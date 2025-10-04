¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2025Ç¯10·î´ü～¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸³«»Ï
¡ú¡ù¡ú¼Ò°÷¸¦½¤¤ä·Ð±Ä¡¦»ö¶È´ë²è¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡ú¡ù¡ú
¡¡SDGs¤äDX¿ä¿Ê¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò......½¾Íè¤Î´ë¶È·Ð±Ä¤ä»ö¶È±¿±Ä¤Ç¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤º£¤Î»þÂå¡£·Ð±Ä¿Ø¤ä¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¥»¥ß¥Êー¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢»ñÎÁ¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢Ì¾»É¤ò½¸¤á¡¢¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢²ñµÄ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ´Î¿´¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó·ÁÀ®¤ä¥·ー¥º¡¦¥Ëー¥º¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¿Íºà¤ò´Þ¤á¤¿´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó·ÁÀ®¤«¤éÂç³Ø¤Î±ÃÃÒ¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤È¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó·ÁÀ®¤â¼«Á°¼çµÁ¤òÃ¦¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø½ÑÎÎ°è¤ÎºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¶µ°÷¤òÍ¤·¡¢¤Þ¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»º³Ø´±½Ð¿È¼Ô¤¬ÂçÀª¤¤¤ëÂç³Ø¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤òÍø³èÍÑ¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡ª
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 10·î 4Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡ÖÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸¦µæÂç³Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸¦µæÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµ¡¹½¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§²¬ÂçOIµ¡¹½¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¡¦ÁÈ¿¥Åª»º³Ø¶¦ÁÏ¤Î¶¯²½¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÃÂ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2021Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ëÅª¤Ê¸¦µæ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÈ¿¥¡Ö²¬»³Âç³Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥¢¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§IMaC¡Ë¤Ø¤ÈÁÈ¿¥²þÊÔ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Æâ³ÕÉÜ¡Ö¹ñÎ©Âç³Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð´Ä¶¶¯²½»ö¶È¡×¤äÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë»º³Ø´±Ï¢·È¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¤Î»ÜÀßÀ°È÷»ö¶È¡×¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±à·ò¹¯ÆÃ¶è¡×Åù¤Î¼èÁÈ¤ò¿ä¿Ê¡£¤½¤·¤Æ2023Ç¯12·î¤Ë¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ê¼Â»Ü¼çÂÎ¡§ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡Ë¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î²ÃÂ®¤È¼Ò²ñÊÑ³×¤òÀ®¤¹¤¿¤á¤Î¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥¤Î¶¯²½¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢´ë¶ÈÅù¤ÈÂç³Ø¤ÎÃ´Åö¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¡¢³ØÆâ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§²¬ÂçOI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬ÂçOI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó·ÁÀ®¤ä´ë¶È¥Ëー¥º¤ÈÂç³Ø¥·ー¥º¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢Í½ÁÛ¤·¤Ê¤¤¿·ÃÎ¸«¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤É¤«¤é´ûÂ¸»ö¶È°éÀ®¡Ê1¢ª10¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡Ê0¢ª1¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍÆ°×¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡Ö¶¦ÁÏ¤Î¾ì¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎÅù¤Ç¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤ä´´Éô¸¦½¤¤Ê¤É¤Ç¤ÎSDGs¶µ°é¤ä¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤è¤¤µ¡²ñ¤È¤â¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢2025Ç¯10·î´ü～¤Î²¬ÂçOI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥Êー¤ò2025Ç¯10·î4Æü¤«¤éÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ê²¬ÂçOI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¤È¤Ï¡©
¡¡´ë¶ÈÅù¤ÈÂç³Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¶¦¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡Ö»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó·ÁÀ®¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°³èÆ°¡×¢ª¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ê¶¦Æ±¡¦¼õÂ÷¸¦µæ¡Ë¡×¢ª¡Ö¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÂç·¿²½¡×¤Î¹ÔÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æþ¸ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó·ÁÀ®¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°³èÆ°¡×¤ÎÎÎ°è¤ò³ØÆâ»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¤Ç¶¯²½¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð´ë¶È¤¬´ûÂ¸»ö¶È°éÀ®¡Ê1¢ª10¡Ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢Âç³Ø¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥º¤òÃµº÷¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç³ØÃ´Åö¼Ô¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥·ー¥º¤ò´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖÃç¿Í¤Î¤ª¸«¹ç¤¤·Á¼°¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡Ê0¢ª1¡Ë¤òÌÏº÷¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê´ë¶ÈÂ¦¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥Ëー¥º¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÂç³Ø¤ä¸¦µæ¼Ô¤é¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬ÂçOI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó·ÁÀ®¤È¥Ëー¥º¤È¥·ー¥º¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Î¡Ö¶¦¤ËÁÏ¤ê½Ð¤¹¡Ê¶¦ÁÏ¡Ë¡×¤òµ¯ÅÀ¤ËÃÖ¤¡¢´ë¶È¤ÈÂç³Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡Ö³ØÆâ³èÆ°¡Ê³ØÆâ»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ë¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¶¦¤Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö´ë¶È¢ª¸¦µæ¼Ô¡×¡¢¡Ö¸¦µæ¼Ô¢ª´ë¶È¡×¤ÎÁÐÊý¤«¤é¤Î²ÝÂê¤ä°Æ¤Ê¤É¤ÎÄó¼¨¡¦¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¡Ö¶¦ÁÏ¥Ô¥Ã¥Á¡×¤ò³«ºÅ¡¢¤è¤ê¤è¤¤»º³Ø¶¦ÁÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤ËÂ¿³Û¤Î·ÐÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¼Ò¥ê¥½ー¥¹¤Î¤ß¤Ç»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦·Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø½ÑÎÎ°è¤ÎºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¶µ°÷¤òÍ¤·¡¢¤«¤Ä»º³Ø´±½Ð¿È¼Ô¤¬ÂçÀª¤¤¤ëÂç³ØÁÈ¿¥¤È¶¦¤Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó·ÁÀ®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä»ö¶ÈÀïÎ¬¤òµÒ´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç´ë¶È¤Ï¾¡¼ê¤ËÂç³ØÆâ¤ÇÄ´ºº¤ä±Ä¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç³ØÃ´Åö¼Ô¤È¶¦¤Ë³ØÆâ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¶¦ÁÏ¤Î¾ì¡×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤ÎÈ¯¸«¤Ê¤É¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë¤âÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ã²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î´ë¶ÈÅù¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
¡¦¿·µ¬»ö¶È¤äSDGs¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼èÁÈ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼«¼Ò¥ê¥½ー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¤È¤¤¤¦Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÍÅª¡¦ÊªÅª¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë¶È¥Ëー¥ºÆâÍÆ¤òÅª³Î¤ËÂç³ØÃ´Åö¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦³ØÆâ»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¶¦ÁÏ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¸¦µæ¼ÔÄó°Æ¤Ç´ë¶ÈÂ¦¤¬Í½ÁÛ¤·¤Ê¤¤¿·ÃÎ¸«¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢´ûÂ¸»ö¶È°éÀ®¡Ê1¢ª10¡Ë¤È¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡Ê0¢ª1¡Ë¤ÎÁÐÊý¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¼Ô¤äÂ¿ÍÍ¤Ê»º³Ø´±½Ð¿È¤ÎÂç³Ø¿Í¤é¤È¡Ö¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¥ê¥½ー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢ÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê»×¹Í¤äÈ¯¸«¡¢·Ò¤¬¤ê¤Ê¤É¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼Ò°÷¤Î¿Íºà¡¦¥¥ã¥ê¥¢°éÀ®¤Ë¤âÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Ò°÷¤ä´´Éô¿¦°÷Åù¤ËÂÐ¤¹¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤äÃ¦ÃºÁÇ¡¢SDGs¶µ°é¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤è¤¤µ¡²ñ¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤´³èÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¤½¤ÎÂ¾
£±¡¥ËÜ³Ø¤ÏÅìµþ¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤â¿¦°÷¤¬Ãóºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ØÅì·÷¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤òÄº¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
£²¡¥¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¿åÌÌ²¼¡ÊÀ¤´Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¸øÉ½¡Ë¤ÇÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÂ¦¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¶¦ÁÏ¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÈëÌ©ÊÝ»ý¤Î¤â¤È³ØÆâ¸ÂÄê¡¦Èó¸ø³«¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´û¤ËÂ¾¤Î´ë¶ÈÅù¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë²¬ÂçOI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ï¡¢¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤ä´ë¶ÈÆ±»Î¤¬½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¾Ü¤·¤¤¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡¡
https://prtimes.jp/a/?f=d72793-3423-7e60f4d526fdf1e96f40992d5ee76186.pdf
¢¡»² ¹Í
¡¦¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë
¡¡https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û°åÎÅ·Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBIZEN-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬³èÆ°³«»Ï¡ª
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000386.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³¸©µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤¬¡Ö¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃÊÌ¶è°è¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±à·ò¹¯ÆÃ¶è¡Ë¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ ～¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤¬»²²è～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000601.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±à·ò¹¯ÆÃ¶è¡×»ö¶È¹½ÁÛÅù¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ÎÀè¶îÅª¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¡¢µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤ÈÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000639.000072793.html
¡¦²¬»³Âç³Ø¹Êó¡Ö¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¡×Vol.100¤òÈ¯¹Ô ¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±à·ò¹¯ÆÃ¶è µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤¬»ØÄê¡¢²¬»³Âç³Ø¤¬»²²è
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id11386.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë»º³Ø´±Ï¢·È¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¤Î»ÜÀßÀ°È÷»ö¶È¡×¤ËºÎÂò ～¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò¸£°ú¤¹¤ëÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤Ø～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001395.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë»º³Ø´±Ï¢·È¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¤Î»ÜÀßÀ°È÷»ö¶È¡×ºÎÂò¤Èº£¸å¤Î¼èÁÈ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø4¸¦µæ½ê¤¬¡Ö¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¡×¤È¤·¤Æ»ÏÆ° ～ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÈ¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âî±Û¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¢Î®Æ°¡¢°éÀ®¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò³«»Ï～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¤ò¤è¤ê³Î¼Â¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¡ÉÎÏ¡É¤¬¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¥Ý¥ê¥·ー¡×¤ò²þÀµ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html
¡¦²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12723.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¤¬»²²è¤¹¤ë¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤¬Æâ³ÕÉÜ¡ÖNEXT¥°¥íー¥Ð¥ëµòÅÀÅÔ»Ô¡×¤ËÁªÄê
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003201.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³¥¨¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¡Ö²¬»³¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×È¯Â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003373.000072793.html
¡¦¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ö²¬ÂçOI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ½êÍÍ¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¤ª¿½¹þ¤ß¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤ª»þ´Ö¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢²¿Â´¤´ÍÆ¼Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö²¬ÂçOI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ä¶È¡¦Çä¤ê¹þ¤ß¤Î¤´Ï¢Íí¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÊç½¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ä±Ä¶È¤Î°ÆÆâ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½¡¡¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ã´Åö
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï
¡¡TEL¡§086-251-7112
¡¡E-mail¡§ura-info¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã´ØÅì·÷¤Ê¤É¡Ê²¬»³¸©°è°Ê³°¡Ë¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎÅù¤ÎÊý¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡E-mail¡§ura-info¡ýokayama-u.ac.jp
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2024¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2025Ç¯7·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003222.000072793.html
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html