ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§¾¾ËÜµÈÏº¡Ë¤Ï10·î4Æü¡¢Âè160²óÆüËÜ°å»Õ²ñÎ×»þÂåµÄ°÷²ñ¤òWEB·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¡¢Éû²ñÄ¹¤ËÊ¡ÅÄãÇ·§ËÜ¸©°å»Õ²ñÄ¹¤òÁªÇ¤¡¦ÁªÄê¤·¤¿Â¾¡¢Íý»ö¤ËÏ¡ß·¹ÀÌÀÊ¡²¬¸©°å»Õ²ñÄ¹¤òÁªÇ¤¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÎ×»þÂåµÄ°÷²ñ¤Ï¡¢³øèÍÉÒÉû²ñÄ¹ÊÂ¤Ó¤ËÊ¡ÅÄÍý»ö¡Ê·§ËÜ¸©°å»Õ²ñÄ¹¡Ë¤è¤ê¡¢10·î£³ÆüÉÕ¤Ç¤Î¼Ç¤ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Ç¤ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤Ç¤Ï£¹·î£±Æü¤Ë¡ÖÆüËÜ°å»Õ²ñÉû²ñÄ¹¤ÎÊä·çÁªÇ¤¡¦ÁªÄêµÚ¤ÓÍý»ö¤ÎÁªÇ¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤ò¸øÊç¡££¹·î13Æü¤Î¸á¸å£µ»þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄù¤áÀÚ¤ê¡¢Éû²ñÄ¹¤Ë¤ÏÊ¡ÅÄ·§ËÜ¸©°å»Õ²ñÄ¹¤«¤é¡¢Íý»ö¤Ë¤ÏÏ¡ß·¹ÀÌÀÊ¡²¬¸©°å»Õ²ñÄ¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎ©¸õÊäÆÏ½Ð¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¡ÖÂè1¹æµÄ°Æ ÆüËÜ°å»Õ²ñÉû²ñÄ¹Êä·çÁªÇ¤¡¦ÁªÄê¤Î·ï¡×¡ÖÂè£²¹æµÄ°Æ ÆüËÜ°å»Õ²ñÍý»öÁªÇ¤¤Î·ï¡×¤¬°ì³ç¾åÄø¤µ¤ì¡¢¾¾ËÜ²ñÄ¹¤¬Äó°ÆÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£Î¾°Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²áÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ·§ËÜ¸©°å»Õ²ñÄ¹¤òÉû²ñÄ¹¸õÊä¤¿¤ëÍý»ö¤ËÁªÇ¤¤·¡¢Éû²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ï¡ß·¹ÀÌÀÊ¡²¬¸©°å»Õ²ñÄ¹¤òÍý»ö¤ËÁªÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
Î¾Ì¾¶¦¤Ë¡¢Ç¤´ü¤ÏËÜÇ¯10·î£´Æü¤«¤éÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÎãÂåµÄ°÷²ñ½ª·ë¤Î»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£Î¾»á¤ÎÎ¬Îò¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡üÊ¡ÅÄ¡¡ãÇ¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¡¤·¤²¤ë¡ËÉû²ñÄ¹
·§ËÜ¸©½Ð¿È¡¢79ºÐ¡¢µ×Î±ÊÆÂçÂ´¡¢·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡¢·§ËÜ»Ô°å»Õ²ñÉû²ñÄ¹¡¦²ñÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Ê¿À®22Ç¯¤è¤ê·§ËÜ¸©°å»Õ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿À®24Ç¯¤è¤ê1´ü¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢Ê¿À®28Ç¯¤è¤ê1´ü¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤ÎÍý»ö¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤è¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°å»Õ²ñÍý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ºÉØ¿Í²Ê
¡üÏ¡ß·¡¡¹ÀÌÀ¡Ê¤Ï¤¹¤¶¤ï¡¡¤Ò¤í¤¢¤¡ËÍý»ö
Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡¢77ºÐ¡¢µ×Î±ÊÆÂçÂ´¡¢ÂçÌ¶ÅÄ°å»Õ²ñÄ¹¡¢Ê¡²¬¸©°å»Õ²ñÉû²ñÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢ÎáÏÂ£´Ç¯¤è¤êÊ¡²¬¸©°å»Õ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Àº¿À¿À·Ð²Ê
