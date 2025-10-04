¡ÖÍõ¿§¤Ë¤È¤È¤Î¤¦¡×ÂÎ¸³¤òÅÁÅý¹©·Ý¤Ø¡£ÍõÈþ¥µ¥¦¥Ê¡¢¡Ö21À¤µª¤¨¤Ò¤á¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÂç¾Þ Å¸¼¨²ñ¡×¤ËÆÃÊÌ½ÐÉÊ¡Ú°¦É²¸©¡¦¾¾»³»Ô¡Û
¥¥¹¥±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½÷ÀÀìÍÑ¥µ¥¦¥Ê¡ÖÍõÈþ¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ï¡¢°¦É²¸©¼çºÅ¡Ö21À¤µª¤¨¤Ò¤á¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÂç¾Þ Å¸¼¨²ñ¡×¤ËÆÃÊÌ½ÐÉÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½ÐÉÊ¤Ï¡¢ÃÏ¸µÂç¹©¿¦¿Í¡¦¾¾²¬»á¤ÎÌÚ¹©µ»½Ñ¤È¡¢Íõ¤ÎºÏÇÝ¤«¤éÀ÷¤á¤Þ¤Ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÌ¨Íõ¥Õ¥¡ー¥à¤ÎÍõÀ÷¡¢¤½¤·¤ÆÅö¼Ò¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖkSc¡ÊKisuke Sauna Club¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯6·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÍõÈþ¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ï¡¢¡ÈÍõ¿§¤Ë¤È¤È¤Î¤¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÍõÀ÷¤ä°ËÍ½å³¡¢ÛØ¤Î¹á¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿°¦É²¤Î¼«Á³¡¦ÅÁÅý¤òÍ»¹ç¤·¤¿½÷ÀÀìÍÑ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¹¡£Ì¨Íõ¥Õ¥¡ー¥à¤È¶¨Æ¯¤·¡¢ÍõÀ÷¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ä¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Î¼Ò°÷¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡ÖkSc¡×¡£Èà¤é¤¬¸½ÃÏ¤ÎÍõÈª¤ËÎ©¤Á¡¢¼ÂºÝ¤ËÍõ¤òÀ÷¤á¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤·¤¿²áÄø¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹Ä©Àï¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ÍõÈþ¥µ¥¦¥Ê¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¾¾²¬»á¤ÎÌÚ¹©µ»½Ñ ¡ß ÍõÀ÷ ¡ß kSc¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¤ò½ÐÉÊ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ÈÍõ¤Î¿¼¤ß¤¬¶Á¤¹ç¤¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö°¦É²È¯¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Î¿Ê²½·Á¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö21À¤µª¤¨¤Ò¤á¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÂç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ë°ìÈÌÅêÉ¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿¦¿Í¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÍõÈþ¥µ¥¦¥Ê¤ÎÄ©Àï¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§21À¤µª¤¨¤Ò¤á¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÂç¾Þ Å¸¼¨²ñ ²ñ¾ì¡§°¦É²¸©Èþ½Ñ´Û 2³¬ ÆÃÊÌÅ¸¼¨¼¼¡Ê¾¾»³»ÔËÙÇ·Æâ¡Ë ²ñ´ü¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë »þ´Ö¡§10:00～17:00 ¼çºÅ¡§°¦É²¸©
¾ÜºÙ¡§https://www.pref.ehime.jp/page/6206.html
¢£Project kSc¡ç¡Ê¥±¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥·ー ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
kSc¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖProject kSc¡ç¡×¤Ï¡¢¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¤Ë¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¡£¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¦¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£¡Ö°¦É²¤Î²»¡×¥·¥êー¥º¤â¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦É²¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤òÁ´¹ñ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¤È¤È¤Î¤¤Ê¸²½¡É¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¡¢Æü¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ËÍ½¤ÎÅò¼£¾ì ´î½õ¤ÎÅò¡Û
¢£ ¥Ë¥Õ¥Æ¥£ー²¹Àô¡ÖÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ë¥Õ¥Æ¥£ー²¹Àô Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÂè20²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î²¹Íá¥µ¥¤¥È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
É¾²Á¤Ï¥æー¥¶ーÅêÉ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢»ÜÀß¥Úー¥¸¤Î±ÜÍ÷·ï¿ô¡¢¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ22,000·ïÄ¶¤Î»ÜÀß¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃÏ°èÊÌ¡¦ÉôÌçÊÌ¤ÎÉ¾²Á¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
È¯É½Æü¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÅêÉ¼ÊýË¡¡§¥Ë¥Õ¥Æ¥£ー²¹Àô¤Î³Æ»ÜÀß¥Úー¥¸¤«¤é¡ÖÅêÉ¼¥Ü¥¿¥ó¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯
¡ö²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¦1»ÜÀß¤Ë¤Ä¤1É¼
¢§ ´î½õ¤ÎÅò¡¡Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°ÅêÉ¼¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://x.gd/fWxXYh
ÅÅÏÃ¡§089-921-0131
±Ä¶È»þ´Ö¡§5:00～26:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ 25:00¡Ë
¸ø¼°HP¡§https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶ÈÉô
ÅÄÃæ À¿
ÅÅÏÃ¡§089-921-0133
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§tanaka@kisuke.com