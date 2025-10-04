3D¥¢¥Ð¥¿ーºîÀ®¥¢¥×¥ê¡Ø¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¡Ù7¼þÇ¯µ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ·èÄê

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀîºêÂçÏÂ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë3D¥¢¥Ð¥¿ーºîÀ®¥¢¥×¥ê¡Ø¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï7¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢7¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÇÛÉÛ¤äSNSÅê¹Æ´ë²è¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ëÇÛ¿®¼Ô±þ±ç´ë²è¤Ê¤É¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¡×¤ò³Ú¤·¤à¥æー¥¶ー¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤òÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£




¨­¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È7¼þÇ¯µ­Ç°¥¢¥¤¥Æ¥àÇÛÉÛ¡¢°áÁõ¥»¥Ã¥È¤«¤é3DÇØ·Ê¤Þ¤Ç¡ª


¡¡¥æー¥¶ー¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤Æ¡¢7¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ö¤­¤ã¤¹¡ù¤é¤¸¡×¡Ê»ëÄ°URL¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv348635722¡Ë½ªÎ»¸å¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤«¤éÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£






¢£ÇÛÉÛ¥¢¥¤¥Æ¥à


¡¡¡Ú°áÁõ¡Û7¼þÇ¯¥Í¥ª¥¹¥È¥êー¥Þー¡¢¡Ú3DÇØ·Ê¡Û¥¬ー¥ë¥º¥ëー¥à¡ÊÄ«¡Ë


¡¡¡Ú3DÇØ·Ê¡Û¥¬ー¥ë¥º¥ëー¥à¡ÊÃë¡Ë¡¢¡ÚË¹»Ò¡Û7¼þÇ¯µ­Ç°¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¡¡¡Ú¼êÂÞ¡Û¥±¥ß¥«¥ë¥é¥¤¥È


¡¡¡Ú¥Ýー¥º¡Û7¼þÇ¯¥Ôー¥¹¡¢¡Ú¥Ýー¥º¡Û¥í¥Þ¥ó¥¹¡¢¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×¡Û7¼þÇ¯¥¹¥¿¥ó¥×


¨­´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤ÇºÇÂç500¥­¥ã¥¹¥È¥³¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹







¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¡×¤Ç1Æü100¡ß5Æü´Ö¡áºÇÂç500¥­¥ã¥¹¥È¥³¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×Æâ¤Î¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¹àÌÜ¤è¤ê¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£



¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°6:00～10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°5:59


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Åö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊó½·¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1Æü1²ó100¥­¥ã¥¹¥È¥³¥¤¥ó¡¢ºÇÂç5Æü´Ö¤Þ¤Ç


¨­¤ª¥È¥¯¤Ê7¼þÇ¯µ­Ç°¥¢¥¤¥Æ¥à¥»ー¥ë







¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È7¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇË­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢¤ª¥È¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¥¢¥×¥ê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò»²¾È¡Ë¡£



¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë21:00～10·î13Æü¡Ê·î¡Ë23:59


¢£¾ÜºÙ¡§https://customcast.jp/notices/1491


¨­´ü´Ö¸ÂÄê¡ªÊó½·¥³¥¤¥ó3ÇÜ¤â¤é¤¨¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü







¡¡ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÊó½·¥­¥ã¥¹¥È¥³¥¤¥ó¤¬11Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¥¢¥×¥ê¤ÎTOP¤â¤·¤¯¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×²èÌÌ¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë21:00～10·î13Æü¡Ê·î¡Ë23:59


¨­X¡ÊµìTwitter¡ËÅê¹Æ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥­¥ã¥¹¥È¥³¥¤¥ó¤ò¥æー¥¶ーÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª







¡¡ÇÛÉÛ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ú7¼þÇ¯¥¹¥¿¥ó¥×¡Û¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²èÁü¤òºîÀ®¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È7¼þÇ¯¡×¤òÉÕ¤±¤ÆX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢½¸·×´ü´ÖÃæ¤ÎÅê¹Æ·ï¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâÁ´¥æー¥¶ー¤ËºÇÂç300¥­¥ã¥¹¥È¥³¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£



¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¥¢¥¤¥Æ¥àÇÛÉÛ¸å～10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59


¢£Êó½·¡§ Åê¹Æ¥Ý¥¹¥È600·ï¡§100¥­¥ã¥¹¥È¥³¥¤¥ó


¡¡¡¡¡¡¡¡ Åê¹Æ¥Ý¥¹¥È900·ï¡§¡Ü100¥­¥ã¥¹¥È¥³¥¤¥ó


¡¡¡¡¡¡¡¡ Åê¹Æ¥Ý¥¹¥È1,200·ï¡§¡Ü100¥­¥ã¥¹¥È¥³¥¤¥ó


¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨Ã£À®¤·¤¿Êó½·¤Î¹ç·×Ê¬¤Î¥­¥ã¥¹¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢´ë²è½ªÎ»¸å¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£»²²ÃÊýË¡¡§


¡¡ 1¡¥¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÇÛÉÛ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ú7¼þÇ¯¥¹¥¿¥ó¥×¡Û¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î²èÁü¤òºîÀ®


¡¡ 2¡¥X¡ÊµìTwitter¡ËËÜÊ¸¤Ë°Ê²¼¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òµ­ºÜ¤·¤Æ¡¢ºîÀ®¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ


¡¡ ¡¡ -¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È7¼þÇ¯¡×


¡¡ 3¡¥¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@customcast¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー


¢£¤½¤ÎÂ¾Ãí°Õ»ö¹à¡§


¡¡ ¡¦ÇÛÉÛ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ú7¼þÇ¯¥¹¥¿¥ó¥×¡Û¤¬¸«¤¨¤ë·Á¤Ë¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£


¡¡ ¡¦¥æー¥¶ー¤Ï²¿ºîÉÊ¤Ç¤âÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¡¡ ¡¦ÇØ·Ê¤ä¾ÈÌÀ¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªµ¡Ç½¡¢¤½¤ÎÂ¾²Ã¹©ÊÔ½¸¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¡¡ ¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ­ÊÌ¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£


¡¡ ¡¦Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê²èÁü¤ÎÏ¢Â³Åê¹Æ¤ÏÅê¹Æ¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¨­Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1,000±ß¤¬Åö¤¿¤ë¡¢ÇÛ¿®±þ±ç¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó







¡¡¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¹ç·×¤Ç45Ê¬°Ê¾å¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç30Ì¾¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1,000±ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£



¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë21:00～10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59


¢£»²²ÃÊýË¡¡§¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¥¢¥Ð¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¹ç·×45Ê¬°Ê¾å¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥ÈÇÛ¿®¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦


¢£¾ÞÉÊ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢30Ì¾ÍÍ¤Ë³ÆAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1,000±ß


¢£ÅöÁª¼Ô¤Ø¤ÎÏ¢ÍíÊýË¡¡§¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¤ªÃÎ¤é¤»¤ËÅöÁªÄÌÃÎ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹


¨­Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ß¤¬Åö¤¿¤ë¡¢»ëÄ°¥³¥á¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó







¡¡¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¡×¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÇÛ¿®¤ËÂÐ¤·¡¢1²ó°Ê¾å¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢5Ê¬°Ê¾å»ëÄ°¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£



¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë21:00～10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59


¢£»²²ÃÊýË¡¡§´ü´ÖÃæ¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¡×¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÇÛ¿®¤ËÂÐ¤·¡¢1²ó°Ê¾å¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢5Ê¬°Ê¾å»ëÄ°


¢£¾ÞÉÊ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢10Ì¾ÍÍ¤Ë³ÆAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ß


¢£ÅöÁª¼Ô¤Ø¤ÎÏ¢ÍíÊýË¡¡§¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¤ªÃÎ¤é¤»¤ËÅöÁªÄÌÃÎ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹



¢¡¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡


¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë3D¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ºî¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ºî¤Ã¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇVTuber¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¸ÊüÁ÷ÇÛ¿®¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡×¡¢¡Ö¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î²Ä°¦¤¤Èþ¾¯½÷¤ä¥¤¥±¥á¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥È¥é¥Ã¥­¥ó¥°µ¡Ç½¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤ÎÉ½¾ð¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£






¢¨ iPhoneX°Ê¾å¤Î¤ßÂÐ±þ¡£iPhone8/Android¤Ï´é¤Î°ÌÃÖ¤Î¤ß¡£



¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯


¡¦¡Ø¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://customcast.jp/


¡¦¡Ø¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://X.com/customcast


¡¦¡Ø¥«¥¹¥¿¥à¥­¥ã¥¹¥È¡Ù¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§http://customcast.jp/store