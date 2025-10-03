B2Ê¡²¬¡Ã°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÀËÇÔ
2025Ç¯10·î3(¶â)¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó¡Ú¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥« vs.¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¡Û¤Ï¡¢¡ÈÊ¡²¬ 62-72 ÀÅ²¬¡É¤ÇÊ¡²¬¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¡ÚÊ¡²¬¡Û62-72¡ÚÀÅ²¬¡Û
1Q 13-14
2Q 15-18
3Q 12-16
4Q 22-24
¡ÚÀïÉ¾¡Û
¡ãÁ°È¾¡ä
Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÀÅ²¬¤Î·ø¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢GAME1¤Ë°ú¤Â³¤#8ÀÄÌÚ¤Î3P¥·¥åー¥È¤Ç¥Áー¥à¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë#24¥Ðー¥ì¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¹¶·â¤Î¼´¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£#34¥¢¥®¥éー¥ë¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î¥×¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ç²ÃÅÀ¤·Î®¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÀÅ²¬¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥·¥åー¥È¤Ê¤É¤òµö¤·¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÂè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¿Ê¤à¡£
Â³¤¯Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢#32¼íÌî¤Î°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë3P¥·¥åー¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë°ìÅê¤ÇÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¢¥®¥éー¥ë¤ä¼íÌî¤¬Í×½ê¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·¥·¥åー¥È¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÎ®¤ì¤ò´°Á´¤Ë¤Ï°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤º¡¢½ªÈ×¤ËºÆ¤ÓÀÅ²¬¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë¡£¥êー¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¡¢4ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡ã¸åÈ¾¡ä
Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ðー¥ì¥ë¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ä¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤ÇÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢ÀÄÌÚ¤â¥ß¥É¥ë¤Ç²ÃÅÀ¤·Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®¤¤Å¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÀÅ²¬¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢ÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤â½ª»Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤¿¤ì¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥®¥éー¥ë¤Î¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò´Þ¤á¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬½Å¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢#23Â¼¾å¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ä3P¥·¥åー¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¡£¤½¤Î¸å¤âÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤âÀË¤·¤¯¤âÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¡¢¥Ðー¥ì¥ë¤¬GAME1¤ò¾å²ó¤ë24ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¢¥®¥éー¥ë¤â11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·Ê³Æ®¡£¿ô»ú¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ìー¤â´Þ¤á¡¢Î¾Áª¼ê¤¬¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ê¡Åç²í¿ÍHC
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¼çÎÏ¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¤¤¤¤¥²ー¥à¤Ç¤·¤¿¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¥²ー¥à¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÍÉ¤ì¤¬ÀÅ²¬¤µ¤ó¤Ï¥Ûー¥à¤Î¸å²¡¤·¤ÈºòÆü¤ÎÉé¤±¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾å²ó¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥é¥Ã¥ー¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥Úー¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£#8ÀÄÌÚ¤È#24¥Ðー¥ì¥ë¤Î¥×¥ìー¥áー¥«ー¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤«¤é¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤³¤¸³«¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
[Δ動画: https://www.youtube.com/watch?v=jmnfYTWYPrA ]
