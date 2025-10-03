¡ÚÆÃÊÌ¹Ö±é¡Û¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥¹¥¥Êー¤¬¸ì¤ëAI¤ÎÌ¤Íè¡¡10·î14Æü¡¢16Æü19»þ30Ê¬～20»þ30Ê¬¤Î2ÆüÄø¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
¡ÚÆÃÊÌ¹Ö±é¡Û¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥¹¥¥Êー¤¬¸ì¤ëAI¤ÎÌ¤Íè
¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥¹¥¥Êー»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖAI¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö±é¡£»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆAI¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆAI¤¬¿»Æ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£
¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤ÇAI¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇAI¶µ°é¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿AI¤ÎÌ¤Íè¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¹¥¥Êー»á¤ÏAI Super-Human¤ÎÁÏÀß¼Ô¤ÇÀ¤³¦46¥õ¹ñ¤ÇAI¤Î¶µ°é»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ú³«ºÅÍ×¹à¡Û
¡¡Âè°ì²óÌÜ¡§2025Ç¯10·î14Æü19»þ30Ê¬～20»þ30Ê¬
¡¡ÂèÆó²óÌÜ¡§2025Ç¯10·î16Æü19»þ30Ê¬～20»þ30Ê¬
¡¡¤É¤Á¤é¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZOOM¡Ë¤Ç³«ºÅ
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
¡¡2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¢£¥¥ã¥ê¥¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î²ñ°÷¤ÎÊý¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¡Âè°ì²óÌÜ¡Ê10·î14Æü¡Ë¡¡https://career-oasis.jp/web/top/seminar/3908
¡¡ÂèÆó²óÌÜ¡Ê10·î16Æü¡Ë¡¡https://career-oasis.jp/web/top/seminar/3907
¡¡¢¨¥í¥°¥¤¥ó¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡¡¢¨¥¥ã¥ê¥¢¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤Ï»ÖÌÚ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ó¥¸¥»¥¹¥»¥ó¥¿ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø½¬¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌòÎ©¤Á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹
¢£¥¥ã¥ê¥¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡
¡¡https://forms.gle/YdJDAmHugGeA92Rt5
¡¡¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¤ª¿¶¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¼çºÅ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò»ÖÌÚ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー
¡ÚÆüËÜAIÀìÌçÂç³Ø¹»¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
2026Ç¯1·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÆüËÜAIÀìÌçÂç³Ø¹»¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£ÁÏÀß¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎAI³èÍÑ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¹¥¥Êー»á¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¿ô½½Ëü¿Í¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÀ®¸ùÅ¯³Ø¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆAI¼ÂÁ©¶µ°é¤ÎÈâ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥¥Êー»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖAI¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ÂÁ©¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢¤ï¤º¤«±é½¬4²ó¡Ê¹ç·×18»þ´Ö¡Ë¡ÜÆ°²è¶µºà¤È¼«Âð³Ø½¬¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¤òÍý²ò¤·¡¢AI¤Î³èÍÑ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø±þÍÑ¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¥×¥í¥ó¥×¥ÈÆþÎÏ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë½Ð¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×AI³èÍÑ¤Î¼ÂÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÍß¤·¤¤¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¹¥¥Êー»á¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤òÀ®Ä¹¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³ー¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡ÖºÇÀèÃ¼¤ÎAI¶µ°é¡×¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢AI¤ò¿¿¤ËÉð´ï¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ AI¤¬Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëº£¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤¼¤Ò¡¢ÆüËÜAIÀìÌçÂç³Ø¹»¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÎÈâ¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MIT¤Ç¤ÏAI¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦
TEDx¤Ç¤ÏAI¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦
¹ñÏ¢¤Ç¤âAI¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦
AI¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºîÊª¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë