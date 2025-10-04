¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡× OVERWATCHÉôÌç¡¢¡ØOWCS 2025 - Japan vs Pacific Road to World Finals¡Ù¤Ø¿Ê½Ð
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡¢°Ê²¼¡ÖREJECT¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Ï¡¢OVERWATCHÉôÌç¤¬2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«Ëë¤·¤¿¡ØOverwatch Champions Series JAPAN 2025 Stage 3¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢OWCS JAPAN¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡ØOverwatch Champions Series 2025 - Japan vs Pacific Road to World Finals¡Ù¤Ø¤Î¿Ê½Ð¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
REJECT¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ò¥°¥ëー¥×B¤Î2°Ì¤ÇÄÌ²á¡£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇPlease Not Hero Ban¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢OWCS JAPAN Grand Final¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·è¾¡¤Ç¤ÏVARREL¤ÈÂÐÀï¤·ÀËÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë～25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¡Ê¹°Âç¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØOverwatch Champions Series 2025 - Japan vs Pacific Road to World Finals¡Ù¤Ø¤Î¿Ê½Ð¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤Ë¸þ¤±¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Âç²ñ¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·Áö¤êÂ³¤±¤ëOVERWATCHÉôÌç¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÇ®¤¤¤´»Ù±ç¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚREJECT OVERWATCHÉôÌç ¥í¥¹¥¿ー¡Û
¢£ Kalios¡Ê@OW_Kalios(https://x.com/OW_Kalios)¡Ë¡Ã¥¿¥ó¥¯
¢£ Edison¡Ê@Edison_OW(https://x.com/Edison_OW)¡Ë¡Ã¥À¥áー¥¸
¢£ Undersea¡Ê@haitei1234(https://x.com/haitei1234)¡Ë¡Ã¥À¥áー¥¸
¢£ Gaisen¡Ê@strawverry2941(https://x.com/strawverry2941)¡Ë¡Ã¥µ¥Ýー¥È
¢£ Epic¡Ê@ow_epic(https://x.com/ow_epic)¡Ë¡Ã¥µ¥Ýー¥È
¢£ Ydot¡Ê@ow_ydot(https://x.com/ow_ydot)¡Ë¡Ã¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹
¢£ Undine¡Ê@UndineOW(https://x.com/UndineOW)¡Ë¡Ã¥³ー¥Á
¡Ú»î¹ç¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£ YouTube¡§https://www.youtube.com/@ow_esports_jp
¢£ Twitch¡§https://www.twitch.tv/ow_esports_jp
e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à REJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
REJECT¤Ï2018Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ëÉôÌç¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥Áー¥à¤Ë¤âÁª½Ð¡£Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¤Ï¹ñÆâ1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ØApex Legends¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖALGS 2024¡×¤Ë¤ÆAPAC NORTHÃÏ°è½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¡§https://reject.jp/
X¡§https://x.com/RC_REJECT
Instagram¡§https://www.instagram.com/rc_reject/
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/REJECTesports
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ï¡¢¡ÈEMPOWER GAMING LIFE ¥²ー¥Þー¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÀ®²ÌÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦VTuber¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢Ë¤«¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹Ã»³æÆÌé
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 5³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://reject.co.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://brand.reject.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT
¢£¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@REJECT.co.jp
¢£ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://REJECT.co.jp/recruit/