò´ë²è¤·¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ð¥¹¥±¤Ã¤Æ17¡Ê¤¤¤¤¤Ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î»×¤¤¤Ë¡¢1¥Áー¥à3¿ÍÀ©¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¥µ»¡Ö3¡ß3¡×¤Î¥×¥í¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤Î¡¢Ê¼¸Ë¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥í¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖEPIC.EXE¡×¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£´ë²è¤Î»ÏÆ°¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3¡ß3¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Üー¥ë¤¬¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¿·¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¥³ー¥È¤Ï¥Ïー¥Õ¥³ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ê¥·¥åー¥ÈÀ©¸Â»þ´Ö¡Ë¤¬12ÉÃ¤ÈÃ»¤¯¡¢21ÅÀÀè¼è¤Ç»î¹ç¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î1¥Áー¥à5¿ÍÀ©¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¥µ»¤È¤Ï°ã¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È³î¤Ä¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¤Ê¥²ー¥àÅ¸³«¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ºòº£¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤Î¿·¶¥µ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¡ÖEPIC URBAN Fes. ¡×¤¢¤Ê¤¿¤¬ÁÏ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÇ§¾Ú¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸«»ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ ¤é¤é¤Ýー¤È¹Ã»Ò±àGÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¡Ö3¡ß3¡×¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖEPIC URBAN Fes.¡×¤Ë¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö17LIVE¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¤é¤é¤Ýー¤Èºæ¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö3¡ß3¡×¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë ¥Ä¥¢ーÂç²ñ¡¢¡Ø3x3 UNITED¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë3¡ß3¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥×¥í¥Áー¥à¤È½é¶¨»¿¤ª¤è¤Ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ð¥¹¥±¤Ã¤Æ17¡Ê¤¤¤¤¤Ê¡Ë¡×¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¸µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæÄ¹´üÅª¤Ê»Üºö¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡¢¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¡ÖEPIC URBAN Fes. ¡×¤¢¤Ê¤¿¤¬ÁÏ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï¡Ù¤Î³µÍ×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£»²²Ã¾ò·ï
¡¦¡Ö17LIVE¡×¤Ë¤ÆÇ§¾ÚÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ðー¤ÎÊý¡ÊÆüËÜ¡Ë
¢£¥×¥é¥¤¥º¡Ê¾ÞÉÊ¡Ë¤Î°ìÉô¡¡
¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡§
¡ÖEPIC URBAN Fes.¡× ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¸¢¡¡¡ÊÌó15Ê¬´Ö¢¨½àÈ÷»þ´Ö5Ê¬½ü¤¯¡Ë
¢¨²Î¾§¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤´¼«¿È¤ÇÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ×ÁêÃÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
EPIC.EXE¤È¤Ï
2019¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡Ö3¡ß3.EXE PREMIR¡×¤Ë²ÃÌÁ¡£EPIC¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÊ¼¸Ë¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë3¿ÍÀ©¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡£2024-2025 3x3UNITED PLAYOFFÍ¥¾¡¡¢2025Ç¯¤ÎÃË»Ò3x3ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ë¥Áー¥à¤«¤é2Ì¾¾·½¸¤µ¤ì¤ë¡£3x3.EXE PREMIER 2025 JAPAN ROUND.3 ALL CONFERENCE¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¡¢Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¡£
[¸ø¼°HP] https://hanshin-epic-3x3.jp/
3x3UNITED¤È¤Ï
3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ö3¡ß3¡×¤ÎÇ§ÃÎ¡¦ÉáµÚ³èÆ°¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2022¥·ー¥º¥ó¤è¤êËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ä¥¢ーÂç²ñ¡Ö3x3UNITED¡×¡£
Á´¹ñ¤Î¥Áー¥à¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¥Ä¥¢ー·Á¼°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
[¸ø¼°HP] https://3x3united.com/
¡Ö17LIVE¡×»ëÄ°ÊýË¡
°Ê²¼¤è¤êÌµÎÁ¤Î¡Ö17LIVE¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨¡Ë
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Ï°ìÉôÍÎÁ¤Î¥á¥Ë¥åー¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç5,000Ëü°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡Ê2023Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ¤Î¤â¤È¡¢¼·¤Ä¤ÎÂçÎ¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ðー¡ÊÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤È¥ê¥¹¥Êー¡Ê»ëÄ°¼Ô¡Ë¤¬¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¶¦Í¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö17LIVE¡× ¸ø¼°HP¡§ https://jp.17.live/¡¡
X¡§¡¡https://x.com/17livejp
Facebook¡§ https://www.facebook.com/17LIVEJP/¡¡
Instagram¡§ https://www.instagram.com/17livejp/
YouTube¡§ https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw